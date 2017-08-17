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Все про:Бразилия (199) суд (21427) Олег Богачук (586) наемники РФ (61)

 Апелляционный суд отменил приговор бразильскому наемнику террористов "ДНР" Лусварги: дело отправили на новое рассмотрение. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Дело отправили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

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Видео Олег Богачук

Сегодня, 17 августа, Апелляционный суд Киева огласил решение по апелляции защиты наемника РФ из Бразилии Рафаэля Лусварги, воевавшего на стороне террористов на Донбассе, приговоренного ранее к 13 годам тюрьмы.

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Суд отменил ранее вынесенный приговор Лусварги и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Полный перечень того, чем руководствовался суд вынося такой вердикт будет обнародован через несколько дней в полном тексте решения, однако в озвученной информации отмена приговора связана с нарушением подсудности при рассмотрении дела, а также с тем, что процесс прошел по сокращенной процедуре без рассмотрения доказательств, только на основании признания обвиняемого.

Также суд избрал обвиняемому Лусварги меру пресечения в виде ареста сроком на 60 дней.

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Апелляционный суд отменил приговор бразильскому наемнику террористов ДНР Лусварги: дело отправили на новое рассмотрение 01

Судебная коллегия по апелляции защиты наемника РФ Лусварги: судьи Ситайло, Юрдига, Фрич.

Апелляционный суд отменил приговор бразильскому наемнику террористов ДНР Лусварги: дело отправили на новое рассмотрение 02

Адвокат Лусварги Валентин Рыбин.

Апелляционный суд отменил приговор бразильскому наемнику террористов ДНР Лусварги: дело отправили на новое рассмотрение 03

Апелляционный суд Киева рассматривает апелляцию на приговор террористу Лусварги.

Апелляционный суд отменил приговор бразильскому наемнику террористов ДНР Лусварги: дело отправили на новое рассмотрение 04

Прокурор озвучил позицию обвинения.

Апелляционный суд отменил приговор бразильскому наемнику террористов ДНР Лусварги: дело отправили на новое рассмотрение 05

Террорист "ДНР" Лусварги с помощью переводчика зачитывает свою жалобу суду.

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Адвокат Лусварги Рыбин высказал свои аргументы в поддержку апелляции.

Апелляционный суд отменил приговор бразильскому наемнику террористов ДНР Лусварги: дело отправили на новое рассмотрение 09

В качестве общественного контроля на заседание суда пришли активисты "С14". В перерыве заседания между ними и адвокатом Лусварги произошла "горячая" дискуссия.

Апелляционный суд отменил приговор бразильскому наемнику террористов ДНР Лусварги: дело отправили на новое рассмотрение 10

Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Террорист из Бразилии Рафаэль Лусварги, воевавший за "ДНР", получил 13 лет тюрьмы, - прокуратура Киева. ФОТОрепортаж (обновлено)

Напомним, бразильский легионер террористических организаций "ДНР / ЛНР" Рафаэл Маркес Лусварги - сторонник сталинизма, нацизма и российского евразийства - был задержан по прибытию самолетом в аэропорт "Борисполь" из Бразилии 6 октября 2016.


