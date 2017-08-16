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Все про:Донецк (7456) задержание (6099) ФСБ (1187) ССО (84)

 "Прибыл по заданию СБУ для подрыва телевышки", - террористы в Донецке тоже захватили "украинского шпиона". ВИДЕО

Террористическая организация "ДНР" заявила о поимке в Донецке диверсионной группы под руководством бойца Сил специальных операций Олега Сугерея.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт "МГБ ДНР"

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"Сотрудниками контрразведки СБУ подобрана и направлена в ДНР группа лиц, лидером которой являлся военнослужащий 8-го полка сил специальных операций ГУР МО Украины (г. Хмельницкий) - Сугерей Олег Викторович (16.11.1976 г.р., уроженец г. Харьков)", - сообщается на сайте "МГБ ДНР".

Диверсионная группа якобы должна была подорвать телевышку в Петровском районе Донецка.

Террористы отмечают: "Стоит отметить, что представитель СБУ разъяснил Сугерею О.В., который никогда не был в г. Донецк, о том, что ситуация в "Донецкой Народной Республики" очень сильно отличается от той, которую он привык видеть по украинскому телевидению, в связи с чем ему необходимо выехать на место с целью адаптации и изучения реальной обстановки.

Утверждается, что Сугерей попал в Донецк по поддельному паспорту "в сопровождении остальных представителей ДРГ".

При получении очередной посылки непосредственно перед осуществлением ДТА, группа диверсантов и её лидер Сугерей О.В. задержаны.

При этом проведенными контрразведывательными мероприятиями установлено, что по заданию СБУ, с целью подготовки теракта, сбор информации о Петровском РТПЦ осуществлялся раннее задержанными "МГБ ДНР" гр.Бучок и гр.Ена, что свидетельствует о тщательной подготовке украинских спецслужб к проведению ДТА.

Смотрите также: "Мне сказали подрезать электростолб", - ФСБ показала задержание в Крыму "украинского диверсанта" с пилой, гранатой и паспортом гражданина Украины. ВИДЕО


