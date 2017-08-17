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 Происшествия, Киевские новости
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 Три человека в масках на "Ауди", хотели забрать у мужчины 400 тысяч гривен: подробности нападения в Киеве. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО

В Киеве на улице Зоологической неизвестные стреляли в мужчину с целью забрать сумку с деньгами.

В распоряжении Цензор.НЕТ появилось эксклюзивное видео с места происшествия.

По информации источника издания, нападение совершили три человека в масках, которые были на автомобиле "Ауди" (универсал синего цвета, госномер АА5968). Мужчина, на которого совершено нападение шел в офис напротив "112 канала" Злоумышленники хотели забрать у него сумку с примерно 400 тыс грн.

Предположительно, нападавшие уехали в сторону проспекта Победы.
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Подобные преступления сейчас совершаются каждый день. Чему тут удивляться?
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Вот дурачье, кто же так работает, взяли потратились на маски, а надо было всего-то одеть прокурорские погоны и гребли бы брюликами и долярами по пол ляма в день легально
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Погони дорожче, шапочка з дірочками дешевше...
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- Человек не должен судиться. Это пошлое занятие, - заметил Бендер (с)
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с того что они пригнулись за машины и не знали куда деваться
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а шо они должны были мороженым забрасать нападающих???
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да все норм уже))мужик как то сам справился голыми руками)
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А они должны сразу свою грудь под пули подставить и ценой собственной жизни защитить ворованные деньги?
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ну во 1х не только деньги а может и жизнь а во 2х тогда можно себе сказать что все деньги ворованные чего уж там пусть все всех грабят ничего страшного
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Ну во первых это были не хулиганы, которые пристали к прохожему с ножичком. Это были вооруженные люди в масках и с автомобилем и для того, что бы адекватно отреагировать у ребят должно быть при себе хотя бы травмат. Во вторых они были не на службе и шли как обычные граждане. В третьих 400 штук наличными носить в сумке простой гражданин никогда не будет, потому как у него их никогда не было и нет, а если кто и скопил за всю жизнь то они лежат либо в банке, либо в трехлитровой банке закопаны но ни как он с ними не разгуливал бы по городу.
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а они должны были с голыми руками под стволы бросаться?
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лан буду знать что если будут грабить убивать то солдаты будут стоять смотреть и кушать мороженое
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ну так расскажи нам, о великий диванный воин, как одними берцами и камуфляжем победить вооруженных преступников!
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конечно! всеми нашими действиями руководят стимулы, либо моральные, либо материальные...
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Кстати, чтоб вы не говорили про солдат с мороженным, но я как раз думаю, что они и были одним из фактором, что 3-е быков, уже ввязавшихся в это дело, вдруг смылись с места преступления, так и не доведя дело до конца.
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1й адекватный ответ уже начал думать никто не скажет)И вообще то изначально я не имел ввиду что они должны были на них бросаться. просто комично выглядело как Жандармы и инопланетяне)
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А вояки прошли мимо, как само собой разумеющееся происшествие...
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у них грабеж на глазах происходит вообще то..а если бы убивали его?
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т.е. грабители увидев камуфляж должны были просто побросать свои цацки и сдаться военным?
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Одразу видно, що ти не уявляєш, як треба поводитися в подібній ситуації.
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может быть просто это для меня как то дико смотрится..военные с мороженым смотрят как у типа сумку отбирают посреди бела дня на улице..
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Спробуй на тренуванні перемогти професіонала хоча б з ножем в руці. І дещо зрозумієш.
А в цих була вогнепальна зброя.
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Брехня наши рехорматоры сказали что преступность пошла на спад а я бы добавил шкала преступности стрельнула вверх)))))))))
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Постановочный цирк для лохтората.
По типу бойтесь,повсюду бандыты...
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Так "хотіли" чи "забрали" сумку?
І ще- нема чого тягати такі суми готівкою. Бо виглядає, що злодій в злодія вкрав.
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Все банковские клерки с донецка, благополучно пристроились на работу в Киеве,потому через день такие грабежи по наводке
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Зачем таскать такие крупные суммы в сумках, зная о том, что кто-то может с числа банкиров или приближенных навести на тебя грабителей? Электронным вариантом перечисляйте. Хотя чему удивляться, когда наши чиновники миллионы долларов хранят под матрасами.
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А Шо б следов небыло... Занес сумочку бабла на 112-й и пригласили заказного эксМЕРДта и тот дал народу тему для осмыслЄнія, тіпа от сЄбя и от института каких то исследований... Ничего, что в єтом інстітутЄ всего три калеки ексМЕРД, секретутка и уборщіЦа, зато звучит громко...
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по ходу какого то клерка прачечной ну или на крайняк валюто обменщика хотели на гоп стоп принять...
да он и заяву катать не будет)))ему бы внятно объяснить источник происхождение лаве
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во первых безоружные
во вторых - они ж военные а не полиция
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Спеціально знову зайшов щоби написати пару ласкавих, але... немає слів просто. Ти серйозно шолі це сказав? У тебе вєрняк пів стіни в медалях "за успєшноє вмєшиваніє". Куди там солдатам до "вмєшиватєля", вони тебе чекали просто.
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Интересная подача новостей: так убили жертву, ранили, "промазали", забрали деньги ли нет?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияТри человека в масках на "Ауди", хотели забрать у мужчины 400 тысяч гривен: подробности нападения в Киеве. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО
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