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до дня Незалежності ще встигнуть медаль вручить...
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и пистолет именной от Рюкзакяна))))и граммату от колобка Геращенка))))
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Пэра это же вам не Саакашвили!!!)))))
не несет угрозу кокао-бобовому каганату))))
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Ежели отпустят,нужно будет радикальное средство для судей!
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Во-первых, не отпустят. Нарушение правил подсудности (рассмотрел не тот суд, который по кодексу должен был) - это серьёзное процессуальное нарушение, из-за которого потом приговор отменяется, а если и устоит доверху, то Европейский суд по правам человека потом Украину на штраф выставит за нарушение норм уголовного процесса. Так что судьи просто исправили ситуацию, прогонят процесс внизу ещё раз и всё будет правильно. Срок под арестом до окончания суда ему всё равно засчитают потом в отбывание наказания, так что ему всё равно, а Украине - соблюдение конвенции и отсутствие перспективной жалобы в ЕСПЧ обеспечено.
А во-вторых, радикальное средство нужно для тех, кто ищет радикальное средство для судей . . . Задолбали вы уже с анархией своей. Хочется жить в стране, где никто нихера не блокирует, с автоматами и коктейлями Молотова не бегает, в мусорки никого не кидают, в здания не врываются и судебные процессы не срывают. Если буйный - иди на фронт, там для таких работы куча, руссо-фашистов гнать до Кремля . . .
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да зажмурили бы как че гевару, да и дело с концом.
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Че Гевара пока его зажмурили, пару человек за собой унес. То был как ни как идиологический боец, а это наемник
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Хвала Петрові за його "потужну і рішучу судову реформу"! Хвала!
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в старой еврейской книжке написано...ПО НАРОДУ И ЦАРЬ ВАМ))))
какао-бобовый реформатор с Партии Регионов скоро нас без трусов оставит))))
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Да, скоро труба вам,мордва позорная , нехбыло на Украину нападать ...
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РАССМОТРЕНИЕ?!?!?!?!
РАЗВЕ ЧТО У НАС ВВЕЛИ СМЕТРНУЮ КАЗНЬ ЧЕРЕЗ РАЗРЫВАНИЕ ЗАЖИВО ПЯТЬЮ бтрАМИ!!!!!!!!!
У нас судьи реально себя бессмертными почувствовали?!?!?!?!
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ну и правильно - зачем Бразилию провоцировать..., мало ли что....
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Ці суди себе без "роботи" не залишать. Як це вже остогидло...
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Если рассматривать с точки зрения, что они до этого провели некачественную работу...
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А хто фахово розбереться, так це чи ні? Це не моя парафія точно.
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Если отменён ранее вынесенный приговор, то не надо быть специалистом, чтобы сказать, что суд сделал брак в работе или тот или этот...
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Судьи за бабки умело похерили дело....факт на лицо.
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Я пока не делаю выводы, т.к. мало чего известно или журналисты непрофессиональные и не выделяют важных моментов. Я сделал только вывод о том, что если решение отменяется, то это очевидный брак в работе.
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вскоре Пэрда покидает Украину)))))
Да здравствует Бразилия....где очень много диких АБИЗЯН!!!))))))
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Чем суд руководствовался на рожах видно,красные хоть прикуривай,а если признание уже не доказательства,то как они вообще собираются судить сепаров ,тереза тоже рассказывала как рукояткой пистолета ударила в ухо бойца,а потом в голову выпустила пять пуль и суд это во внимания не взял и не впаял пожизненно
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Маємо Жити по Новому,чи судьям грошенята більш до вподоби?
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понять простить и отпустить .. пусть и дальше украинцев убивает ... и нахрена этих животных в плен берут и отдают сбушникам? одной пули на эту гадость жалко ?
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3 грудня, 2011
Колегія суддів Апеляційного суду Києва, що розглядає у вівторок скаргу екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко на вирок щодо "газової справи", видалилася в дорадчу кімнату для ухвалення рішення по заявленому захистом екс-прем'єра клопотанню про відвід колегії суддів. Про це повідомляє кореспондент Тижня.

