 Обнародованы кадры первых минут после теракта в Барселоне. ВИДЕО

Внимание! Это видео не рекомендуется смотреть детям и людям со слабой психикой.
Ранее полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.
Барселона 17/08/2017 pic.twitter.com/PtFhLeh4Jq- Oleksandr (@shakhtarska) 17 августа 2017 г.
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Але між іншим ойропейський ліберастичний совок - кровний брат кацапського совка.
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І це ще не кінецева зупинка.
А до високого рівня життя Європу привели зовсім не нинішні ліберасти, не путай рамси, недоумкувате.
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Вважай, що ти попереджений.
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Нигги вдруг резко в США требуют сбросить памятники конфедератам (сидели как мышь под веником, а тут вдруг резко стали требовать сноса, вместо того, чтобы работать),
исламисты в Ницце, Стокгольме, Лондоне, Берлине, Париже, теперь - Барселоне убивают тех, кто их толерантно приютил.
Ну что же, господа, давайте и дальше будем толерантны к мигрантам.
Что - то никто не слышал, чтобы такие теракты совершали белорусы, латыши (я не стану приводить длинный список сознательно).
В Европе исламисты, в в Штатах - нигги. И ведь тоже когда-то не были коренным населением
бл..
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надо было потом положить назад, где взяли- но они их оставили у себя, кто им теперь доктор :D
Теперь уже все, нигга родился в США- такой же гражданин как и все другие
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так что сравнение с исламистами не совсем равноценное.
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также и сейчас про исламистов - будут голоса, мол, надо "понять и простить".
распиарили эту терпимость и толерантность, слова красивые, а смысл за ними - небезопасный.
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и пока я там не живу, откровенно, параллельно
реально, в своей стране такая жопа, что немного не до нигеров и белых в штатах...
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after terror truck ploughs into pedestrians along Las Ramblas before 'two armed men take hostages in restaurant'
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И нужны они были в Европе?
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тупо прикривають його фінансові інтереси.
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Чего угодно, можно ожидать...
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The driver was arrested around two and a half hours after the attack, reports said.
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етой новости 10 мин.
обновляется постоянно.
много новостей от репортеров - неофициальных ...
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обновляйте, там слева колонка новостей
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