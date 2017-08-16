 Киевский фуникулер возобновил работу после ремонта. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую горадминистрацию, специалисты провели регламентные работы и капитальный ремонт отдельных узлов. В частности, отремонтировано оборудование вагонов, электронное, механическое, электрическое, пневматическое оборудование, проведены статические и динамические испытания.
Специалисты Киевского экспертно-технического центра Госгорпромнадзора Украины проверили работу фуникулера и дали разрешение на эксплуатацию на следующий год.
Напомним, фуникулер работает ежедневно с 7:00 до 22:00. Нижняя остановка - станция метро "Почтовая площадь", верхняя - ул. Трехсвятительская (Михайловский Златоверхий монастырь).
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зі школи тікали й каталися
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Миж парамы в Шынок бигалы,...да и Габринус рядом был...потом с ветерком на верх
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