 "Всем стоять", - СБУ задерживает на взятке одного из руководителей черновицкого филиала госбанка. Оперативное ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, спецслужба опубликовала видеозапись задержания госслужащего, вымогавшего у предпринимателя 60 тысяч гривен. Задержание произошло во время получения второй части взятки - 45 тысяч гривен.
За эти деньги задержанный обещал подписать акт приемки имущества, несмотря на ущерб, нанесенный предпринимателем во время аренды объекта. Смотрите также: Глава комиссии по отбору директоров школ Киева, помощник нардепа пойман на взятке в 90 тыс. гривен, - ГПУ. ФОТО
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потом не сможет поделиться с крупной...
А то и заложит ее чтобы самой не сесть...
...или ты думаешь что большие начальники
сами ходят на стрелки чтобы взятки собирать?
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домен зарегистрирован в Праге и принадлежит московской фирме,
зато на украинском языке подленькие вопросики...
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что его начальник сам на передачу взяток ходит?
Теперь надо прессануть его так чтобы
- он вломил своего начальника...
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