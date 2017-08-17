 Фургон въехал в толпу людей в Барселоне. ВИДЕО

Инцидент произошел в центре города, в районе Рамблы. Это пешеходная улица между Готическим кварталом и кварталом Раваль. На ней всегда многолюдно и она считается одной из основных туристических достопримечательностей города.
🔴 BREAKING |- Vocal Europe (@thevocaleurope) 17 августа 2017 г.
Truck rams into crowd in #Barcelona. Many reported injured. pic.twitter.com/qeCmnL2GsS
Местная полиция в Twitter подтвердила инцидент. По ее данным, в результате наезда автомобиля пострадали несколько человек.
🔴 BREAKING UPDATE |- Vocal Europe (@thevocaleurope) 17 августа 2017 г.
This is the van that rams into crowd in central #Barcelona, causing many injuries. pic.twitter.com/JotoFRhUR3
По словам очевидцев, после аварии на земле остались лежать пять или шесть человек. На месте дежурят множество автомобилей скорой помощи.
Сейчас место происшествия оцеплено. Людей эвакуировали из находящихся поблизости зданий.
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А тут ещё не разобрались уже выводы делают.
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Вот и весь сказ...
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Меркель тут никаким боком. А этот придурок, надеюсь его застрелят при попытке к бегству,скорее всего из местных идиотов, что митинговал за Барселону свободную от туристов.
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Если да, то это уже полный п-ц...
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Люди прятались по магазинам и барам и запирались там, кто успел...
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Результаты не радуют.
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Когда в Штатах на днях белый врезался в толпу, медиа сразу начали орать о "белом сюпремасисте и расисте". Если выяснится что имя врезавшегося в толпу в Барселоне - Абдулла или что-то в этом роде, пресса скажет об этом на пятый день, спуская это дело "на тормозах"...
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