Відповідне клопотання захисник Тимошенко Олександр Плахотнюк зачитав після того, як суд відмовив у задоволенні клопотання про відвід головуючої Олени Сітайло.
Плахотнюк вимагає відводу суддів Олени Сітайло, Тетяни Фрич і Ольги Юрдиги у зв'язку з тим, що в захисту є сумніву про дотримання законної процедури визначення колегії суддів для розгляду цієї справи.
Плахотнюк зазначив, що спочатку в захисту була інформація про те, що цю справу мали розглядати інші судді.Він підкреслив, що в сторони захисту немає офіційних даних про те, яким чином було проведено заміну суддів.
Прокурор усвою чергу зазначив, що, на думку державного обвинувачення, на цей момент немає підстав для заяви відводу колегії суддів.
При цьому колишній захисник Тимошенко у цій справі Сергій Власенко заявив, що, за його інформацією, чоловік судді Фрич є начальником одного з управлінь Генеральної прокуратури, тому вона повинна взяти самовідвід, оскільки може бути зацікавлена в результаті справи.«Що ж таке відбувається? У нас що, сімейний підряд?», - запитав він
«Дуже дивно, що компютер двічі обрав Сітайло головуючою. Можливо цей комп'ютер називається Чернушенко (Голова Апеляційного суду міста Києва Антон Чернушенко - Ред.)», - додав Власенко.
За його словами, дві судді Людмила Осіпова і Оксана Павленко, яких днями поміняли, подали заявив про те, що вони хворі. «Навіть якщо ви мені покажете ці заяви, я не вірю у такі випадковості», - заявив Власенко.
Він зазначив, що навіть якщо по процедурі все чисто, ще є так званий моральний кодекс суду (2001), за яким суддя має відмовитися від ведення справи, якщо є найменший сумнів у її неупередженості.
«Захист був правий. Замість судді Кірєєва отримали трьох Кірєєвих з жіночими обличчями. Хід справи стає зрозумілим. Єдине питання: чи буде продовжутися суд без Тимошенко. Найближчим часом ми дізнаємося чи піде суд по бєспрєдєлу», - підсумував Власенко.
Стосовно тертьої судді Ольги Юрдига, Власенко зазначив, що про неї нічого невідомо. За його словами, єдина претензія до неї - те, що її призначили на справу Тимошенко за два дні до засідання і це викликає подив.
Як з'ясував Тиждень, Ольга Юргида раніше працювала у Тернополі. Її називають дуже жорсткою. Про її політичні погляди і симпатії нічого не відомо.
Зазначимо, Олена Сітайло, Тетяна Фрич, Ольга Юрдига були призначені суддями апеляційного суду міста Києва у березні 2011 року. Додамо, що попередній склад колегії суду у цій справі також був призначений у березні цього року.
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Пидарошен действует по принципу - слава лугандонским террористам.
Вот он справа этот бразильский ватник, убивавший украинцев на Донбассе.
Апелляционный суд отменил приговор бразильскому наемнику террористов "ДНР" Лусварги: дело отправили на новое рассмотрение - Цензор.НЕТ 1812
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Ну был, ну фотографировался... А теперь попробуй докажи в суде, что убивал.
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А за наемничество или разжигание межнациональной ненависти и незаконное ношение оружия и пропаганду против терр целостности Украины - там что, мало статей?
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Ну, что вы лепите?! Если подсудимый во время следствия полностью признал свою вину, суд вправе допустить рассмотрение дела по упрощённой процедуре, без изучения доказательств, собранных следствием. Однако, никто не запрещает подсудимому изменить свою позицию в ходе судебного следствия. Судя по поведению адвоката, инициатива - подать апелляцию, исходила от него... Мне такие случаи известны... Ничего странного... Всё в пределах действующего законодательства... Интереснее всего будет, когда суд, изучив доказательства, "влепит" ему больше, чем дал первый суд. А "собственное признание - царица доказательств..." - это к Вышинскому, в сталинские времена... Опоздали более чем на полвека, как минимум...
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куда больше то? ему 13 лет дали, прокурор просил максимально возможные 14 лет 224 дня - максимум, возможный в случае чистосердечного признания подсудимого и его сотрудничества со следствием. Если в первой инстанции рассматривали в упрощенной процедуре или без исследования доказательств, то установленные обстоятельства не могут быть оспорены в апелляции, а значит судьи апелляции вышли за пределы апелляционной скарги и написали про установленные обстоятельства. А ЧЕМ доказывать? Если его задержали в аэропорту Борисполя, когда он прилетел в октябре 2016 года воевать во второй раз!! И то что он воевал в банде "Викинг" подтверждено только его признанием и фото и видео из интернета! Он еще признался в суде что лично убил 4 украинцев!! но это не вменяли т.к. вообще не чем доказывать. А Рыбин известный даже не сепаратист, а не колоборант, а просто русский и сторонник русского мира..т. е. враг, но с ксивой адвоката
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Рыбин уроженец Хабаровска сторонник антиукраинских взглядов, случайно попал в Киев т.к. отец военный при СССР попал служить. Закончил академию МВД где и преподавал. Считает что Майдан-это гражданская война,сборище мерзавцев и негодяем... и что в Донецке - гражданская война он это открыто и говорит
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В данном случае могли оспаривать только строгость приговора и просить дать меньше, но никак не установленные факты.Лусварги не просто воевал в незаконных формированиях, он лично убил 4 украинцев. Его адвокат Рыбин - такой же враг, но действующий в иной сфере, в публичной и в адвокатской среде..война то гибридная, и основной враг сидит не в российском танке на границе , готовясь к вторжению...и даже не линии фронта с российскими автоматами, гранатометами и "градами-партизан"....основной враг, на которого надеется ху..ло и которого использует как пятую колонну ..сидит у нас в голове))) Война то ..гибридная
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а вареньем с косточками он отравиться не успеет?
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Все ВЕРНО!!!!! Поддерживаю на все 100%!!!! По окончанию процесса вынести благодарность судьям и адвокату и как награду выдать повестку в зону АТО --адвокату,сыновьям судей(если таковых нет---мужьям) УРА!!!!
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Цього під.а і цих тіпа 3 суді - піз.и потрібно завести на війну і там залишити. Скільки ще суді будуть випускати вбивць наших патріотів та солдатів.
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ты бы хоть статью почитал, что-ли... никого не выпустили. дело вернули в суд первой инстанции. там еще и добавить могут после рассмотрения доказательств.
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добавит не могут, т.к. и так дали почти по максимуму 13 лет
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07.06.2016г. Агитационный клип Валентина Рыбина







