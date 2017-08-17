 "Там стояли грузовики большие. Я шла одна, легко одета, ночью до российского погранпункта", - выдворенная пропагандистка Нерсесьян пожаловалась на СБУ. ВИДЕО

"Это была граница автодорожная. Там стоят грузовики большие в основном - фуры. Меня вывели буквально за территорию Украины и предложили идти пешком, ночью, в темноте до российского погранпункта. Идти нужно было больше километра. Я шла с вещами, легко одета, было холодно", - заявила она.