 Забирали паспорта и заставляли работать на стройке, - на Днепропетровщине из "реабилитационных центров" освободили 87 человек, - Нацполиция. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции в Фейсбуке.

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Отмечается, что сотрудники полиции и прокуратуры провели 9 обысков в местах незаконного удержания людей. Сейчас все пострадавшие вернулись домой"Правоохранители выяснили, что руководители "центров" обещали "пациентам" помочь избавиться от наркотической, алкогольной и табачной зависимости. Часто сами родители оплачивали своим взрослым детям пребывание в таких заведениях или же зависимые должны были сами добывать себе средства на питание", - говорится в сообщении.Отмечается, что "пациенты" проживали в частных домах в небольших комнатах на 6-10 человек, спали на двухъярусных кроватях. Согласно сообщению, первые несколько месяцев "лечения" им не разрешали выходить во двор. Распорядок их дня состоял из чтения Библии, молитв и слушания проповедей."Чтобы не было возможности убежать, забирали телефон и паспорт. Впоследствии, когда "наставник" считал, что человек выздоровел, его выпускали на работу за пределами дома. Чаще всего мужчин привлекали к тяжелому физическому труду на строительстве", - рассказывают в полиции.По словам мужчины, который добровольно пришел на "лечение", такая схема позволяла многим людям избавиться от зависимости. "Я сам 11 лет употреблял наркотики, несколько раз был осужден за кражи и грабежи. Когда в тюрьме услышал о деятельности такого центра, решил попробовать и добровольно пришел сюда. Теперь я помогаю людям избавиться от наркотической зависимости", - сказал он.Однако, как отмечают в полиции, большинство "пациентов" центра считают, что их незаконно лишили свободы и привлекали к принудительному труду. Сейчас полицейские устанавливают организаторов так называемых реабилитационных центров, которые будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека). За указанное правонарушение законом предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 146 (незаконное лишение свободы).