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 "Дом был шикарнейший. Сайдингом обшит", - во время обстрела российскими террористами уничтожено три дома в Зайцево. ВИДЕО

Российские террористы обстреляли жилые дома в прифронтовом поселке Зайцево.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, вследствии обстрелов уничтожено три частных дома. Террористы использовали для атаки ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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"Дом был шикарнейший"
Ну от чого ще не вистачало думбасам? А, згадав. Руцкава язика.
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5 копійок - ну и что бы НАТО не было в Украине... Вот печалька - НАТО уже полигоны строит, дом сгорел от снаряда рузьке братьев, а хлопец с западной Украины в форме ВСУ на развалинах этого дома на бандеровском что то рассказывает...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Дом был шикарнейший. Сайдингом обшит", - во время обстрела российскими террористами уничтожено три дома в Зайцево. ВИДЕО
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