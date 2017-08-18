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 Происшествия, Общество
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 Патрульные в Хмельницком спасли женщину, собиравшуюся выпрыгнуть с десятого этажа. ВИДЕО

Хмельницкие патрульные спасли женщину пытавшуюся совершить самоубийство после ссоры с мужем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, инцидент произошел на улице Трудовой. Женщина решила прыгнуть с окна на десятом этаже многоэтажки.

После длительного разговора, патрульным удалось установить контакт с женщиной и снять ее с подоконника открытого окна. Сорокалетнюю женщину передали медикам для обследования и оказания помощи.

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Хотела бы прыгнуть прыгнула и никто бы не помешал ,а так это спектакль для мужа и не более того.
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Київ. Берег Дніпра. Потопаючий репетує:
- Помогите, помогите!!!
На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому:
- Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.
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ще одна, то її рішення, хай політає, значить з голівкою не дружить, нормальна людина собі ніколи не зашкодить, а рятувати ідіотів-трата часу, в цей момент можливо комусь дійсно потрібна допомога, а такі самогубці в когось і крадуть життя чи здоров'я
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Мудрость - дело наживное (если повезет).
Бывают такие ситуации в жизни, когда не видишь никакого выхода, уже не хочется буквально ничего... но что-то еще задерживает на этом свете, малюсенькая надежда еще тлеет в глубине души.
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у цієї куриці була одна надія, що її чоловік впаде перед нею на коліна, не вийшло, як вона тепер буде виглядати в очах того ж чоловіка, знайомих, сусідів і який приклад вона дала свойм дітям, що маніпуляцією можна досягти всього, це все що можна сказати за цей дурнуватий вчинок
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Шо за мулька пошла выпрыгивать с этаже,лучше уж Пешеходного моста да и в водичку,пока летишь думаешь,правильно ли поступил?
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насильно мил не будешь, самое лучшее- доказать что можно прекрасно прожить и без подобной зависимости , тк это не любовь , это зависимость сродни наркоте.
Только успешная женщина может доказать мужчине ,что он ее недооценивал.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПатрульные в Хмельницком спасли женщину, собиравшуюся выпрыгнуть с десятого этажа. ВИДЕО
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