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 Политика Украины, Общество
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Все про:выставка (384) Ясинская Вика (176)

 "Невероятные истории и люди. Есть любимчики. Многие еще на войне", - журналист Цензор.НЕТ Виктория Ясинская о своей фотовыставке и ее героях. ВИДЕО

Журналист Цензор.НЕТ и фотохудожник Виктория Ясинская на протяжении нескольких лет собирала истории бойцов, находящихся на лечении в военных госпиталях, а теперь подготовила фотовыставку об украинских воинах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ее фотоработы уже успели посмотреть тысячи людей. В Киеве выставка ее фотографий проходит уже третий раз. Демонстрация фоторабот организована в столичном музее Тараса Шевченко и продлится до 4 сентября. После этого экспозиция будет выставляться в разных городах Украины.

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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Невероятные истории и люди. Есть любимчики. Многие еще на войне", - журналист Цензор.НЕТ Виктория Ясинская о своей фотовыставке и ее героях. ВИДЕО
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