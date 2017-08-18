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Все про:взятка (4385) Львовщина (1591) СБУ (14753)

 Следователь полиции задержан на взятке $3 тыс. на Львовщине, - СБУ. ВИДЕО

коррупция взятка доллары хабар

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке следователя одного из районных отделов Национальной полиции Львовщины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что полицейский требовал три тысячи долларов США от родителей подозреваемого в изнасиловании за переквалификацию материалов на преступление с более мягким наказанием и последующим закрытием дела.

Оперативники спецслужбы задержали следователя, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении всей суммы взятки у здания райотдела.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении следователю о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия".

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Канал "Еспресо" уже наш ! Спасибо "Стене" и "Рюкзакам"

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Циркова вистава, від корумпованих борцунів з корупцією, триває!!!)))
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топто кожного дня арештовують корупціонерів дисятками це циркові вистави ??????
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Гучно затримують, а потім тишком- нишком звільняють, ось в чому цирк, це блюзнірство!!!)))
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Кто знает какая сейчас з/п у рядового следователя? Хотел посчитать во сколько раз эта взятка больше месячного размера оплаты его труда.
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И если захочу! Я поздно или рано вас всех разоблачу...
А для убедительности - фотографию с долларами...
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Ладно, раз уж Пентагон сказал, то и мы.
Так вот - вы конечно же помните тот самый, "ужасно провальный", визит Петро Порошенко в США. В ходе этого визита Петр Алексеевич пригласил Джеймса Мэттиса посетить Украину с официальным визитом. И не просто там... когда-нибудь. А на День Независимости Украины.
Во время саммита в Брюсселе Мэттис сообщил Степан Полторак о том, что приглашение принято и дата его вполне радует.
Да, 23 и 24 августа в Украину прибудет министр обороны США. С официальным визитом и по случаю празднования Дня Независимости Украины.
А еще, ну раз уж так пошло, на празднике будут министры обороны Грузии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Эстонии. А еще будет заместитель обороны Великобритании.
Хотите посмотреть на успехи Украины на междунарожной арене? Хотите посмотреть на то, как от нас цивилизованный мир "устал"?
Дата и место известны Следователь полиции задержан на взятке $3 тыс. на Львовщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 6654
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Не огорчайте троллей, пусть порадуются ещё четыре дня.
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Еще раз - Меттис едет поддержать Украину!!!, а не Порошенко!!! Цари в россии. Не у нас.
Министры обороны других стран едут в Украину!!! Не к Порошенко!!!
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Суто московитська відмінність --ототожнювати царя з країною та народом!!!)))
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Над цім і працює мінстець, намогаються привити українцям , суто москальські відмінності--віру в доброго царя і не гріховність володарів,!! ))))
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і в святість саакашвілі ! і те що кругом зрада
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Каждый из нас может поддерживать любого политика. Но как нужно себя не уважать, чтобы прилюдно преклоняться перед кем бы то ни было.
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суто московська чорта це поливати україну лайном зродоватнічки !
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Є ще одна москальська відмінність , всі власні негоразди, видовати за прошуки зовнішнього ворога !!!)))
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а на переговори в канаду сша їхала україна чи порошенко ?????? порошенко це батько сучасної україни головний русафоб ! ТЕ ЩО МИ СЬОГОДНІ МАЄМ ТАКУ ПІДТРИМКУ ЦЕ ПРАЦЯ КОМАНДИ ПОРОШЕНКА ! ПОКИ ПОРОШЕНКО ПРАЦЮЄ ЮЛЯ ПОСТИТЬ ФЕЙКИ РОС ПРОПАГАНДИ ПРО НАШІ РАКЕТИ В СЕВ КОРЕЇ ! А ПОТІМ ВЕРЕЩИТЬ ЩО ЇЇ ПОРОХОБОТИ ВЗЛАМАЛИ ! атак то воно люди все бачать
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А на переговоры ездит нанятый украинским народом президент. И не выставляй напоказ свое раболепие. Противно читать.
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звичайно і успіхи цього менеджера україни просто дивують ! економіка росте оборону триимає на росію санкції добиваєця дороги будує !!!!!!!!!! кращого президента в нашій історії небуло ! свята людина !
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Пора канонизировать! И молиться, молиться, молиться....
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моліця на свого саакашвілі ! а я бачу реальні справи а не шоу з шоколадними дупами ! такого опускона як саакашвілі я ще небачив а я раніше вважав що він реальний мужик а оказалось він ламаного пальця пороха невартий
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Не надо, лучше же дерьмом поливать, так наверное профита больше
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я чё то не понял . в Украине за взятки сажают или нет?
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В Україні це нагадує спортивну риболовлю--спіймали , зробили селфі і випустили, ще на посаді відновлять, з виплатою моральних збитків та вимушенного прогула !!!)))
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Есть НАБУ, а ловят в основном СБУ. Может пора им зарплаты поменять местами и вернуть функции следствия? Толку наверное будет больше.
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а може СБУ своїми функціями заняться? а .. нє.. там нєма пріплоду
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Предлагаете не ловить взяточников? Пусть гуляют? По ходу, кроме них некому.
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Розстріляти падлюку..................... та і все..............
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шо вони так повільно баки розкладають?!
це якийсь танець, в гумових рукавичках?
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18 серпня 2017 року в перерві сесійного засідання Покровської районної ради у Кривому Розі на Січеславщині сталася сутичка між свободівцем Ігорем Балахтаром та "опоблоківцем" Євгеном Абрамовичем. Спровокований діями представника "Опозиційного блоку", очільник фракції ВО "Свобода" був змушений відстояти честь і гідність.
Варто зазначити, що основними питаннями сесії були правки до міського бюджету та зміни відсоткових преміальних ставок для голови ради та його заступників. Після провального голосування першого питання (більшість "опоблоківців" укотре прогуляли сесію) голова райради від "Опозиційного блоку" оголосив перерву.
Під час перерви один із депутатів-"регіоналів" почав відверто провокувати свободівців, які вкотре не дають протягти незрозумілі рішення, вимагають максимальної прозорості та запобігають будь-яким сепаратистським проявам, що досі мають місце у цій раді. Так, "оппоблоківець" брутально лаявся, принижував честь і гідність націоналістів і врешті-решт застосував фізичну силу. Голові фракції "Свободи", лікарю-кардіологу Ігорю Балахтару не лишилося нічого іншого, як захищати себе від посягань на життя, здоров'я, честь та гідність. У підсумку "опоблоківець" опинився в нокдауні.
СЛАВА УКРАЇНІ!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСледователь полиции задержан на взятке $3 тыс. на Львовщине, - СБУ. ВИДЕО
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