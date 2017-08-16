 С бойцом 59-ой мотопехотной бригады Иваном Сторчаком простились на Тернопольщине. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
Весной 2016 года Сторчак был призван на срочную военную службу. В феврале 2017 он подписал контракт, после чего был направлен в учебный центр с последующим прохождением службы в 59 бригаде.
Погиб Иван 12 августа во время вражеского обстрела вблизи Водяного, что в Донецкой области.
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