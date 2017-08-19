 Наемники РФ подожгли линию фронта в районе Луганского - сгорели дома мирных жителей.. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, около с. Луганское, что в Донецкой области, незаконные вооруженные формирования применяли зажигательные боеприпасы, намеренно зажгли поля и лесополосы на линии разграничения сторон, из-за чего вспыхнули пожары. Об этом сообщает Военное телевидение Украины в видеоролике, опубликованном 18 августа.
Отмечается, что в результате огня пострадали дома мирных жителей.
Сейчас пожар ликвидировали.
Военные говорят, что боевики таким образом применяют тактику "выжженной земли".
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