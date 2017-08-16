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 Общество
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Все про:подделка (262) Нацполиция (8405) фальсификат (325) химия (59)

 5 жителей Львовщины и Волыни наладили производство "брендовых" моющих средств. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Правоохранительные органы пресекли незаконное производство бытовой химии под известными мировыми брендами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, группировка действовала в нескольких регионах Украины. Злоумышленники занималась подделкой моющих средств и стиральных порошков, используя маркировку международной торговой марки.

Обычно для сбыта продукции злоумышленники использовали Интернет. Также сбыт осуществлялся и через магазины.

Группа состояла из пяти человек - жителей Львовской и Волынской областей. Все они в настоящее время установлены.

В этих областях правоохранители провели восемь обысков в производственных и складских помещениях, а также по месту жительства участников группы. Изъяты наличные, компьютерная техника, деньги, принадлежности и оборудование для изготовления фальсифицированной продукции. Также изъяты этикетки международной торговой марки и готовая продукция.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У польской границы наладили подделку документов, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

5 жителей Львовщины и Волыни наладили производство брендовых моющих средств 015 жителей Львовщины и Волыни наладили производство брендовых моющих средств 025 жителей Львовщины и Волыни наладили производство брендовых моющих средств 035 жителей Львовщины и Волыни наладили производство брендовых моющих средств 04


(Фото и видео Нацполиции)

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от скуки ради нет цена в магазинахх типа на официоз (еще не факт что не фальсификат купишь) у народа нет... доходы если можно так с расходами в разрыв с Космос..
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Візьміть цих людей на будь-яке держпідприємство, наприклад, Укрспирт - вони там швидко налагодять виробництво і піде прибуток державі. Ато у всіх держпідприємствах виключно збитки за підсумками діяльності...
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наладят, как в Волчанске наладили производство водки и метилового спирта.
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Или мне кажется, или подделка и расфасовка- разніе вещи.
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а реально - сравните Персил или Тайд/Ариель, купленный в Польше и в Украине. удивитесь.
так что не факт, что бодяжили хуже, чем Проктер&Хенкель&Юнилевер )
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Так они продукт качественней оригинала делали,вот как конкурентов и повязали.
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стеснялись под собственным брендом выпускать? И продавать дешевле?
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не п'ють не наркоманять, не вештаються без діла потенційні конкуренти! Вимушені виживати так...
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>> Вимушені виживати так...

как именно выживать, отравляя своих соотечественников? там же контроля нет, могут хоть дуста насыпать.
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Поясніть мені - Це зрада, чи перемога?
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Не напрягайся, для чого воно тобі .
Їж попкорн і розслабся...
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ну, если это не вальцман с гойсманом замутили, то ясен пень - незаконно !
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не поняла зачем пытались сделать эффект цензуры на названиях подделок, во-первых видно что-то за известные марки, во-вторых
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Можно подумать что официальные производства нам туфту не подсовывают.Наглядный пример,возьмите пиво ,Чернігівське світле,, баночное в булылке и в литровой пластмасовой.В банке нормальное пиво в бутылке с названиеп пиво уже не пиво а пластмасовой вообще помои.Точно так и из остальной продукцией что идет на экспорт то соответствует тому что написано на упаковке а что направлено для внутреннего потребителя полная липа и об этом знают все контролирующие органы но делают вид что все ОК.
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Моя старенька мати купила пральний порошок і випрала якісь свої дрібнички, руками. Відпали всі нігті на руках. Хімічний опік... Виросли аж через рік.
Я б цих тварюк рвав би голими руками, як бур'ян...
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Цензор.НЕТВидеоОбщество5 жителей Львовщины и Волыни наладили производство "брендовых" моющих средств. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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