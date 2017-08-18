 "Мы понимаем риски и учитываем все вызовы", - полиция и спецслужбы провели в Харькове учения по обеспечению безопасности на матче ЧМ-2018 Украина-Турция. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, учения проходили в аэропорту, железнодорожном вокзале и на самом стадионе.
"Мы учли все вызовы, чтобы обеспечить порядок во время встречи футбольных команд Украины и Турции. Исходя из опыта проведения других международных матчей, в том числе и в Турции, мы видим, что обеспечение порядка достаточно сложный процесс. Поэтому мы все должны вместе, в первую очередь с коллегами из СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, Госпогранслужбы, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, скоординировать нашу работу", - сказал врио главы МВД Сергей Яровой, руководивший учениями.
123 1
Наблюдатели ОБСЕ во главе с Хугом будут присутствовать на матче "Мариуполь" - "Динамо", - ФФУ(44)
Поехать в Россию было бы некорректно по отношению к Украине, - экс-вратарь "Динамо" Шовковский(118)
"Мама сказала, что если подпишу контракт с российским клубом, то больше не буду ее сыном и она знать меня не хочет", - украинец Юрий Ткачук отказался играть в РФ(180)
400 правоохранителей будут охранять порядок на матче "Олимпик"-"Черноморец" в Киеве(11)
"Мама сказала – якщо підпишу контракт з "Анжі", більше не буду її сином", – український футболіст відмовився грати за РФ(0)
Экс-тренер сборной Сабо отказался ехать в Москву: "Мне звонили 10 раз, умоляли... Если мы воюем с Россией, то зачем мне туда ехать"(48)
Арбитр из оккупированного Крыма Вакс, включенный в базу "Миротворца", прекратил сотрудничество с ФФУ. ФОТО(36)
Ответить