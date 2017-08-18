 Нацполиция переходит на усиленный вариант несения службы в связи с подготовкой ко Дню Независимости. ВИДЕО

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сегодня, 18 августа, во время видеоселекторного совещания, которое состоялось под председательством врио министра внутренних дел Украины Сергея Ярового, - передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
По указанию главы Нацполиции с сегодняшнего дня личный состав Национальной полиции Украины переходит на усиленный вариант несения службы в связи с подготовкой к празднованию Дня Независимости Украины.
"Перевести Национальную полицию на усиленное несение службы до особого распоряжения", - приказал Сергей Князев, добавив, что к несению службы на улицах страны будут задействованы все вспомогательные службы полиции.
Яровой подчеркнул важность тесного взаимодействия региональных подразделений правоохранительных органов с местными властями, органами местного самоуправления, при необходимости - и с общественными организациями. Это позволит учесть особенности каждого региона и определить основные направления организации обеспечения порядка и безопасности на местах.
И. о. министра внутренних дел поставил задачу максимально привлечь личный состав Национальной полиции для патрулирования, прежде всего в местах проведения массовых мероприятий. Отдельно обратил внимание на необходимость усиления контроля на пунктах въезда-выезда из городов и за ситуацией на дорогах.
Председатель Нацполиции Сергей Князев подчеркнул, что в круглосуточный несения службы, в том числе и на выходные, будут привлекаться все подразделения полиции, учитывая вспомогательные службы. "Сегодня с 15:00 полиция переходит на усиленный режим несения службы, который продлится до особого распоряжения 26-27 августа", - сказал Князев.
Как сообщил командующий НГУ Юрий Аллеров, подразделения Национальной гвардии готовы к усиленному варианту несения службы и пока дорабатываются вопросы взаимодействия. "Главное - работать на перспективу. Поэтому мы просим руководителей областей информировать об изменении оперативной обстановки руководителей на местах и командиров частей, для того, чтобы была возможность быстрее принимать те или иные решения", - отметил Аллеров и выразил уверенность в готовности правоохранительных органов обеспечить порядок во время праздников.
В свою очередь первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий отметил необходимость усиления круглосуточного мониторинга техногенной и пожарной безопасности в связи с высоким 5 классом пожарной опасности на территории государства, а также штормовым предупреждением. "Наша задача - совместно с органами местной власти принять меры по противодействию возникновению пожаров, в том числе в лесных массивах, обеспечить постоянную готовность подразделений к выполнению задач по назначению", - сказал Мельчуцкий и подчеркнул важность тесного взаимодействия с подразделениями Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и ГМС на местах.
По словам первого заместителя председателя Госпогранслужбы Василия Серватюк, сегодня подразделения ведомства выполняют задачи в усиленном режиме. Он также сообщил об увеличении пассажиропотоков на государственной границе, что обусловлено завершением сезона отпусков, подготовкой к государственным праздникам и приближением учебного года. "Также наблюдается повышение деловой активности пунктов пропуска. Эти факторы увеличивают вероятность возникновения конфликтных и провокационных ситуаций", - сообщил Серватюк и добавил, что возможность провокационных действий в районе пунктов пропуска с блокировкой разного рода ожидается в течение праздничных дней и первой декады сентября. Кроме того, первый заместитель председателя Госпогранслужбы обратился к областным подразделениям правоохранительных органов в приграничных областях с просьбой обрабатывать план совместных действий локализации нестандартных ситуаций разных направлений.
Как сообщила первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Дина Пимахова, работники центрального аппарата службы и территориальных органов, пунктов пребывания иностранцев и пунктов временного размещения беженцев понимают ответственность и будут работать в должном режиме.
В конце встречи в. о. министра внутренних дел подчеркнул, что сейчас усилия всех органов МВД сосредоточены на подготовке к государственным праздникам и отборочного матча Чемпионата мира по футболу в Харькове. Однако Яровой убежден, что обучение и слаживание действий всех подразделений должны проходить на постоянной основе. Именно такой подход позволит правоохранительной системе быть готовой к любым вызовам, прежде всего обусловленных военными действиями на востоке страны и террористическими угрозами.
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А потом удивляемся,что пенсии 970 гр.
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