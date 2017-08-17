 Главарь диверсионной группы российских спецслужб задержан в Харькове, - СБУ. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центр СБ Украины.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что "командир" одного из незаконных вооруженных формирований террористов был завербован представителем ГРУ Генштаба РФ.
От российского куратора он получил задание вернуться в родной Харьков и сформировать диверсионную группу. Боевику был передан перечень украинских политических и общественных деятелей, против которых российские спецслужбы дали указание организовать теракты.
Во время обысков по месту жительства диверсанта в Харькове сотрудники спецслужбы изъяли почти килограмм взрывчатки (по предварительным выводам - пластида), пять электродетонаторов, пистолет с глушителем, сто патронов к нему и боевой квадрокоптер, который планировалось использовать при совершении теракта.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия".
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и доблестные слуги ШЫКОЛАДНОГО ОЛИГАРХА
сразу его раскусили
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