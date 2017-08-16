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Все про:Днепропетровщина (1334) рабство (105) реабилитация (169)

 Забирали паспорта и заставляли работать на стройке, - на Днепропетровщине из "реабилитационных центров" освободили 87 человек, - Нацполиция. ВИДЕО

В Днепропетровской области полицейские освободили 87 лиц, которые незаконно удерживались в так называемых реабилитационных центрах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции в Фейсбуке.

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Отмечается, что сотрудники полиции и прокуратуры провели 9 обысков в местах незаконного удержания людей. Сейчас все пострадавшие вернулись домой

"Правоохранители выяснили, что руководители "центров" обещали "пациентам" помочь избавиться от наркотической, алкогольной и табачной зависимости. Часто сами родители оплачивали своим взрослым детям пребывание в таких заведениях или же зависимые должны были сами добывать себе средства на питание", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что "пациенты" проживали в частных домах в небольших комнатах на 6-10 человек, спали на двухъярусных кроватях. Согласно сообщению, первые несколько месяцев "лечения" им не разрешали выходить во двор. Распорядок их дня состоял из чтения Библии, молитв и слушания проповедей.

"Чтобы не было возможности убежать, забирали телефон и паспорт. Впоследствии, когда "наставник" считал, что человек выздоровел, его выпускали на работу за пределами дома. Чаще всего мужчин привлекали к тяжелому физическому труду на строительстве", - рассказывают в полиции.

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По словам мужчины, который добровольно пришел на "лечение", такая схема позволяла многим людям избавиться от зависимости. "Я сам 11 лет употреблял наркотики, несколько раз был осужден за кражи и грабежи. Когда в тюрьме услышал о деятельности такого центра, решил попробовать и добровольно пришел сюда. Теперь я помогаю людям избавиться от наркотической зависимости", - сказал он.

Однако, как отмечают в полиции, большинство "пациентов" центра считают, что их незаконно лишили свободы и привлекали к принудительному труду. Сейчас полицейские устанавливают организаторов так называемых реабилитационных центров, которые будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека). За указанное правонарушение законом предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 146 (незаконное лишение свободы).

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Та певно, що комусь допомагає. Держава і десятої частини не робить того, що роблять такі центри. А примус там мабуть таки є, бо як без примусу втримати наркомана.
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"...мужчин привлекали к тяжелому физическому труду на строительстве", - рассказывают в полиции.Источник: https://censor.net.ua/n451941" - Так вопрос - ЭТО УЖЕ РАБСТВО ИЛИ ЕЩЕ ТАК, БАЛОВСТВО?
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Ну почему написали не правильно? Нужно было "В Донецке"!
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То что забирали паспорта,деньги и телефоны это понятно,но часто заставляют писать еще на листе А4 в конце обязательно с датой и подписью, что ты в реб центр пришел добровольно,и в случае твоей смерти администрация реб центра ответственности за твою смерть не несет.Если отказываешься писать бумажку то обычно администрация избивает толпой.И назад дороги нет,ты становишься овощем,при этом родные каждый месяц перечисляют деньги реб центру,обычно 4500 грн с человека.Если подойдешь к администрации реб центра и скажешь что хочешь уйти из реб центра,отдайте паспорт,деньги и телефон то вместо этого администрация толпой будет избивать пациента.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЗабирали паспорта и заставляли работать на стройке, - на Днепропетровщине из "реабилитационных центров" освободили 87 человек, - Нацполиция. ВИДЕО
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