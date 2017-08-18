 Нацполиция переходит на усиленный вариант несения службы в связи с подготовкой ко Дню Независимости. ВИДЕО

Яровой подчеркнул важность тесного взаимодействия региональных подразделений правоохранительных органов с местными властями, органами местного самоуправления, при необходимости - и с общественными организациями.





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Это позволит учесть особенности каждого региона и определить основные направления организации обеспечения порядка и безопасности на местах.

И. о.

министра внутренних дел поставил задачу максимально привлечь личный состав Национальной полиции для патрулирования, прежде всего в местах проведения массовых мероприятий.

Отдельно обратил внимание на необходимость усиления контроля на пунктах въезда-выезда из городов и за ситуацией на дорогах.





Председатель Нацполиции Сергей Князев подчеркнул, что в круглосуточный несения службы, в том числе и на выходные, будут привлекаться все подразделения полиции, учитывая вспомогательные службы.

"Сегодня с 15:00 полиция переходит на усиленный режим несения службы, который продлится до особого распоряжения 26-27 августа", - сказал Князев.





Как сообщил командующий НГУ Юрий Аллеров, подразделения Национальной гвардии готовы к усиленному варианту несения службы и пока дорабатываются вопросы взаимодействия.

"Главное - работать на перспективу.

Поэтому мы просим руководителей областей информировать об изменении оперативной обстановки руководителей на местах и ​​командиров частей, для того, чтобы была возможность быстрее принимать те или иные решения", - отметил Аллеров и выразил уверенность в готовности правоохранительных органов обеспечить порядок во время праздников.





В свою очередь первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий отметил необходимость усиления круглосуточного мониторинга техногенной и пожарной безопасности в связи с высоким 5 классом пожарной опасности на территории государства, а также штормовым предупреждением.

"Наша задача - совместно с органами местной власти принять меры по противодействию возникновению пожаров, в том числе в лесных массивах, обеспечить постоянную готовность подразделений к выполнению задач по назначению", - сказал Мельчуцкий и подчеркнул важность тесного взаимодействия с подразделениями Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и ГМС

на местах.





По словам первого заместителя председателя Госпогранслужбы Василия Серватюк, сегодня подразделения ведомства выполняют задачи в усиленном режиме.

Он также сообщил об увеличении пассажиропотоков на государственной границе, что обусловлено завершением сезона отпусков, подготовкой к государственным праздникам и приближением учебного года.

"Также наблюдается повышение деловой активности пунктов пропуска.

Эти факторы увеличивают вероятность возникновения конфликтных и провокационных ситуаций", - сообщил Серватюк и добавил, что возможность провокационных действий в районе пунктов пропуска с блокировкой разного рода ожидается в течение праздничных дней и первой декады сентября.