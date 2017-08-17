 Три человека в масках на "Ауди", хотели забрать у мужчины 400 тысяч гривен: подробности нападения в Киеве. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО

По информации источника издания, нападение совершили три человека в масках, которые были на автомобиле "Ауди" (универсал синего цвета, госномер АА5968). Мужчина, на которого совершено нападение шел в офис напротив "112 канала" Злоумышленники хотели забрать у него сумку с примерно 400 тыс грн.
Предположительно, нападавшие уехали в сторону проспекта Победы.
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а знали только свои...
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А в цих була вогнепальна зброя.
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По типу бойтесь,повсюду бандыты...
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І ще- нема чого тягати такі суми готівкою. Бо виглядає, що злодій в злодія вкрав.
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да он и заяву катать не будет)))ему бы внятно объяснить источник происхождение лаве
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во вторых - они ж военные а не полиция
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