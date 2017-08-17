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 Происшествия, За рубежом
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Все про:авто (4511) Испания (363) теракт (2167)

 Фургон въехал в толпу людей в Барселоне. ВИДЕО

В Барселоне (Испания) фургон въехал в толпу людей, сообщается о нескольких пострадавших.

Об этом сообщает местное издание La Vanguardia, передает Цензор.НЕТ.

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Инцидент произошел в центре города, в районе Рамблы. Это пешеходная улица между Готическим кварталом и кварталом Раваль. На ней всегда многолюдно и она считается одной из основных туристических достопримечательностей города.



Местная полиция в Twitter подтвердила инцидент. По ее данным, в результате наезда автомобиля пострадали несколько человек.




По словам очевидцев, после аварии на земле остались лежать пять или шесть человек. На месте дежурят множество автомобилей скорой помощи.

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Сейчас место происшествия оцеплено. Людей эвакуировали из находящихся поблизости зданий.
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Світ з'їжджає з розуму. Тероризм зайняв нову нішу терору. Терористи скористались слабкістю, чи таки чинники терору вигадали час для нових атак; не глобальних - місцевих, та зате яких!!!!
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90% людей, которые утонули, это люди, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Вот и весь сказ...
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Пусть скажут спасибо Меркельше ,если ЕС не займётся этой проблемой по полной,будет беда,большая беда
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В Испанию прут в основном из Марокко.... В береговой охране Испании говорят, что в течение суток спасли 600 мигрантов из Марокко - несмотря на спад количества людей, прибывающих из Африки в Европу.
Меркель тут никаким боком. А этот придурок, надеюсь его застрелят при попытке к бегству,скорее всего из местных идиотов, что митинговал за Барселону свободную от туристов.
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дик не для того сорос фінансує "рятування" переселеньців з територіальних вод країн північної африки, шоб його утриманка мерхельша із цим розібралась.
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Это скорее местные безмозглые противники туристов,рубят сук на котором сидят.
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Там так все плохо?
Если да, то это уже полный п-ц...
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он не просто вьехал,он прокатился по людям,кроша их.
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Ну вот, чтобы кто не говорил а интуиция мне подсказывает что кацапские уши в этой трагедии опять торчат....
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Я в шоке... Только что от туда, пытался проехать через центр, все перекрыто. Сначала подумал, что манифестация. Все оцеплено, полно полиции и скорых. В небе полицейский вертолёт.
Люди прятались по магазинам и барам и запирались там, кто успел...
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Капут Європі, поховались по барам і позамикались, в нас би навпаки всі повилазили на вулицю .
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Я не думаю, що українці навмисно лізли б під колеса фургону.
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Та ні, після того, бачу на відео що там вже після пригоди всі ховаються надалі .
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Много лет, Европа, вместо борьбы с терроризмом, использовала этот самый терроризм для всевозможных манипуляций и как пугало для своих граждан, что бы иметь возможность закрутить гайки.
Результаты не радуют.
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Никогда Европа не использовала терроризм для какких- либо манипуляций ! А вот кремлевское чучело плешивое именно этим постоянно занимается , как в Европе так и на раше !
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Абсолютно согласен. Правящая Западом прогрессистская элита левобюрократических ублюдков использует иммиграцию, а также пугалки на Западе о якобы процветающим расизме и исламофобии для превращения своего населения в послушных рабов.
Когда в Штатах на днях белый врезался в толпу, медиа сразу начали орать о "белом сюпремасисте и расисте". Если выяснится что имя врезавшегося в толпу в Барселоне - Абдулла или что-то в этом роде, пресса скажет об этом на пятый день, спуская это дело "на тормозах"...
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Даю подсказку госуебанам и свиноботом на зп: авто на еврапэйськых намэрах можуть кэруватыся и выкорыстовуватыся для тэрорэстычных атак в сэрэдыни крайины.
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вот вам антикрестовый мигранский поход. угадаю религиозную принадлежность этого дикаря с одного раза.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияФургон въехал в толпу людей в Барселоне. ВИДЕО
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