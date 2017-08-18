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 Львовский патрульный спас жизнь человеку непрямым массажем сердца. ВИДЕО

Во Львове патрульный полицейский спас жизнь человеку, сделав непрямой массаж сердца.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Патрульной полиции в Фейсбук.

Прибыв на вызов о неизвестном, который лежит в подъезде, патрульные обнаружили его без сознания. Рядом лежал шприц с бурой веществом, а на левой руке гражданина был след от инъекции. Обеспокоенные местные жители объяснили: обнаружили человека в лифте и перенесли на лестницу. Патрульные немедленно вызвали на место скорую.

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Вдруг состояние мужчины резко ухудшилось - он открыл глаза и выдохнул. Сердце остановилось. Инспектор патрульной полиции Роман Клещ решил делать непрямой массаж сердца, чтобы восстановить сердцебиение.



"Я впервые применил навыки оказания домедицинской помощи. Конечно, волновался, но надо было действовать. Затем, когда сердце гражданина начало биться, мои руки задрожали", - рассказал Роман.

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Патрульные связались с женой 43-летнего гражданина. Она сообщила, что муж закодирован от алкоголя, а употребления наркотиков никогда за ним такого не замечала. На место прибыли медики, которые поблагодарили патрульных по реанимационные мероприятия, которые вернули мужчину к жизни. Гражданина доставили в специализированное медицинское учреждение.
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Шприц с адреналином прямиком в сердце . Так возвращают к жизни .
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Молодець поліцейський. Все правильно зробив.

А потерпілому - шанс переосмислити своє життя і побороти згубну звичку, щоб решту років прожити не дарма.
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молодчина, Роман.
тока шприцы, любое бухло, а также вилки и ножи не давайте потерпевшему
некоторое длительное время, а то окажется,
что все усилия Романа были напрасными...
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Жена "не замечала " , а муж усьо таки нарколыга . Полиция молодцы , однозначно .
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все верно, за небольшим исключением - ни колесо, ни раствор, ни носки бы не сдохли,
а етот "пациент" уже почти....
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не ну это всё таки не прямая обязанность полицейского, хотя наверное их обучая первичной мед. помощи, если случай не серьёзные, как дтп и тому подобное, когда человека нельзя трогать, передвигать до прибытия скорой
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Не зовсім.. Все таки надавати екстрену медичну допомогу це функція працівників швидкої допомоги.
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ремонтировать автобус должен слесарь-механик, раствор каменщику-делает подсобник, а в программу подготовки полицейских включен курс предоставления первой медицинской помощи, по которому они сдают экзамены.
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хороший полицейский, а гражданин может будет жить, в этот раз его спасли..
эти кодировки, это всё(, в мире вообще их не признают как способ лечения, только у нас, и причём это может быть опасно для жизни больного алкоголизмом, не переживёт абстинентный синдром, и если будет рецидив т.е. начнёт снова пить то..
судя по всему он искал замену, нервая система и тд. у него повреждена серьёзно наверное,
антидепресанты и тд. ему скорее всего не прокололи курс

значит будет искать любое средство для угара
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЛьвовский патрульный спас жизнь человеку непрямым массажем сердца. ВИДЕО
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