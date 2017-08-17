EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 За рубежом
  818  16
Все про:Великобритания (1696) ВМС (568) корабль (916) флот (703)

 Крупнейший британский авианосец заступил на боевое дежурство. ВИДЕО

Новый британский авианосец HMS Queen Elizabeth прибыл в Портсмут. Команда приступила к боевому дежурству.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, самый мощный военный корабль страны имеет длину 280 метров. Полевые испытания с самолетами должны начаться в следующем году.

Читайте также: "Американская сила не уступает никому", - Трамп ввел в строй крупнейший авианосец США. ИНФОГРАФИКА

В целом понадобилось восемь лет, чтобы построить HMS Queen Elizabeth, а также его практически идентичный аналог HMS Prince of Wales. Они являются частью оборонной программы Великобритании в 6 миллиардов фунтов стерлингов.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Та бриты гонят. Куда "Королеве Елизавете" до их кузи
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кузя настолько страшен- что даже сами кацапские сми боятся его показывать по телеку
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шо там с мААгучим ужасом всех океанов кузей,русский?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кузя на приколе опять кап ремонт - нет таньга или рукожопость
 показать весь комментарий
Ответить
 
Из московитского ремдока кузе дорога она - на гвозди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бобик сдох. А как с этим :
До 2020 года Украина планирует возродить подводный флот, - Гайдук
http://censor.net.ua/news/371376/do_2020_goda_ukraina_planiruet_vozrodit_podvodnyyi_flot_gayiduk
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну правь Британия морями кацапам приготовиться к клонированию и к повтору Хариер против Як 38 в небе гордо реет ЯК. ЯК об палубу- цензура
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это значит, что у Британии много денег. Такие штуки стоят очень не дешево.
Ну молодцы, что еще можно сказать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
После такого видео захер мазох - повелитель куриных клювов и лап задумался на счет штурма Лондона.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомКрупнейший британский авианосец заступил на боевое дежурство. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти