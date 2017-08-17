 Апелляционный суд отменил приговор бразильскому наемнику террористов "ДНР" Лусварги: дело отправили на новое рассмотрение. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Видео Олег Богачук
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Сегодня, 17 августа, Апелляционный суд Киева огласил решение по апелляции защиты наемника РФ из Бразилии Рафаэля Лусварги, воевавшего на стороне террористов на Донбассе, приговоренного ранее к 13 годам тюрьмы.
Суд отменил ранее вынесенный приговор Лусварги и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Полный перечень того, чем руководствовался суд вынося такой вердикт будет обнародован через несколько дней в полном тексте решения, однако в озвученной информации отмена приговора связана с нарушением подсудности при рассмотрении дела, а также с тем, что процесс прошел по сокращенной процедуре без рассмотрения доказательств, только на основании признания обвиняемого.
Также суд избрал обвиняемому Лусварги меру пресечения в виде ареста сроком на 60 дней.
Судебная коллегия по апелляции защиты наемника РФ Лусварги: судьи Ситайло, Юрдига, Фрич.
Адвокат Лусварги Валентин Рыбин.
Апелляционный суд Киева рассматривает апелляцию на приговор террористу Лусварги.
Прокурор озвучил позицию обвинения.
Террорист "ДНР" Лусварги с помощью переводчика зачитывает свою жалобу суду.
Адвокат Лусварги Рыбин высказал свои аргументы в поддержку апелляции.
В качестве общественного контроля на заседание суда пришли активисты "С14". В перерыве заседания между ними и адвокатом Лусварги произошла "горячая" дискуссия.
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
Напомним, бразильский легионер террористических организаций "ДНР / ЛНР" Рафаэл Маркес Лусварги - сторонник сталинизма, нацизма и российского евразийства - был задержан по прибытию самолетом в аэропорт "Борисполь" из Бразилии 6 октября 2016.
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не несет угрозу кокао-бобовому каганату))))
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А во-вторых, радикальное средство нужно для тех, кто ищет радикальное средство для судей . . . Задолбали вы уже с анархией своей. Хочется жить в стране, где никто нихера не блокирует, с автоматами и коктейлями Молотова не бегает, в мусорки никого не кидают, в здания не врываются и судебные процессы не срывают. Если буйный - иди на фронт, там для таких работы куча, руссо-фашистов гнать до Кремля . . .
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какао-бобовый реформатор с Партии Регионов скоро нас без трусов оставит))))
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РАЗВЕ ЧТО У НАС ВВЕЛИ СМЕТРНУЮ КАЗНЬ ЧЕРЕЗ РАЗРЫВАНИЕ ЗАЖИВО ПЯТЬЮ бтрАМИ!!!!!!!!!
У нас судьи реально себя бессмертными почувствовали?!?!?!?!
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Да здравствует Бразилия....где очень много диких АБИЗЯН!!!))))))
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Колегія суддів Апеляційного суду Києва, що розглядає у вівторок скаргу екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко на вирок щодо "газової справи", видалилася в дорадчу кімнату для ухвалення рішення по заявленому захистом екс-прем'єра клопотанню про відвід колегії суддів. Про це повідомляє кореспондент Тижня.
Відповідне клопотання захисник Тимошенко Олександр Плахотнюк зачитав після того, як суд відмовив у задоволенні клопотання про відвід головуючої Олени Сітайло.
Плахотнюк вимагає відводу суддів Олени Сітайло, Тетяни Фрич і Ольги Юрдиги у зв'язку з тим, що в захисту є сумніву про дотримання законної процедури визначення колегії суддів для розгляду цієї справи.
Плахотнюк зазначив, що спочатку в захисту була інформація про те, що цю справу мали розглядати інші судді.Він підкреслив, що в сторони захисту немає офіційних даних про те, яким чином було проведено заміну суддів.
Прокурор усвою чергу зазначив, що, на думку державного обвинувачення, на цей момент немає підстав для заяви відводу колегії суддів.
