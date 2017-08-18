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 Есть признаки того, что готовятся выпустить из СИЗО подозреваемого в организации похищения Вербицкого, - Игорь Луценко. ВИДЕО

Апелляционный суд Киева сегодня должен был рассмотреть апелляцию защиты Александра Волкова, подозреваемого в организации похищения во время Евромайдана Юрия Вербицкого (впоследствии убитого) и Игоря Луценко, на меру пресечения в виде ареста.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Однако заседание было перенесено на 23 августа 13.20 в связи с непоступлением материалов дела в суд.

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Вместе с тем, представитель прокуратуры Алексей Донский отметил, что апелляция защиты, по его мнению, является необоснованной, а также отметил, что Александр Волков является одним из ключевых фигурантов дела, поскольку он является посредником и координатором между исполнителями похищения и организаторами, которые сообщали данные о передвижении Вербицкого и Луценко.

"Для нас крайне важно, чтобы он (Волков. - Ред.) не стал 11 лицом, которое находится в розыске по данному уголовному производству. Он (Волков. - Ред.) владеет намного большим объемом информации, чем другие фигуранты. И те движения, которые происходят вокруг него, о которых мы знаем, но не можем пока что говорить, свидетельствуют насколько этот человек является важным для разыскиваемого Чеботарева (по версии следствия, заказчик похищения. - Ред.). У нас нет никаких сомнений, что в случае смены ему (Волкову. - Ред.) меры пресечения он прибегнет к любым действиям, чтобы в дальнейшем не являться", - отметил Донской.

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"Недавно в уголовном производстве произошел серьезный прогресс - был арестован Александр Волков, человека, чрезвычайно приближенную к одному из заказчиков похищения - Алексею Чеботареву (Чеба), уголовного авторитета, короля спиртовой отрасли при Януковиче. Волков - вероятно, соучастник похищения и очень ценный источник показаний. Но показания он не даст, если почувствует, что Чеботарев его отмажет. До этого Чеботареву, при помощи его связей в правоохранительной системе, удавалось тормозить следствие, делать так, чтобы виноватыми выглядели только рядовые "спортсмены", которые нас похищали. Теперь у следствия есть реальный шанс выйти на заказчиков и организаторов. Есть четкие признаки того, что готовятся выпустить Волкова из СИЗО. После этого он точно поверит во всемогущество Чебы, и не будет сотрудничать со следствием. А в худшем случае убежит, как убежал другой обвиняемый по этому делу! Также, признаки (того, что Волкову планируют изменить меру пресечения. - Ред.) заключаются в поведении судей - настолько быстро апелляция сейчас пытается рассмотреть дело. Обычно суд нужно изо всех сил подталкивать, а тут перерыв между заседаниями объявили всего лишь на несколько дней. Для тех, кто понимает, как привыкли работать судьи в апелляции - это очень серьезный сигнал; обычно перерыв - это недели, а не дни. Есть еще один, неопровержимый, признак, что Чеба готовит операцию по освобождению - но о ней я не могу сейчас открыто говорить, просто поверьте мне на слово. Есть риск, что сейчас убежит еще один свидетель, и дело загнется", - заявил нардеп ("Батькивщина") Игорь Луценко.

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Напоминаем, в январе 2014 года участники Майдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены с территории Александровской больницы в Киеве и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.
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Все убийцы Майдановцев,вся мусорня,все титушки будут соевой бандой мобилизированы ибо без них офшорным упырям кранты ,но они не догадываются,что и с ними тоже расплаты за совершённые преступления против народа Украины избежать не удастся.
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Просто будет бунт, кровавый и беспощадный. Мозговитые аналитики говорят о том, шо как тока рухнет Рассея, с ВР Украины никто убежать не успеет. С огнем играете, ребята... Ахмета посадят на кол, а всех остальных развесят по Крещатику. Никуя не страшно, пасаны? А мне, за вас, страшно...
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"порох" и его карманный прокурор уже который год вымораживаются, да и просто сливают, расследование расстрела "Небесной сотни", освободжаются, а потом валят в рашку, беркутята. Так что это ложится в канву "по-новому"
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А кто то еще надеялся на справедливость от етой власти? Лично я перестал надеяться уже во второй половине 2014 года.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЕсть признаки того, что готовятся выпустить из СИЗО подозреваемого в организации похищения Вербицкого, - Игорь Луценко. ВИДЕО
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