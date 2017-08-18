 Следователь полиции задержан на взятке $3 тыс. на Львовщине, - СБУ. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что полицейский требовал три тысячи долларов США от родителей подозреваемого в изнасиловании за переквалификацию материалов на преступление с более мягким наказанием и последующим закрытием дела.
Оперативники спецслужбы задержали следователя, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении всей суммы взятки у здания райотдела.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении следователю о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Продолжаются неотложные следственные действия".
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А для убедительности - фотографию с долларами...
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Так вот - вы конечно же помните тот самый, "ужасно провальный", визит Петро Порошенко в США. В ходе этого визита Петр Алексеевич пригласил Джеймса Мэттиса посетить Украину с официальным визитом. И не просто там... когда-нибудь. А на День Независимости Украины.
Во время саммита в Брюсселе Мэттис сообщил Степан Полторак о том, что приглашение принято и дата его вполне радует.
Да, 23 и 24 августа в Украину прибудет министр обороны США. С официальным визитом и по случаю празднования Дня Независимости Украины.
А еще, ну раз уж так пошло, на празднике будут министры обороны Грузии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Эстонии. А еще будет заместитель обороны Великобритании.
Хотите посмотреть на успехи Украины на междунарожной арене? Хотите посмотреть на то, как от нас цивилизованный мир "устал"?
Дата и место известны
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Министры обороны других стран едут в Украину!!! Не к Порошенко!!!
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це якийсь танець, в гумових рукавичках?
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Варто зазначити, що основними питаннями сесії були правки до міського бюджету та зміни відсоткових преміальних ставок для голови ради та його заступників. Після провального голосування першого питання (більшість "опоблоківців" укотре прогуляли сесію) голова райради від "Опозиційного блоку" оголосив перерву.
Під час перерви один із депутатів-"регіоналів" почав відверто провокувати свободівців, які вкотре не дають протягти незрозумілі рішення, вимагають максимальної прозорості та запобігають будь-яким сепаратистським проявам, що досі мають місце у цій раді. Так, "оппоблоківець" брутально лаявся, принижував честь і гідність націоналістів і врешті-решт застосував фізичну силу. Голові фракції "Свободи", лікарю-кардіологу Ігорю Балахтару не лишилося нічого іншого, як захищати себе від посягань на життя, здоров'я, честь та гідність. У підсумку "опоблоківець" опинився в нокдауні.
СЛАВА УКРАЇНІ!
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