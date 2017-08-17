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 Происшествия, Общество
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 Правоохранители ликвидировали подпольный цех по обработке янтаря в Житомирской области и изъяли янтаря на пять миллионов гривен. ВИДЕО

СБУ и полиция ликвидировали подпольный цех по обработке янтаря в Житомирской области и изъяли янтаря на пять миллионов гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, незаконное производство организовали четверо жителей Коростенского и Лугинского районов Житомирской области. Они скупали янтарь у нелегальных копателей, а его огранку проводили в одном из гаражей.

Во время обыска изъято 100 килограмм необработанного и семь килограмм ограненного янтаря. Готовую продукция злоумышленники переправляли для продажи в страны Ближнего Востока.
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Чтобы ликвидировать этот бизнес надо не янтарь изымать, а некоторых депутатов ВР.
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Риба завжди починає гнити з голови... А голова наша, відомо, де знаходиться. Ви, люди, віддавайте останню копійчину на захист Батьківщини, щоб глитаі продовжували наживатися вашим коштом.
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Интересно, если напишу здесь конкретные фамилии Цензор меня не заблокирует на три дня? Север житомирской и ровенской областей (где и добывают дзинтарс) имеет реальных крышующих, у которых есть реальные имена и фамилии. Но, эти люди очень высоко, где-то на Грушевского.
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Боюсь, що після того у ВР не буде кому працювати. Хворум не набереться ніколи. Он, сьогодні пройшла інфо, що у так зв нардепів вирахували 3.5 млн з заробатноі плати за те, що прогулювали засідання.
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Изъяли янтарь, чтобы подарить своим шалавам.
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А куда девается изъятый янтарь? На моей памяти счет идет на 10ки тонн
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На кудикіну гору, хлопче. Будеш багато знати, будеш погано спати...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПравоохранители ликвидировали подпольный цех по обработке янтаря в Житомирской области и изъяли янтаря на пять миллионов гривен. ВИДЕО
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