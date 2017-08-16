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 С бойцом 59-ой мотопехотной бригады Иваном Сторчаком попрощались на Тернопольщине. ВИДЕО

В Тернопольской области в последний путь провели 21-летнего наводчика пулеметного взвода 59-ой отдельной мотопехотной бригады Ивана Сторчака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

Весной 2016 года Сторчак был призван на срочную военную службу. В феврале 2017 он подписал контракт, после чего был направлен в учебный центр с последующим прохождением службы в 59 бригаде.



Погиб Иван 12 августа во время вражеского обстрела вблизи Водяного, что в Донецкой области.

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Хай спочине твоя душа у кращому світі, там, де нема війни.
Світла Пам*ять Воїну.
Співчуття рідним.
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Спи спокійно,хлопче...
Земля пухом...
Найщиріші співчуття батькам,родині та побратимам...
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Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......

Сумуємо....Спочивай з миром, синку....


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Вічна пам"ять і слава Герою. Смерть і прокляття кацапам і запроданцям!
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Спочивай у мирі, Козаче..
21 рік.. Дітей вбивають кляті паскудники москальські. Своїх мілінонами кладуть на "вівтарь", і чужих не щадять..
Співчуття батькам.. Тримайтесь, рідні. Хай втіше Господь Вас.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоС бойцом 59-ой мотопехотной бригады Иваном Сторчаком попрощались на Тернопольщине. ВИДЕО
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