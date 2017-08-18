 Патрульные в Хмельницком спасли женщину, собиравшуюся выпрыгнуть с десятого этажа. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на департамент коммуникаций МВД
, инцидент произошел на улице Трудовой. Женщина решила прыгнуть с окна на десятом этаже многоэтажки.
После длительного разговора, патрульным удалось установить контакт с женщиной и снять ее с подоконника открытого окна. Сорокалетнюю женщину передали медикам для обследования и оказания помощи. Смотрите также: Мужчина угрожает прыгнуть с третьего этажа гостиницы "Крещатик" в центре Киева: требует встречи с генконсулом РФ. ФОТОрепортаж
Ответить
- Помогите, помогите!!!
На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому:
- Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Бывают такие ситуации в жизни, когда не видишь никакого выхода, уже не хочется буквально ничего... но что-то еще задерживает на этом свете, малюсенькая надежда еще тлеет в глубине души.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Только успешная женщина может доказать мужчине ,что он ее недооценивал.
Ответить
Ответить