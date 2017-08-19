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 Наемники РФ подожгли линию фронта в районе Луганского - сгорели дома мирных жителей.. ВИДЕО

Наемники РФ применили зажигательные снаряды.

Как передает Цензор.НЕТ, около с. Луганское, что в Донецкой области, незаконные вооруженные формирования применяли зажигательные боеприпасы, намеренно зажгли поля и лесополосы на линии разграничения сторон, из-за чего вспыхнули пожары. Об этом сообщает Военное телевидение Украины в видеоролике, опубликованном 18 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При проверках командования наемники РФ на Донбассе скрывают оружие и боеприпасы, - ГУР МОУ



Отмечается, что в результате огня пострадали дома мирных жителей.

Сейчас пожар ликвидировали.

Военные говорят, что боевики таким образом применяют тактику "выжженной земли".

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чтоб вы цуки сгорели вместе с вашей сатанинской мацквой , выбить путлеру глаз и пусть поджигает
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Им люди не интересны- генетические неудачные экземпляры- требуется изоляция от окружающего мира и человечества
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Нічого не заважа зробити те саме з орками - дочекатись потрібного вітру і спалити нахєр все на 2-3 км...
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Тактика выжженной земли это обычный приём фашистов,Зоя Космодемьянская за эти дела погорела.
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и её за это расстреляли, захараст врать не будет
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНаемники РФ подожгли линию фронта в районе Луганского - сгорели дома мирных жителей.. ВИДЕО
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