 Семья с детьми на Житомирщине отравилась съедобными грибами. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, потерпевшая мать рассказала, что в грибах разбирается вся семья, ведь живет возле леса и ходит туда с корзиной чуть ли не ежедневно. "Грибы на вид были нормальные: сыроежки как сыроежки, лисички как лисички, белые как белые. Почистила, полчаса отварила, поджарила", - говорит женщина.
Уже через полчаса всем, кто был за столом, стало плохо. Скорая забрала в реанимацию всю семью.
"Состояние их было тяжелым, но не критическим. На фоне проводимой интенсивной терапии состояние их улучшалось", - рассказала заведующая отделением реанимации Бердичевской центральной городской больницы Ирина Тарахтанюк.
Медики объясняют, что семья могла отравиться и съедобными грибами, если они росли неподалеку от ядовитых. Врачи советуют не кушать лесные грибы ни взрослым, ни тем более детям.
Напомним, в Украине в 2017 году (по состоянию на 2 августа) было зарегистрировано 34 случая грибных отравлений с количеством пострадавших 44 человека (из них 5 скончались).
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