 Гражданка Украины, пытавшаяся ввезти 23 кг табака для кальяна, задержана в одесском аэропорту. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, при осуществлении погранично-таможенного контроля пассажиров рейса Стамбул - Одесса пограничники задержали гражданку Украины, которая пыталась перевезти в ручной клади 47 пачек табака для кальяна весом более 23 килограммов. Общая стоимость товара составила почти 17 тыс. гривен.
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Самое гнусное - нежелание ввести в Украину PayPal. Пусть люди потихоньку шьют сорочки, делают горшочки, продают за границу и зарабатывают на кусок хлеба. Они ничем не ущемляют государство. И при этом ввозят в страну валюту. НЕТ! Их всех надо обложить налогами, кассовыми аппаратами, проверками, строгой отчетностью... И шо? Опять все в *опе.
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Фото: fotodes
- 1 літр міцних алкогольних напоїв (міцність більше ніж 22,3 %);
- 2 літри середньої міцності алкогольних напоїв (міцність менша 22,3 %);
- 40 цигарок (дві пачки) або 50 грамів тютюну для куріння. При перетині повітряним транспортом - не більше 200 цигарок (10 пачок).
Перевезення алкоголю та цигарок строго контролюється. Митник обов'язково запитає про їх наявність та ретельно перевірить багаж. Краще казати все так як є і не порушувати дані норми, бо при виявленні свідомо схованої продукції та перевищення дозволеної норми отримаєте штраф (десь 50 € за блок цигарок) з конфіскацією даної продукції. В гіршому випадку можуть анулювати візу та депортувати з ЄС на 5 років.
Якщо ж ви випадково перевозите над лімітну кількість алкоголю та тютюну, при виявленні їх краще просто повідомити митного працівника та викинути і не випробовувати долю.
А на територію України особи, які досягли 18-річного віку, можуть ввозити алкогольні напої та тютюнові вироби без сплати митних платежів та без письмового декларування з розрахунку на одну людину:
- 200 сигарет або 50 сигар, або 250 г тютюну, або ці вироби в наборі загальною вагою, що не перевищує 250 г;
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Водку я свою уже произвожу, осталось научится табачок выращивать.
И пошлю я НА...УЙ этих хитрожопых сволочей, шо с потолка придумывают нам цены, тарифы и акцизы, а себе за такую "работу" зарплаты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мы ж не кацапы, шо будут канючить шо-то у хуйла, мы привыкли выживать в любых условиях! Мы - украинцы!
Но, мы и не забываем ничего из сделанного нам плохого. Шоколадная шобла пока жива - пока мы можем придумать как их наебать. А уж потом!... Сам боюсь подумать!
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