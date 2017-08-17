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 Политика Украины, Общество
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Все про:депортация (246) пропаганда (2194) Россия (71885)

 "Там стояли грузовики большие. Я шла одна, легко одета, ночью до российского погранпункта", - выдворенная пропагандистка Нерсесьян пожаловалась на СБУ. ВИДЕО

Кремлевская пропагандистка Тамара Нерсесьян пожаловалась на украинские спецслужбы, выдворившие ее с территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Нерсесьян рассказала, что украинские правоохранители вывезли ее с территории Украины и отправили пешком к российскому погранпосту.

"Это была граница автодорожная. Там стоят грузовики большие в основном - фуры. Меня вывели буквально за территорию Украины и предложили идти пешком, ночью, в темноте до российского погранпункта. Идти нужно было больше километра. Я шла с вещами, легко одета, было холодно", - заявила она.

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Нужно было ползти до своей помойки,курва,нужно было ей пилу подбросить и дать 5 лет за то что столб хотела перепилить на Майдане
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СБУ могли бы обменять её на Глазьева с Рагозиным,никакого профессионализма.
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"шла с вещами легко одета" - страдания русскомирных в Украине
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А по пути еще напал отряд ВДВ с визитками Яроша и от-ел в особо извр.
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"Там стояли грузовики большие. Я шла одна, легко одета
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никто не клюнул - похоже, это больше всего обидело мадам
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"Летящей походкой ты вышла из Мая и скрылась из глаз в пелене Января"))))
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Ночь. Одинокая, раздетая, замерщающая и напуганная пропагандонка возвращается из Украины обратно в Мордор. Блин, эту картину можно смаковать часами!

Вообще, эта сцена смотрится великолепной в качестве затравки фильма ужасов, порнографии, детектива... А еще лучше - всего сразу.
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"Я шла с вещами, легко одета, было холодно" Ага, так холодно, вночі температура біля 28. Якби написала, що разом з нею видворили "стариков, женщин и детей", ось тоді б можна було плакати від жалю)))))Источник: https://censor.net.ua/v452032
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А вдоль дороги распятые мальчики в трусиках стоят, и тишинааа...
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а чего она ноет, там уззкий мир, который она так любит..
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фашизды.......отправили опытную шваль обслуживать "водителей больших фур"........
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Только вот водители попались какие-то неправильные, с утонченным вкусом - побрезговали "легко одетым, замерзающим, с вещами на горбу почти девичьим журнашлюстским телом."
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Карэту с принцем тебе не нужно было предоставить коза драная. Холодно ей видите ли в плюс тридцать.
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Она еще говорила, что сбушники ей говорили, что они не против и трахнуть её.
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Так это они больше на себя, чем на нее жути нагоняли.
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таких как ты пропогандонов надо не депортировать,а в лес вывозить и закапывать живьем
тварь ты )))
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Дура, на дворе жара стоит неймоверная. Небось без трусов по хуйлобаду шла. А пропогандонам на ТВ о холоде трандишь.
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І це замість подяки, що Турчинов нею не поснідав...
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Надо было эту курицу вывезти в авдеевскую промку и показать вектор движения на РФ.
Ну, или пусть бы вылетела на самолете..... из донецкого аэропорта....
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Хай радується тварина що не посадили за "планування теракту" чи ще якусь фігню, або просто підсрачників не надавали...
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А могли бы на Сенцова поменяять. Ах, да, Пецо же боится вдруг он станет национальным героем и погасит заоблачные рейтинги Пеци.
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Надо вводить "Визовый режим" с х@йловатниками...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Там стояли грузовики большие. Я шла одна, легко одета, ночью до российского погранпункта", - выдворенная пропагандистка Нерсесьян пожаловалась на СБУ. ВИДЕО
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