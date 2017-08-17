 СБУ разоблачила на Черниговщине заробитчанина, завербованного спецслужбами РФ. ВИДЕО

"Житель пограничного населенного пункта на протяжении последних трех лет неофициально подрабатывал на строительных работах в Москве и Московской области как "трудовой мигрант". Во время очередной поездки в РФ он был задержан представителями ФСБ РФ, которые склонили его к негласному сотрудничеству, угрожая уголовным преследованием за нелегальное трудоустройство", - сообщает СБУ.
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По данным ведомства, у мужчины было взято письменное обязательство о сотрудничестве с иностранными спецслужбами и для конспирации присвоен псевдоним.
"Завербованный должен был добывать разведывательную информацию о количестве личного состава и техники военных частей, которые находятся на территории Черниговской области возле границы с РФ. Кроме того, от него требовалось собирать сведения о средствах защиты государственной границы Украины, размещения военных объектов и конфиденциальных данных сотрудников украинских правоохранительных органов. Полученную информацию необходимо было передавать представителю российской спецслужбы во время выездов на территорию РФ", - информирует СБУ.
В случае отказа или невыполнения заданий или обращения к украинским правоохранительным органам работнику угрожали расправой с его семьей. Находясь под психологическим давлением, мужчина начал собирать информацию, однако был разоблачен сотрудниками украинской спецслужбы.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.
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Нихрена себе какие функции возложили на заробитчанина!
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