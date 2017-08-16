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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (17886) фуникулер (13)

 Киевский фуникулер возобновил работу после ремонта. ВИДЕО

открытие фуникулер

Столичный фуникулер возобновил работу после завершения планового ремонта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую горадминистрацию, специалисты провели регламентные работы и капитальный ремонт отдельных узлов. В частности, отремонтировано оборудование вагонов, электронное, механическое, электрическое, пневматическое оборудование, проведены статические и динамические испытания.

Специалисты Киевского экспертно-технического центра Госгорпромнадзора Украины проверили работу фуникулера и дали разрешение на эксплуатацию на следующий год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вандалы разрисовали киевский фуникулер. ФОТОрепортаж

Напомним, фуникулер работает ежедневно с 7:00 до 22:00. Нижняя остановка - станция метро "Почтовая площадь", верхняя - ул. Трехсвятительская (Михайловский Златоверхий монастырь).

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Только хотел написать! Сколько в детстве ездил в Киев - всегда при случае катались. Спустишься, полюдуешься Подолом, Днепром - и назад! Хорошо, что он есть! Без него Киев как-то и не то...
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Наши люди на фурункулёрах в булочную не ездят
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UA Supple Vine
зі школи тікали й каталися
======
Миж парамы в Шынок бигалы,...да и Габринус рядом был...потом с ветерком на верх
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Есть такие обьекты которые каждый год ремонтируют -Феофания , президентские резиденции по всей Украине = миллиарды народных денег улетает
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Любое мероприятие обгадишь,без помоев никуда,олег петрович.
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Что не говорите , а старые вагончики (если кто помнит) сделаны лесенкой как по мне были лучше, из каждого отделения такой прекрасный,панорамный вид открывался на Днепр заглядение. По Днепру идут пароходы вместо гребного винта по бортам гребные колеса и на причалах запах дёгтя от пропитаных швартовых канатов. Да !
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если че - внизу слева от выхода на почтовой - гостиница Кличков, Ривьера. инфа не 100%, лет так 7-8 назад, когда строилась.
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Ревьеру строил себе под бизнес сын министра здравохранения пры яныке ,женщина, ФИО непомню.Кому сейчас пренадлежит вопрос .Димон Облански пожалуйста без дезы.
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиКиевский фуникулер возобновил работу после ремонта. ВИДЕО
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