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 Общество, За рубежом
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Все про:коррупция (7401) Песков (740) Россия (71892) сынки (9)

 "Москва у его ног! Столица покорена!", - сын Пескова, отсидев в британской тюрьме и не имея даже среднего образования, живет жизнью миллионера. ВИДЕО

Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова - Николай Чоулз-Песков живет жизнью миллионера, отсидев в тюрьме за ограбление, не имея ни работы, ни даже среднего образования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге на хостинге youtube рассказывает российский оппозиционер Алексей Навальный.

Навальный рассказывает о том, что история сына Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента Путина, - отличный пример того, как устроена современная Россия. В ней нет перспектив для тех, кто получил образование и честно трудится, зато все дороги открыты таким, как он. Феррари, мерседесы, рендж роверы, частные самолеты, конный спорт и, самое удивительное, что ничего из этого он не скрывает, а кичится своим богатством и образом жизни. При этом сын Пескова сказал в телефонном разговоре, что он безработный.

"Мы с вами знаем как называется эта профессия - она называется сын папы-коррупционера. В России это практически госдолжность. Скоро уже включат в тарифную сетку и пенсию начнут назначать", - подытожил Навальный.

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https://slavdelo.dn.ua/2017/08/14/bez-ponyatiy-i-grazhdanskih-pozitsiy-intsident-na-sobornoy-ploshhadi-v-slavyanske/#comment-44049
Молодые люди 18-19 лет, даже после приглашения ведущего собрания демонстративно не встали во время исполнения государственного гимна Украины, таким образом продемонстрировав свое неуважение к стране в которой проживают.
Помогите на форуме, а то троллей из-за поребрика набежало...
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Придворна знать завжди так жила, а черні не положено.
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За одно нужно посмотреть и детишек наших гос-офшорных мы найдем гиганское сходство в ценностях, образе и на тысячи жизней вперед ресурсов, одна схема жизни -для себя любимых..ХТО ТВІЙ БАТЯ?/ ПАРОДІЯ PSY - "Daddy" (RUS/ENG SUB) https://www.youtube.com/watch?v=dIqfThy1LAk&list=RDi19NHEqTCok&index=4.
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- Ты понимаыеш Санек. Все очень просто, в натуре. Еду в Германию и покупаю бочку пива за 1000 баксов. Приезжаю домой, толкаю ее за 3000 баксов. Вот на эти два ПРОЦЕНТА я и живу. (С)
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просто перекупаешь, еще привез, что тут особо плохого, ты же на войне не зарабатываешь и не крадешь, просто исклюзив подаешь
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даже если он будет ссаться под себя ,пускать слюни и мічать...,то все равно "Москва у его ног! Столица покорена!"
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А у нас, что не так? Все шикозе живут, даже если убил человека, заплати штраф в виде залога, а потом на пять месяцев отдохни за границей, а там все юридически наладят. Это не лохи которые гибнут в АТО, их наоборот можно отстрелят где угодно, они же гражданки ни как звать. Вся суть нашего бытия, кто ворует и делится с кем надо, тот господин судьбы, все остальные расходники для бизнеса и для равлечений.
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Ну типа удивили.
Дети НАШИХ чинуш чем лучше. То сынок Ющера шампусик по штуке баксов употребляет, то сынок Гонтаревой ванны из того же напитка принимает. Если папа, мама топ чиновники - жизнь удалась.
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То же самое хотел сказать. Сын Писькова похож скорее на чурку чем на Песькова и его жену.
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Новая Ылита - Николай ДмитреТиграныч Чоулз-Песков фон Кеосаян
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Многие уже написали, но повторюсь - У НАС ТОЖЕ САМОЕ. А Цензору совет - пиши у проблемах Украины, а не других государств. Россия далеко и не интересна, а дети аваковых, пашинских, турчиновых здесь и сомневаюсь, что сильно отличаются от детей песковых.
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Зрадофіл? без куска гівна не можеш прожити і години?
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Алени!
Вас там еще целыми деревнями на щенков борзых собак не меняют?
Думаю, скоро будут...
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Помогаю: есть такая поговорка русская - "Насильно мил не будешь...". (Правда, теперешние "рассеяне" её помнить не хотят, но тут разговор не об этом). Правильно Тандит сказал - это не "официальное мероприятие", а эти молодые люди - не приглашённые официальным порядком его участники...". Площадь вообще, в данном случае, "публичным местом" считать нельзя - это просто "территория временного пребывания разных людей с разными взглядами и целями, не связанными между собой...". Я могу сидеть на лавочке, в парке, и наблюдать танцы "кришнаитов", но не обязан разделять их веру и танцевать и петь вместе с ними...
А насчёт этих парней... Дурак тот, кто "на голом месте" это раздул и выставил полицейских идиотами. Что они им сделать должны? В угол поставить? Или покачать головой и сказать трижды "нехорошо"? Покажите мне статью Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает наказание за "невставание" во время исполнения Государственного Гимна...". Нету? Ой, какая досада... А так хотели "административный восторг" проявить... (Не знаете, что такое "административный восторг"?
"Более подробно это описано в романе Ф.М. Достоевского «Бесы», (1871 г.), ч.1, гл. 2, IV: «Вам… без всякого сомнения, известно… что такое значит русский администратор, говоря вообще, и что значит русский администратор внове, то есть нововыпеченный, новопоставленный… Но вряд ли могли вы узнать практически, что такое значит административный восторг и какая именно это штука? - Административный восторг? Не знаю, что такое. - То есть… Vous saves ches nous… En un mot ( Вы знаете, у нас… Одним словом), поставьте какую-нибудь самую последнюю ничтожность у продажи каких-нибудь дрянных билетов на железную дорогу, и эта ничтожность тот час же сочтет себя вправе смотреть на вас Юпитером, когда вы пойдете взять билет… pour vous montrer son pouvoir. «Дай-ка, дескать, я покажу над тобою мою власть…». И это у них до административного восторга доходит».
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Посмеялся бы и позлорадствовал, но у нас то же самое творится и полно сынов песковых.
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140 мульйонов рабов радастно и робко блеют ат жития юнаго отрока писькова...
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Проблемы индейцев шерифа не censored волнуют.

Нахрена нам нужны "светские" новости мордора?
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С такой системой тотальной лжи и воровства Россия обречена на распад и забвение.
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А знаем в Цензоре новости козломордых? Напишите о королевских династиях в ЕС- жто интересно. Пример для подражания- образованные люди .
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И этот сынок закончит барскую жизнь как сынок Иванова....
Или передоз, или утонет, или на тачке бошку расшибет....
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Москва у его ног! Столица покорена!", - сын Пескова, отсидев в британской тюрьме и не имея даже среднего образования, живет жизнью миллионера. ВИДЕО
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