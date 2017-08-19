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 Общество
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 Гражданин Украины намеревался вывезти в Польшу 9 кг янтаря. ВИДЕО

Партия контрабандного янтаря выявлена в международном автомобильном пункте пропуска "Угринов" на украинско-польской границе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, пограничники обратили внимание на нервозное поведение водителя, который ехал в Польшу за рулем автомобиля Audi. Выяснилось, что украинец перевозил в соседнюю страну 9 килограммов необработанного янтаря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители ликвидировали подпольный цех по обработке янтаря в Житомирской области и изъяли янтаря на пять миллионов гривен. ВИДЕО


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СБУ, СБУ, тут товарищ тропы знает. Точно засланец, гляньте на флаг.
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А был бы он Розенблат,сейчас бы по телеканалам прыгал,давал интервью про беспредел НАБУ
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Розелблять не троньте Она честная давалка
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Обычно СБУ - шники, а именно Кашники, в это время случайно находятся на КПП, и если такого перевозчика бахают на том конце, они резко смываются...
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Проклятый расхититель социалистической собственности
Наконец взяли главного коррупционера, можно спать спокойно.
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жаль что не вывез ,может заработал бы,а так один хрен косяками уйдет.
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А гражданин Педерации намеревался отдохнуть в горах Кавказа, но его там джигиты изнасиловали в зад горным хором. Т. е. кому что.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоГражданин Украины намеревался вывезти в Польшу 9 кг янтаря. ВИДЕО
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