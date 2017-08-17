 Водитель-наркоман протаранил ворота завода в Днепре и устроил езду с препятствиями по его территории. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на департамент коммуникаций МВД
, при осмотре у задержанного были обнаружены пакет с веществом растительного происхождения и шприц с жидкостью, похожей на наркотическую.
У мужчины наблюдались признаки наркотического опьянения. Проходить медосмотр он отказался. Задержанного доставили в отделение полиции, а автомобиль ВАЗ-2106 эвакуирован на штрафплощадку. Читайте также: Львовские патрульные трижды за ночь составили протокол за нетрезвое вождение на водителя микроавтобуса
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Например - мыть кабинеты в морге.
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еще 2-3 года назад, вроде, столько всякого гавна не было.
или, просто, сми настолько были отвлечены войной, что внутренним трешам не уделяли внимания. или народ реально в последнее время с ума начал сходить, и вести себя как в каком-то зимбабве.
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