 "Москва у его ног! Столица покорена!", - сын Пескова, отсидев в британской тюрьме и не имея даже среднего образования, живет жизнью миллионера. ВИДЕО

Навальный рассказывает о том, что история сына Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента Путина, - отличный пример того, как устроена современная Россия. В ней нет перспектив для тех, кто получил образование и честно трудится, зато все дороги открыты таким, как он. Феррари, мерседесы, рендж роверы, частные самолеты, конный спорт и, самое удивительное, что ничего из этого он не скрывает, а кичится своим богатством и образом жизни. При этом сын Пескова сказал в телефонном разговоре, что он безработный.
"Мы с вами знаем как называется эта профессия - она называется сын папы-коррупционера. В России это практически госдолжность. Скоро уже включат в тарифную сетку и пенсию начнут назначать", - подытожил Навальный.
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Молодые люди 18-19 лет, даже после приглашения ведущего собрания демонстративно не встали во время исполнения государственного гимна Украины, таким образом продемонстрировав свое неуважение к стране в которой проживают.
Помогите на форуме, а то троллей из-за поребрика набежало...
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3.14здить тварей шоб рожи треснули !!!
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Дети НАШИХ чинуш чем лучше. То сынок Ющера шампусик по штуке баксов употребляет, то сынок Гонтаревой ванны из того же напитка принимает. Если папа, мама топ чиновники - жизнь удалась.
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Вас там еще целыми деревнями на щенков борзых собак не меняют?
Думаю, скоро будут...
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А насчёт этих парней... Дурак тот, кто "на голом месте" это раздул и выставил полицейских идиотами. Что они им сделать должны? В угол поставить? Или покачать головой и сказать трижды "нехорошо"? Покажите мне статью Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает наказание за "невставание" во время исполнения Государственного Гимна...". Нету? Ой, какая досада... А так хотели "административный восторг" проявить... (Не знаете, что такое "административный восторг"?
"Более подробно это описано в романе Ф.М. Достоевского «Бесы», (1871 г.), ч.1, гл. 2, IV: «Вам… без всякого сомнения, известно… что такое значит русский администратор, говоря вообще, и что значит русский администратор внове, то есть нововыпеченный, новопоставленный… Но вряд ли могли вы узнать практически, что такое значит административный восторг и какая именно это штука? - Административный восторг? Не знаю, что такое. - То есть… Vous saves ches nous… En un mot ( Вы знаете, у нас… Одним словом), поставьте какую-нибудь самую последнюю ничтожность у продажи каких-нибудь дрянных билетов на железную дорогу, и эта ничтожность тот час же сочтет себя вправе смотреть на вас Юпитером, когда вы пойдете взять билет… pour vous montrer son pouvoir. «Дай-ка, дескать, я покажу над тобою мою власть…». И это у них до административного восторга доходит».
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censoredволнуют.
Нахрена нам нужны "светские" новости мордора?
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Или передоз, или утонет, или на тачке бошку расшибет....
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