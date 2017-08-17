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Все про:СБУ (14738) Харьков (4359)

 Главарь диверсионной группы российских спецслужб задержан в Харькове, - СБУ. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Главной военной прокуратурой задержали главаря диверсионной группы российских спецслужб, готовил теракты против украинских государственных и общественных деятелей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центр СБ Украины.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что "командир" одного из незаконных вооруженных формирований террористов был завербован представителем ГРУ Генштаба РФ.

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От российского куратора он получил задание вернуться в родной Харьков и сформировать диверсионную группу. Боевику был передан перечень украинских политических и общественных деятелей, против которых российские спецслужбы дали указание организовать теракты.

Во время обысков по месту жительства диверсанта в Харькове сотрудники спецслужбы изъяли почти килограмм взрывчатки (по предварительным выводам - ​​пластида), пять электродетонаторов, пистолет с глушителем, сто патронов к нему и боевой квадрокоптер, который планировалось использовать при совершении теракта.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия".

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Ну хоть не ручную пилу, как неудачные инсценировщики из фсб...
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Яйца в двери, паяльник в ж... Сознается во всём...
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наверное шпион мало ЖРАЛ
и доблестные слуги ШЫКОЛАДНОГО ОЛИГАРХА
сразу его раскусили
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияГлаварь диверсионной группы российских спецслужб задержан в Харькове, - СБУ. ВИДЕО
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