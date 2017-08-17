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 Обнародованы кадры первых минут после теракта в Барселоне. ВИДЕО

В сети опубликовали видео с места наезда микроавтобуса на людей на пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Число жертв наезда на пешеходов в Барселоне возросло до 13 человек, - СМИ

Внимание! Это видео не рекомендуется смотреть детям и людям со слабой психикой.

Ранее полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.

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В Україні також потрібно створювати "зелені" зони в містах масового скупчення людей, навколо центральних органів влади та військових штабів та частин, стратегічних підприємств та хімічних та небезпечних об'єктів, щоб в зелену зону прохід та проїзд був дозволений тільки по окремому пропуску і тільки після повного та ретельного обшуку пішоходів та автівок. Така практика добре зарекомендувала себе в Іраку і це єдино можливий захист від терористів!
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ебучие фанатики, в Испании справлись в 15 веке, поубивают их и сейчас ... методы те же и контингент тот же
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хто буде вбивати? - ліберасти так опустили Європу, що скоріше толерасти самі лягатимуть під ті авто, аніж піднімуть руку на "нещасних" муслімів.
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ничто так не выдавало штирлица как слово либераст
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та так, для ліберастів існують виключно вони -д'артаньяни та фашиздонациздинаціоналізди.
Але між іншим ойропейський ліберастичний совок - кровний брат кацапського совка.
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оно и видно, до чего либерастия довела ЕС и до чего скрепы. все ж наглядно видно
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ліберастія ще не довела ойропу до тогодо чого кацапстан срепи, але процес іде в тому ж напрямку. Той хто бував у Європі в 90-х і може порівняти з тим, шо зараз - підтвердить.
І це ще не кінецева зупинка.
А до високого рівня життя Європу привели зовсім не нинішні ліберасти, не путай рамси, недоумкувате.
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до високого рівня життя Європу привели такі чьоткі пацани як ти, які на форумах всіх обзивали і боронили ЕС від нескрєпних
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Ти просто сповідуєш нацистські погляди. Думати не забороняється, але не в цьому випадку. Нацизм у усьому світі кримінально переслідується, крім Хуйлостану, де він є частиною державної політики.
Вважай, що ти попереджений.
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В 15-м веке? А про 2004 год что скажете, после чего Испания вывела свои войска из состава коалиции в Афгане? Да и баски совсем недавно перестали "шалить"...
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Надо приветствовать толерантность, да!
Нигги вдруг резко в США требуют сбросить памятники конфедератам (сидели как мышь под веником, а тут вдруг резко стали требовать сноса, вместо того, чтобы работать),
исламисты в Ницце, Стокгольме, Лондоне, Берлине, Париже, теперь - Барселоне убивают тех, кто их толерантно приютил.
Ну что же, господа, давайте и дальше будем толерантны к мигрантам.
Что - то никто не слышал, чтобы такие теракты совершали белорусы, латыши (я не стану приводить длинный список сознательно).
В Европе исламисты, в в Штатах - нигги. И ведь тоже когда-то не были коренным населением
бл..
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на пам'ятнику генералу ЛІ треба щодня вішати одного ніггера - заспокояться.
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афро-американцев в США завезли сами же амеры- для халявных работ :D
надо было потом положить назад, где взяли- но они их оставили у себя, кто им теперь доктор :D
Теперь уже все, нигга родился в США- такой же гражданин как и все другие
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це так, але амерам їх продавали свої ж таки чорношкіпі "братья" - в обмін за вогненну воду та скляні буси.
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ну нигеры изначально попали на тот континет (на оба) совсем не по своей воле.
так что сравнение с исламистами не совсем равноценное.
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то есть теперь белое население США, которое страдает от принятых решений по ввозу нигг (когда - то), должно молча утереться и смотреть как сносят памятники предкам?
также и сейчас про исламистов - будут голоса, мол, надо "понять и простить".
распиарили эту терпимость и толерантность, слова красивые, а смысл за ними - небезопасный.
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считаю, что америкосы сами с этим должны разобраться.
и пока я там не живу, откровенно, параллельно
реально, в своей стране такая жопа, что немного не до нигеров и белых в штатах...
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после уничтожения скормить исламистскую сволочь свиньям с трасляцией по тв!
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Я не знаю испанского, но автор ролика в конце озвучивуает правильное имя заказчика этого действа.
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места ватника, учить ЕС как им жить сидя в г-не
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не то что у тебя, имя реальное такое, с циферками ещё
