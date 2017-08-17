 В Киеве на улице Зоологической неизвестные стреляли в мужчину: в столице объявлен план "Перехват", - "112 Украина". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По словам очевидца, неизвестные в масках напали на мужчину и выстрелили минимум два раза. Предварительно, нападавшие пытались забрать сумку.
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Сейчас на месте работает полиция. По данным правоохранителей, стреляли из травматического пистолета резиновыми пулями.
"Прибыли 2 машины патрульных, они опрашивают свидетелей, забрали вещественные доказательства. Был найден нож, который оставили мужчины, когда они убегали. Прибыло также 2 кареты скорой, в одной карете сейчас раненый. В полиции сказали, что у мужчины ранения резиновыми пулями в шею и еще одно ранение", - сообщила корреспондент телеканала.
Позже стало известно, что раненого мужчину отвезли в больницу, он получил ранение в голову.
Со слов очевидцев, у мужчины, который получил ранение, пытались забрать сумку с деньгами. Сейчас в столице объявлен план "Перехват". Нападавшие скрылись на Audi синего цвета.