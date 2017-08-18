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 Политика Украины
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Все про:дороги (1778) Запорожье (1584) мост (406) ремонт (818) Укравтодор (312) Гройсман (3298)

 "3-5 лет - и мы наведем идеальный порядок на дорогах. Украинские граждане ощутят, что ситуация изменилась", - Гройсман. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует увеличение темпов строительства и ремонта дорог в Украине в следующем году.

"В 2016 году мы начали модернизацию украинских дорог, реконструкцию, капитальный ремонт. В этом году мы уже ускорили темпы и повысили объемы. Я хочу подчеркнуть, что значительно улучшилось и качество выполнения ремонтных работ на дорогах, в следующем году объемы будут еще больше", - сказал он на заседании правительства в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Он отметил, что уже в течение следующих нескольких лет украинцы ощутят изменение качества дорог в стране.

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"Я думаю, что 3-5 лет - и мы наведем идеальный порядок на дорогах. Понятно, что мы еще не дойдем до каждого уголка, но по большинству, я думаю, украинские граждане ощутят, что ситуация изменилась", - сказал премьер.

"Разметку и предупредительные знаки делают на "тяп-ляп", так что машины не знают, как им ехать, куда ехать, или даже закатают асфальт, а разметку забудут даже временную сделать, и водителям очень трудно ориентироваться. Но это же вопрос безопасности, поэтому ему надо уделять больше внимания", - цитирует Гройсмана Укринформ.

По его словам, в целом "Укравтодор" работает нормально, ведь в некоторых регионах годами не ремонтировали дороги, а в этом году десятки километров сдаются в эксплуатацию в различных областях.

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"Мы видим, как появляется новое качество новой техники, технологии, появляется стратегия развития украинской дороги", - добавил Премьер-министр. Конечно, в очередной раз подчеркнул Гройсман, отремонтировать все дороги сразу не удастся, для этого нужно время.

Вместе с тем, премьер объяснил, почему никак не могут достроить мост в Запорожье.

"Мы выделили 250 млн на строительство моста. Есть проблема технического характера, которая не дает их освоить. Это вопрос устаревшей проектной документации. Ее надо обновлять, а чтобы ее обновить, нужно остановить работы", - сказал Гройсман.

По его словам, уже было дано соответствующее поручение "Укравтодора".

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"Средства на достройку этого моста мы выделим и в следующем году", - добавил Гройсман.
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Млять, скажите кто то ему что у него не будет 3-5 лет. Страна просто такого не выдержит.
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Когда - нибудь настанут времена ,когда политики за базар будут отвечать?
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Они во дворах мусор убрать не могут,бе-бе-бе.
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"Украинские граждане ощутят, что ситуация изменилась"
Я даже кажется знаю фамилии этих граждан.
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через 3 роки будуть ремонтуватися ті, що кладуться сьогодні. Якщо не раніше.
Але маю надію, що застосовуються нові технології і цього не станеться і ремонт буде через 10 років.
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Чтобы не говорили свидетели Михо и Тимошенко, но дороги в Украине делаются, и появились там, где их никогда не было.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"3-5 лет - и мы наведем идеальный порядок на дорогах. Украинские граждане ощутят, что ситуация изменилась", - Гройсман. ВИДЕО
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