 Крупнейший британский авианосец заступил на боевое дежурство. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, самый мощный военный корабль страны имеет длину 280 метров. Полевые испытания с самолетами должны начаться в следующем году.
В целом понадобилось восемь лет, чтобы построить HMS Queen Elizabeth, а также его практически идентичный аналог HMS Prince of Wales. Они являются частью оборонной программы Великобритании в 6 миллиардов фунтов стерлингов.
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До 2020 года Украина планирует возродить подводный флот, - Гайдук
http://censor.net.ua/news/371376/do_2020_goda_ukraina_planiruet_vozrodit_podvodnyyi_flot_gayiduk
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Или Кузя?
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Ну молодцы, что еще можно сказать.
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