 Обязательного обучения в три семестра не будет, школы могут решать сами, - Минобразования. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "5 канала".
Как отмечается, количество семестров школа будет выбирать сама - в соответствии со своими учебными планами. Оказалось, что к трехсеместровой системе не готовы ни школы, ни родители, и даже сами ученики не согласны отдыхать чаще, чем сейчас.
Информацию о том, что ученики уже в этом учебном году будут учиться и отдыхать по-новому, активно обсуждали в течение лета и учителя, и родители, говорится в сюжете.
Валерий Шмалий, школьник СОШ №10 Мариуполя, говорит: "Есть как бы каникулы. Они хотя бы есть - это уже хорошо. Лучше ничего не менять". Привычных каникул четыре раза в год шестикласснику Валерию вполне хватает. Говорит: есть время и на учебу, и на отдых.
Его маме нынешняя система тоже нравится. В школе, где учится Валерий, в этом году планируют ничего не менять. А вот от следующего не исключают, что начнут эксперимент и перейдут на триместровую модель. Считают, что она пойдет на пользу младшим ученикам.
Директор СОШ №10 г.. Мариуполя Наталья Зёма говорит: "Эти вот первые осенние каникулы, как предложено, с 2 по 8 октября понадобятся для первоклассников. Адаптироваться к школе, к школьной жизни нужно".
В свою очередь, психологи уверяют, что постоянные изменения режима, даже если чередовать работу и отдых, только навредят учебе.
В Министерстве образования объясняют, что обязательных триместров не будет. Сколько семестров учиться, школы выбирают сами. Единственное требование: учебный год должен начаться 1 сентября, а закончиться не позднее 30 июня. Отдыхать, кроме летних каникул, школьники должны не менее 30 дней в году.
В пределах этой рамки школы сами решают, какую структуру учебного года формировать и как планировать свою работу. Далее они должны согласовать структуру с местными органами власти, которые собственно и осуществляют администрирование школ. Иными словами, каждое образовательное учреждение выбирает для себя оптимальную модель.
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http://ukr-biz.com.ua/blogs/55165/
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