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 Происшествия, Общество
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Все про:взятка (4383) задержание (6112) СБУ (14751) Черновцы (394) Укрэксимбанк (25)

 "Всем стоять", - СБУ задерживает на взятке одного из руководителей черновицкого филиала госбанка. Оперативное ВИДЕО

Сотрудники СБУ задержали во время получения взятки одного из руководителей черновицкого филиала государственного "Укрэксимбанка".

Как сообщает Цензор.НЕТ, спецслужба опубликовала видеозапись задержания госслужащего, вымогавшего у предпринимателя 60 тысяч гривен. Задержание произошло во время получения второй части взятки - 45 тысяч гривен.

За эти деньги задержанный обещал подписать акт приемки имущества, несмотря на ущерб, нанесенный предпринимателем во время аренды объекта.

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показательная порка мелкой рыбешки, видимо не поделился
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Правильно делают! ...эта мелкая рыбешка
потом не сможет поделиться с крупной...
А то и заложит ее чтобы самой не сесть...
...или ты думаешь что большие начальники
сами ходят на стрелки чтобы взятки собирать?
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кожного дня тут публікують 5 затримань і під кожною новиною коментатори які коментують що то все нетак нетих ловлчть нетак ловлять ! а тим часом в мреа вже неможна права зробити !!!!!!!
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прям по 5 в день? и по 5 в неделю нет.. хоть 1 крупного взяли?
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Никого рангом ниже министра ловить не нужно? Пусть воруют, берут взятки и живут себе в радость? Чёрт побери, подскажите как поймать на взятке министра или президента, сообщите кто и когда взятку передаст, Вам СБУ думаю даже премию большую выпишет.
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мало брал, посадят, вот если бы пару лярдов, тогда депутаты от БПП на поруки взяли
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Або група депутатів з НФ, разом із міністрами...
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Думаю, билеты на рейс за бугор уже куплены.

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Обнаглели козломордые провокаторы со своими подлянами...
домен зарегистрирован в Праге и принадлежит московской фирме,
зато на украинском языке подленькие вопросики...
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Как раз там где надо и ловят... или ты думаешь,
что его начальник сам на передачу взяток ходит?
Теперь надо прессануть его так чтобы
- он вломил своего начальника...

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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Всем стоять", - СБУ задерживает на взятке одного из руководителей черновицкого филиала госбанка. Оперативное ВИДЕО
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