После смерти адвоката Юрия Грабовского, у его подзащитных ГРУшников, которых позже обменяли на Надежду Савченко, появился новый за щитник - Валентин Рыбин.
При чем, это была вторая попытка Рыбина взять Евгения Ерофеева и Александра Александрова под свою опеку. Впрочем, Рыбин «засветился» и в гораздо более интересных делах. Адвокат Рыбин защищал экс-руководителя ГУ СБУ времен Януковича Александром Щеголева, активистку «России молодой» Марию Коледу, российского военного Олега Хлюпина, сепаратиста Руслана Гаджева.
Еще весной 2014 года сепаратистские сайты распространяли объявления Рыбина с предложением оказания адвокатской помощи участникам «антибандеровскую сопротивления».
Об участии Рыбина в судьбе задержанной в Херсоне русской горе диверсантки Марии Коледы стало известно недавно. На брифинге СБУ по поводу активиста блокады Крыма, руководителя ГК «Азов-Крым» Стаса Краснова, которого обвиняют в шпионаже, подготовке терактов и незаконном хранении оружия, было продемонстрировано фото Коледы во время допроса, на котором она якобы призналась, что Краснов передавал ей оружие. Рядом с Марией можно узнать господина адвоката.

Еще одним подзащитным Рыбина был старший разведчик ГРУ Олег Хлюпин. Россиянин в свое время признался, что «подзаработать» в Украине ему предложил военком. Правда, потом передумал и заявил, что показания дал под давлением после избиения, а на самом деле он - обычный водитель и приехал он в Луганскую область, чтобы забрать слепого отца.
Интересно, что комментируя это дело, директор департамента информации РФ Мария Захарова на брифинге дала свою оценку деятельности Рыбина: «В начале мая по нашей инициативе к делу россиянина в качестве защитника был введен опытный украинский адвокат Валентин Рыбин. Он является учредителем организации "Фонд правового содействия иностранцам "Одиссей". Эго фонд защищал и защищает многих российских и, ну, в том числе и украинских граждан, которые обвиняются на Украине в связи с событиями на востоке страны».
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Только ОТЪЯВЛЕННЫЙ СЕПАРАТИСТ поддерживающий РАЗВАЛ СУВЕРЕНИТЕТА Украины может быть у этого пи.ора адвокатом. Тут и самого адвоката проверить не мешало бы на предмет его работы и на ТОЙ территории..
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А чё его проверять? Если он даже создал фонд по защите российских и проросийских бандитов и открыто говорит в предвыборном ролике (он еще и в Раду хотел пролезть) что будет защищать всех "пострадавших" от бандеровской "мрази"!!!! И что на Майдане были подонки и мерзавцы, развязавшие гражданскую войну...Только адвокатуру в Украине и сегодня возглавляет ..тоже россиянка, бывшая любовница Медведчука (как говорят) ..сотрудничавшая длительное время и с Портновым и сКиваловым и пр. отребьем
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А куда Юстиция смотрит ? КТО в Украине может лишить адвокатской лицензии БАНДИТА угрожающего государственности Украины???
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так он же бандит, ибо такого приговора в отношении него нет. То что он защищает военных преступников россиян, это как бы и его профессиональная обязанность...В том и проблема, что у нас куча журналистов, адвокатов, общественных организация и государственных чиновников, которые скрыто поддерживают оккупанта и саботируют все украинское...лишить адвоката права на занятие адвокатской деятельностью может дисциплинарная комиссия того региона где он получил свидетельство
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он не сепаратист, он просто враг, сторонник "русского мира" российской оккупации и "возобновления СССР"..и совсем этого не скрывает, а пропагандирует
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Так ПОЧЕМУ он от государства Украина имеет лицезию адвоката А не от раиси, любителем которой и является? Тогда эту МЕРЗОТУ бы в Украинских судах не видели
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ему свидетельство выдает не государство Украина, а органы адвокатского самоуправления региона...лишить могут за грубые нарушения правил адвокатской этики
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сепаратисты судьи-сепаров боевиков не судят! ...шось херню петро-брехун 'нарехформировал'..а не в спарке ли с hуйlом это говно брехливое???
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три бляндинки вечерком суд рядили под окном.. Почти как у Пушкина...
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Пгокугатуга рулить !
Якщо навіть такої простої справи вирішити не можуть - про що взагалі мова ?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныАпелляционный суд отменил приговор бразильскому наемнику террористов "ДНР" Лусварги: дело отправили на новое рассмотрение. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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