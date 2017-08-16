 5 жителей Львовщины и Волыни наладили производство "брендовых" моющих средств. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, группировка действовала в нескольких регионах Украины. Злоумышленники занималась подделкой моющих средств и стиральных порошков, используя маркировку международной торговой марки.
Обычно для сбыта продукции злоумышленники использовали Интернет. Также сбыт осуществлялся и через магазины.
Группа состояла из пяти человек - жителей Львовской и Волынской областей. Все они в настоящее время установлены.
В этих областях правоохранители провели восемь обысков в производственных и складских помещениях, а также по месту жительства участников группы. Изъяты наличные, компьютерная техника, деньги, принадлежности и оборудование для изготовления фальсифицированной продукции. Также изъяты этикетки международной торговой марки и готовая продукция.
Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования).
(Фото и видео Нацполиции)
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так что не факт, что бодяжили хуже, чем Проктер&Хенкель&Юнилевер )
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как именно выживать, отравляя своих соотечественников? там же контроля нет, могут хоть дуста насыпать.
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Їж попкорн і розслабся...
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Я б цих тварюк рвав би голими руками, як бур'ян...
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