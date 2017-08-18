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"Дом был шикарнейший. Сайдингом обшит", - во время обстрела российскими террористами уничтожено три дома в Зайцево. ВИДЕО
Российские террористы обстреляли жилые дома в прифронтовом поселке Зайцево.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, вследствии обстрелов уничтожено три частных дома. Террористы использовали для атаки ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
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Ну от чого ще не вистачало думбасам? А, згадав. Руцкава язика.
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