 Гражданин Украины намеревался вывезти в Польшу 9 кг янтаря. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, пограничники обратили внимание на нервозное поведение водителя, который ехал в Польшу за рулем автомобиля Audi. Выяснилось, что украинец перевозил в соседнюю страну 9 килограммов необработанного янтаря.
371 14
Материалы по теме: Янтарная мафия
Правоохранители ликвидировали подпольный цех по обработке янтаря в Житомирской области и изъяли янтаря на пять миллионов гривен. ВИДЕО(9)
СБУ изъяла на Волыни 40 кг незаконно добытого янтаря. ВИДЕО(23)
Десять нелегальных копателей янтаря задержаны на Житомирщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО(13)
У жителя Львова изъято 100 кг нелегального янтаря, - прокуратура. ФОТО(5)
Странный тон взяла Польша в своих отношениях с Украиной, регулярно радуя Путина(0)
На украинско-польской границе изъято 4 кг контрабандного янтаря, - Госпогранслужба. ВИДЕО(6)
Гражданин задержан на Волыни при попытке дать прокурору взятку в размере $5 тысяч, - Луценко. ФОТО(18)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Наконец взяли главного коррупционера, можно спать спокойно.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить