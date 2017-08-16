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"Невероятные истории и люди. Есть любимчики. Многие еще на войне", - журналист Цензор.НЕТ Виктория Ясинская о своей фотовыставке и ее героях. ВИДЕО
Журналист Цензор.НЕТ и фотохудожник Виктория Ясинская на протяжении нескольких лет собирала истории бойцов, находящихся на лечении в военных госпиталях, а теперь подготовила фотовыставку об украинских воинах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ее фотоработы уже успели посмотреть тысячи людей. В Киеве выставка ее фотографий проходит уже третий раз. Демонстрация фоторабот организована в столичном музее Тараса Шевченко и продлится до 4 сентября. После этого экспозиция будет выставляться в разных городах Украины.
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