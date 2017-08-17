EN|RU|UK
Темы дня: Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой
 Происшествия, Общество
  699  9
Материалы по теме:
Все про:Днепр_город (2831) задержание (6107) наркотики (1567) водители (602)

 Водитель-наркоман протаранил ворота завода в Днепре и устроил езду с препятствиями по его территории. ВИДЕО

Патрульные Днепра задержали неадекватного водителя, который, протаранив ворота, катался по территории одного из заводов на улице Любарского.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, при осмотре у задержанного были обнаружены пакет с веществом растительного происхождения и шприц с жидкостью, похожей на наркотическую.

У мужчины наблюдались признаки наркотического опьянения. Проходить медосмотр он отказался. Задержанного доставили в отделение полиции, а автомобиль ВАЗ-2106 эвакуирован на штрафплощадку.

Загрузка видео...


Читайте также: Львовские патрульные трижды за ночь составили протокол за нетрезвое вождение на водителя микроавтобуса


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Узкоглазый водитель?....это он "Южмаш" таранил?.....мож чего догрузить забыл?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Забрать права, конфисковать этот с позволения сказать, "автомобиль", оштрафовать и отправить на несколько месяцев на общественные работы.
Например - мыть кабинеты в морге.
 показать весь комментарий
Ответить
 
какой-то такое треш в стране творится.
еще 2-3 года назад, вроде, столько всякого гавна не было.
или, просто, сми настолько были отвлечены войной, что внутренним трешам не уделяли внимания. или народ реально в последнее время с ума начал сходить, и вести себя как в каком-то зимбабве.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВодитель-наркоман протаранил ворота завода в Днепре и устроил езду с препятствиями по его территории. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти