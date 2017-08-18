 Львовский патрульный спас жизнь человеку непрямым массажем сердца. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Патрульной полиции в Фейсбук.
Прибыв на вызов о неизвестном, который лежит в подъезде, патрульные обнаружили его без сознания. Рядом лежал шприц с бурой веществом, а на левой руке гражданина был след от инъекции. Обеспокоенные местные жители объяснили: обнаружили человека в лифте и перенесли на лестницу. Патрульные немедленно вызвали на место скорую.
Вдруг состояние мужчины резко ухудшилось - он открыл глаза и выдохнул. Сердце остановилось. Инспектор патрульной полиции Роман Клещ решил делать непрямой массаж сердца, чтобы восстановить сердцебиение.
"Я впервые применил навыки оказания домедицинской помощи. Конечно, волновался, но надо было действовать. Затем, когда сердце гражданина начало биться, мои руки задрожали", - рассказал Роман.
Патрульные связались с женой 43-летнего гражданина. Она сообщила, что муж закодирован от алкоголя, а употребления наркотиков никогда за ним такого не замечала. На место прибыли медики, которые поблагодарили патрульных по реанимационные мероприятия, которые вернули мужчину к жизни. Гражданина доставили в специализированное медицинское учреждение.
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А потерпілому - шанс переосмислити своє життя і побороти згубну звичку, щоб решту років прожити не дарма.
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тока шприцы, любое бухло, а также вилки и ножи не давайте потерпевшему
некоторое длительное время, а то окажется,
что все усилия Романа были напрасными...
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В Киеве подитель маршрутки сам накачал колесо.
В Одессе каменщик сам замешал раствор.
В Днепре хирург сам сделал анастезию.
В Житомире швея жена работающая поваром зашила мужу носки.
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а етот "пациент" уже почти....
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эти кодировки, это всё(, в мире вообще их не признают как способ лечения, только у нас, и причём это может быть опасно для жизни больного алкоголизмом, не переживёт абстинентный синдром, и если будет рецидив т.е. начнёт снова пить то..
судя по всему он искал замену, нервая система и тд. у него повреждена серьёзно наверное,
антидепресанты и тд. ему скорее всего не прокололи курс
значит будет искать любое средство для угара
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