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ліберасти живуть у паралельній реальності, вони в цьому нічим не відрізняються від кацапів.
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А ти у якій реальності підорок живеш, тролятина...?
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Ти далеко від реалій , тому і верзеш куйню, твоі проплачувальники вже накрутили такої брехні, що не вигрести...
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и это проплатило, куйло, с помощью ольгинских тролей которые тут сидят. смотрите внимательно, чтобы потом небыло "а нас то за что"
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це проплатив колега хуйла сорос - саме він фінасує переселення муслімів до Європи, причому рятувальники, проплачені ним виловлюють переселенців вже в територіальних водах Північної Африки.
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впевнений що мусульман всього світу сьогодні чергове свято, як було в день 11 вересня.
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Barcelona attack - '13 dead' and 32 injured including kids
after terror truck ploughs into pedestrians along Las Ramblas before 'two armed men take hostages in restaurant'
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справа ойропейських колег американських дєрьмократів продовжує приносити свої криваві наслідки.
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"Самая мирная религия".
И нужны они были в Европе?
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ліберастам - були потрібні, потрібні зараз і будуть потрібні, бо неолібералізм - це ойропейський різновид більшовизму.
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Як що,влади этих стран,вперто не хочуть боротися с террором Пуйла,Игил,та иншiх,то може,це им самим выгодно,щоб закрутити гайки,встромити в лоба чипа,та контролювати.Политика золотого миллиарда,втрачае контроль з приходом интернета та свободы информации.Бiдни краины,не задоволены,тiм,що е вони,а е богатi.Тому,це як мировой Майдан,бiдных краин, проти богатих краин
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По радіо та інших ЗМІ просять людей в цілях безпеки не поширювати фото та відео з місця подій.
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дик не можна ж шоб піднялась хвиля протестів проти переселення ще десятка мільйонів муслімів до ойпропи, хулє.
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"Пута" по испански - шлюха, *лять. Оператор - скотина конченая, вместо того, чтобы людям помогать, кино снимает и еще и возмущается мразь, что его *лядью назвали... Эра интернета...
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Оператор навіть гірший за тих, хто це зробив. Імхо.
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И главеное что все знают что организатор и спонсор этого теракта путин...
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взагалі-то сорос, бо це він фінансує переселення до Європи, хоча він і є подільником хуйла.
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Але ж Сорос фінансує і різних борцунів за все хороше проти всього поганого.Якось воно не поєднується між собою.
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Різні недержавні організації в багатьох країнах
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поконкретніше пліз. Ім'я, сестра, ім'я! Бо на повірку виявиться шо ці недержавні організації
тупо прикривають його фінансові інтереси.
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Не дуже цікавилась цією темою,тому конкретних назв не знаю.Та з останніх подій,це заборона Орбаном недержавних організацій,які фінансує Сорос в Угорщині.
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Убивал бы таких видеооператоров. Эта падла ничуть не лучше тех террористов.
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Ще 10 днів тому я був на цьому місці. Каталонці прекрасні люди, щирі, відкриті, гостинні, жодного разу не відчув себе чужим, навіть, косого погляду не зловив. Моє співчуття рідним і близьких загиблих, швидкого одужання постраждалим ! Там стільки сонця, тепла і доброти, що вистачало усім, та знайшлися покидьки, яких не влаштовувало це свято. Це і наша спільна трагедія, наше спільне горе. Каталонці, іспанці, українці з вами у цей сумний день ! Ми будемо боротися зі злом і ми переможимо, бо ми разом !
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Давити треба запорєбрік, тоді і теракти зійдуть нанівець...
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Кацапстан подыхает!!!
Чего угодно, можно ожидать...
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Barcelona police called it a terror attack and local media reported 13 dead and dozens more injured.
The driver was arrested around two and a half hours after the attack, reports said.
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нет пока ничего.
етой новости 10 мин.
обновляется постоянно.
много новостей от репортеров - неофициальных ...
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вроде как опознан, выходец из сев. Африки... без деталей
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Снимите с терроРоссии санкции,и теракты в Европе прекратятся.
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К ТАКИМ видео комменты можно было бы и отключить
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомОбнародованы кадры первых минут после теракта в Барселоне. ВИДЕО
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