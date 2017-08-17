 Правоохранители ликвидировали подпольный цех по обработке янтаря в Житомирской области и изъяли янтаря на пять миллионов гривен. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, незаконное производство организовали четверо жителей Коростенского и Лугинского районов Житомирской области. Они скупали янтарь у нелегальных копателей, а его огранку проводили в одном из гаражей.
Во время обыска изъято 100 килограмм необработанного и семь килограмм ограненного янтаря. Готовую продукция злоумышленники переправляли для продажи в страны Ближнего Востока. Смотрите также: Пограничники обнаружили 2 кг янтаря, которое житель Волыни пытался нелегально провезти в Польшу. ВИДЕО
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить