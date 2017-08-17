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Все про:СБУ (14731) Черниговщина (530) шпионаж (685)

 СБУ разоблачила на Черниговщине заробитчанина, завербованного спецслужбами РФ. ВИДЕО

Служба безопасности Украины разоблачила в Черниговской области мужчину, который собирал информацию для российских спецслужб.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

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"Житель пограничного населенного пункта на протяжении последних трех лет неофициально подрабатывал на строительных работах в Москве и Московской области как "трудовой мигрант". Во время очередной поездки в РФ он был задержан представителями ФСБ РФ, которые склонили его к негласному сотрудничеству, угрожая уголовным преследованием за нелегальное трудоустройство", - сообщает СБУ.

По данным ведомства, у мужчины было взято письменное обязательство о сотрудничестве с иностранными спецслужбами и для конспирации присвоен псевдоним.

"Завербованный должен был добывать разведывательную информацию о количестве личного состава и техники военных частей, которые находятся на территории Черниговской области возле границы с РФ. Кроме того, от него требовалось собирать сведения о средствах защиты государственной границы Украины, размещения военных объектов и конфиденциальных данных сотрудников украинских правоохранительных органов. Полученную информацию необходимо было передавать представителю российской спецслужбы во время выездов на территорию РФ", - информирует СБУ.

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В случае отказа или невыполнения заданий или обращения к украинским правоохранительным органам работнику угрожали расправой с его семьей. Находясь под психологическим давлением, мужчина начал собирать информацию, однако был разоблачен сотрудниками украинской спецслужбы.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

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А о перевербовке наше доблестное сбу когда-нибудь слышало?
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должен был добывать разведывательную информацию о количестве личного состава и техники военных частей, которые находятся на территории Черниговской области возле границы с РФ. Кроме того, от него требовалось собирать сведения о средствах защиты государственной границы Украины, размещения военных объектов и конфиденциальных данных сотрудников украинских правоохранительных органов Источник:https://censor.net.ua/v452071

Нихрена себе какие функции возложили на заробитчанина!
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Тото у братанов северных совсем инфы не стало что почём по нашей стороне! Как то крымским синдромом пованивает. Нам дешёвка не нужна. Не тот момент. Может в сбу сокращение штата? ; года назад министр обороны был из кацапов---да после него дивизия шпионов хрен так нашпионит! Не кормите макухой---насточертело!
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В Польщі роботи валом-легально,безпечно-нє потрібен екстрим в московії-можуть посадити,можуть морду набити,гроші забрати,тепер можуть і тут посадити.Якесь садомазо їй богу.
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Константин Заслонов говорил - если фашистами под угрозой склоняют к сотрудничеству - согласись, потом приди и признайся, нам люди важны живыми...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСБУ разоблачила на Черниговщине заробитчанина, завербованного спецслужбами РФ. ВИДЕО
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