При цьому колишній захисник Тимошенко у цій справі Сергій Власенко заявив, що, за його інформацією, чоловік судді Фрич є начальником одного з управлінь Генеральної прокуратури, тому вона повинна взяти самовідвід, оскільки може бути зацікавлена в результаті справи.«Що ж таке відбувається? У нас що, сімейний підряд?», - запитав він
«Дуже дивно, що компютер двічі обрав Сітайло головуючою. Можливо цей комп'ютер називається Чернушенко (Голова Апеляційного суду міста Києва Антон Чернушенко - Ред.)», - додав Власенко.
За його словами, дві судді Людмила Осіпова і Оксана Павленко, яких днями поміняли, подали заявив про те, що вони хворі. «Навіть якщо ви мені покажете ці заяви, я не вірю у такі випадковості», - заявив Власенко.
Він зазначив, що навіть якщо по процедурі все чисто, ще є так званий моральний кодекс суду (2001), за яким суддя має відмовитися від ведення справи, якщо є найменший сумнів у її неупередженості.
«Захист був правий. Замість судді Кірєєва отримали трьох Кірєєвих з жіночими обличчями. Хід справи стає зрозумілим. Єдине питання: чи буде продовжутися суд без Тимошенко. Найближчим часом ми дізнаємося чи піде суд по бєспрєдєлу», - підсумував Власенко.
Стосовно тертьої судді Ольги Юрдига, Власенко зазначив, що про неї нічого невідомо. За його словами, єдина претензія до неї - те, що її призначили на справу Тимошенко за два дні до засідання і це викликає подив.
Як з'ясував Тиждень, Ольга Юргида раніше працювала у Тернополі. Її називають дуже жорсткою. Про її політичні погляди і симпатії нічого не відомо.
Зазначимо, Олена Сітайло, Тетяна Фрич, Ольга Юрдига були призначені суддями апеляційного суду міста Києва у березні 2011 року. Додамо, що попередній склад колегії суду у цій справі також був призначений у березні цього року.
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Вот он справа этот бразильский ватник, убивавший украинцев на Донбассе.
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После смерти адвоката Юрия Грабовского, у его подзащитных ГРУшников, которых позже обменяли на Надежду Савченко, появился новый за щитник - Валентин Рыбин.
При чем, это была вторая попытка Рыбина взять Евгения Ерофеева и Александра Александрова под свою опеку. Впрочем, Рыбин «засветился» и в гораздо более интересных делах. Адвокат Рыбин защищал экс-руководителя ГУ СБУ времен Януковича Александром Щеголева, активистку «России молодой» Марию Коледу, российского военного Олега Хлюпина, сепаратиста Руслана Гаджева.
Еще весной 2014 года сепаратистские сайты распространяли объявления Рыбина с предложением оказания адвокатской помощи участникам «антибандеровскую сопротивления».
Об участии Рыбина в судьбе задержанной в Херсоне русской горе диверсантки Марии Коледы стало известно недавно. На брифинге СБУ по поводу активиста блокады Крыма, руководителя ГК «Азов-Крым» Стаса Краснова, которого обвиняют в шпионаже, подготовке терактов и незаконном хранении оружия, было продемонстрировано фото Коледы во время допроса, на котором она якобы призналась, что Краснов передавал ей оружие. Рядом с Марией можно узнать господина адвоката.
Еще одним подзащитным Рыбина был старший разведчик ГРУ Олег Хлюпин. Россиянин в свое время признался, что «подзаработать» в Украине ему предложил военком. Правда, потом передумал и заявил, что показания дал под давлением после избиения, а на самом деле он - обычный водитель и приехал он в Луганскую область, чтобы забрать слепого отца.
Интересно, что комментируя это дело, директор департамента информации РФ Мария Захарова на брифинге дала свою оценку деятельности Рыбина: «В начале мая по нашей инициативе к делу россиянина в качестве защитника был введен опытный украинский адвокат Валентин Рыбин. Он является учредителем организации "Фонд правового содействия иностранцам "Одиссей". Эго фонд защищал и защищает многих российских и, ну, в том числе и украинских граждан, которые обвиняются на Украине в связи с событиями на востоке страны».
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Якщо навіть такої простої справи вирішити не можуть - про що взагалі мова ?
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