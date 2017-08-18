 "3-5 лет - и мы наведем идеальный порядок на дорогах. Украинские граждане ощутят, что ситуация изменилась", - Гройсман. ВИДЕО

Он отметил, что уже в течение следующих нескольких лет украинцы ощутят изменение качества дорог в стране.
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"Я думаю, что 3-5 лет - и мы наведем идеальный порядок на дорогах. Понятно, что мы еще не дойдем до каждого уголка, но по большинству, я думаю, украинские граждане ощутят, что ситуация изменилась", - сказал премьер.
"Разметку и предупредительные знаки делают на "тяп-ляп", так что машины не знают, как им ехать, куда ехать, или даже закатают асфальт, а разметку забудут даже временную сделать, и водителям очень трудно ориентироваться. Но это же вопрос безопасности, поэтому ему надо уделять больше внимания", - цитирует Гройсмана Укринформ.
По его словам, в целом "Укравтодор" работает нормально, ведь в некоторых регионах годами не ремонтировали дороги, а в этом году десятки километров сдаются в эксплуатацию в различных областях.
"Мы видим, как появляется новое качество новой техники, технологии, появляется стратегия развития украинской дороги", - добавил Премьер-министр. Конечно, в очередной раз подчеркнул Гройсман, отремонтировать все дороги сразу не удастся, для этого нужно время.
Вместе с тем, премьер объяснил, почему никак не могут достроить мост в Запорожье.
"Мы выделили 250 млн на строительство моста. Есть проблема технического характера, которая не дает их освоить. Это вопрос устаревшей проектной документации. Ее надо обновлять, а чтобы ее обновить, нужно остановить работы", - сказал Гройсман.
По его словам, уже было дано соответствующее поручение "Укравтодора".
"Средства на достройку этого моста мы выделим и в следующем году", - добавил Гройсман.
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Я даже кажется знаю фамилии этих граждан.
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Але маю надію, що застосовуються нові технології і цього не станеться і ремонт буде через 10 років.
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