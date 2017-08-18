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 Политика Украины, Общество, Спорт
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Все про:безопасность (610) Нацполиция (8430) футбол (3174) Харьков (4363)

 "Мы понимаем риски и учитываем все вызовы", - полиция и спецслужбы провели в Харькове учения по обеспечению безопасности на матче ЧМ-2018 Украина-Турция. ВИДЕО

В Харькове прошли командно-штабные и тактико-специальные учения подразделений спецслужб и полиции, которые будут обеспечивать безопасность во время проведения квалификационного матча ЧМ-2018 между сборными Украины и Турции 2 сентября на стадионе "Металлист"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, учения проходили в аэропорту, железнодорожном вокзале и на самом стадионе.

"Мы учли все вызовы, чтобы обеспечить порядок во время встречи футбольных команд Украины и Турции. Исходя из опыта проведения других международных матчей, в том числе и в Турции, мы видим, что обеспечение порядка достаточно сложный процесс. Поэтому мы все должны вместе, в первую очередь с коллегами из СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, Госпогранслужбы, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, скоординировать нашу работу", - сказал врио главы МВД Сергей Яровой, руководивший учениями.



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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Мы понимаем риски и учитываем все вызовы", - полиция и спецслужбы провели в Харькове учения по обеспечению безопасности на матче ЧМ-2018 Украина-Турция. ВИДЕО
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