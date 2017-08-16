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Все про:грибы (19) Житомирщина (659) отравление (866) госпитализация (131)

 Семья с детьми на Житомирщине отравилась съедобными грибами. ВИДЕО

В Житомирской области семья - четверо взрослых и двое детей 5 и 7 лет - оказалась в реанимации после того, как съела собранные собственноручно грибы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, потерпевшая мать рассказала, что в грибах разбирается вся семья, ведь живет возле леса и ходит туда с корзиной чуть ли не ежедневно. "Грибы на вид были нормальные: сыроежки как сыроежки, лисички как лисички, белые как белые. Почистила, полчаса отварила, поджарила", - говорит женщина.

Уже через полчаса всем, кто был за столом, стало плохо. Скорая забрала в реанимацию всю семью.

"Состояние их было тяжелым, но не критическим. На фоне проводимой интенсивной терапии состояние их улучшалось", - рассказала заведующая отделением реанимации Бердичевской центральной городской больницы Ирина Тарахтанюк.

Медики объясняют, что семья могла отравиться и съедобными грибами, если они росли неподалеку от ядовитых. Врачи советуют не кушать лесные грибы ни взрослым, ни тем более детям.

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Напомним, в Украине в 2017 году (по состоянию на 2 августа) было зарегистрировано 34 случая грибных отравлений с количеством пострадавших 44 человека (из них 5 скончались).


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Обычное дело - Украинцы много едят и грибов в том числе ....
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Навалом ,Грымчак сказал ,мусорки завалены едой.. а они грибы ...
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Грибы есть вредно на печень,но люди продолжают испытывать судьбу
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСемья с детьми на Житомирщине отравилась съедобными грибами. ВИДЕО
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