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а телевышку тоже пилой пилить думал,или болгарку дали?
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Ни- його в шкіряну куртку одягли в таку спеку. Добре, що снігу в кадрі немає.
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А так і є! Знімали коли холодно було. На землі не має ні травики ні листочка
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ну в принципе да, вариант
он в футболке, в свитере, в легкой типа кожаной курточке- странное какое-то лето в Донецке
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Охереть, заломали, одели наручники, а пистолет за поясом не нашли - это раз.
Чувак рассказывает очень спокойно, как сказку ребенку на ночь - это два.
Ну и посматривает влево и вниз от себя, видимо заглядывает в шпаргалку, чтобы не завтыкать текст - это три.
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пилу ему не дали- последнюю диверсионную пилу в Крыму задержали
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даже трава не растет на видосе,все в куртках,ахаха и это в 35 градусную жару в середине августа,блеять ну тупые орки.
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Ожидали что подкопает чуть лопатой и вышка упадет
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Давненько Киев шпионов не подсылал.Фуф!На конец то дождались.
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Прибыл в Донецк уже дурак,дальше можно не читать
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Это кино - сами написали сценарий,сами сделали постановку,сами отсняли и сами разрекламировали.
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Дэбилы, такое впечатление, что мы жить не можем, мечтаем только об одном - взорвать руцкую телевышку !!!
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взагалі то не завадило б лишити лугандон без зомбоящика...
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Некачественно готовят наших агентов. Слишком часто стали попадаться. Или в центре подготовки есть агент Москвы.
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Танки нам фіолетово, кацапе, як ваших агентів готують- усі в землю гноєм ляжете.
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чота все напутали...так кем послан,сбу или ссо? и захер в такие тонкости не вдается?
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ССО на задание с паспортами ходят???
может еще и со служ. удостоверением?
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Ну российские диверсанты по вашей же версии ходят на задание со всеми документами)
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ну тогда такое впечатление, что и ваших ФСБ готовит
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Так це вашого і показали- у шкіряній куртці в таку спеку!
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Дело ещё по весне было. Задержали просто остальную группу на днях, вот и решили выложить. Ничего удивительного в этом нет
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А шо мне там делать? Я украинец) Вернее гражданин Украины
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Подумай логически. В Крыму рубль, а не гривна, паспорта не украинские, да и флаги тоже) Президент Украины за 3 года ни разу не приехал в Крым. Подумай, сразу не отвечай)
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Отож Петя, ти просто громадяднин а не українець .
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Буває, опариші мабуть теж чимось радіють, ідь на росію, чого тут сидиш.
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При получении очередной посылки непосредственно перед осуществлением ДТА, группа диверсантов и её лидер Сугерей О.В. задержаны.Источник: https://censor.net.ua/v451927
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маякнешь, когда в ваших СМИ фото и ФИО задержанных выложат....
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Кацапские ходят с документами (нарушая приказы) потому, что надеятся, что их не пристрелят на месте, а менять будут.
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А когда это российских диверсантов ловили «со всеми документами»?! Или как обычно попздсь зашёл?!
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да каждый раз) Проснись, ты серешь)
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чёё, пздёнш, зашёл по своей генетической привычке гадить, когда бабка с мамкой выгнали тебя к соседям, пока подотрут за тобой дерьмо фамильное
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Так в нас же правова держава. Без документів - розстріл на місці, а з документами - комфортабельне житло в спецтюрмі СБУ. А у вас, кацапів, що " в лоб, что по-лбу" 25 років і ні кого не цікавить хто ти, звинуватили і по-тому )))
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Донецкая телевышка в зоне досягаемости артиллерии. Какой смысл ее взрывать? Кацапы, объясните.
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А снаряд не поймаешь и не покажешь допрос для жителей россии. А так... вот ,он.шапиён !!!
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"Прибыл в Донецк по заданию СБУ. Для проведения диверсии методом подрыва телевышки" :"Прибыл по заданию СБУ для подрыва телевышки", - террористы в Донецке тоже захватили "украинского шпиона" - Цензор.НЕТ 2388
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це по Фройду - саме головне вишка-телевізор!
від холодильника відводять даун-басітов!
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Вся агентура посыпалась)
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У краснопузой плесени за 100 лет ничего не меняется...
Следующие укро ДРГ, по видимому, будут брать почту,телеграф и вокзалы...
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МГБ,Ху-бе! Кто вы такие и что вы делаете на украинской земле? Вас всех обязательно найдут и накажут! Всю вашу свору Украина будет преследовать до конца вашей поганой и недолгой жизни!
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Мне понравился вопрос: - Оружие есть?
"Специалисты" перед кино его даже не обыскали?)))))
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И кепочку развернули,что-бы не портила кадр.
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Якщо він і правда служив в спецназі чи ССО, то питання - якого милого тебе понесло в донецьк.... Чи може і вправду наші хотіли телевежу ліквідувать...
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Как ботаник на уроке шпарит,зубрил сцука всю ночь,мельчает и деградирует гебня кацапская,даже постанову сварганить более менее правдоподобно уже нет ума,ну для ваты даунбаской проканает
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И все выученное наизусть бойко, радостно, и почти с улыбкой шпарит. Так рад, что поймали.
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ха-ха-ха!!! )) поржал от души! ну никак не могут укропы победить ватный телевизор.Дело великого пу и захера никто не осмелится пошатнуть
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"Я все и всех сдал, потому что меня пугали, но я люблю Украину..... Простите меня и поймите и дайте еще звание Героя Украины будь те людьми вы бы все так на моем месте поступили...."
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Та Шо ж такоЄ?! Адни лазуЧЧІкІ с паЧпартами хунти і планамІ как перепІлІть вишку і телебашню... Прям пошесть якась напала... мля...
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Каждый день по "диверсанту" ловят. К чему бы это?
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Слишком уж часто оно ловят псевдоподрывников из Украины, наверное готовят свои, оправдательные подрывные действия!
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Врядли. Скорее всего просто порция скреп для укрепления духа населения.
Если бы готовили оправдательные действия для своих диверсий, они Донецкую вышку сами взорвали бы.
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То не наш диверсант! Вьетнамок и пакетика перца нет. Точно не наш....
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Зато к зиме подготовлен - заранее в 30-градусную жару куртку кожанную надел. Видать надолго заброшен или очень давно.
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По ходу, следующий "диверсант" будет в шароварах и с оселедцем.... :p
Хотя, лучше в лаптях и тулупе - так легче затеряться в толпе ватников...
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Главное, главное-то: лопату нашли? Ну, чтобы подрыть...
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В Донецке сейчас 35 градусов жары в тени... Ночью и то не ниже 22.
"Диверсант" в кожанке... (!), а мужик, который паспорт вначале держит - вообще в зимней куртке.
Ну и травы еще практически нет на земле...
Так что это съемки марта, максимум апреля.
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Монтажер только запись отдал, так как не успевает - диверсанты прут толпами, видеоматериала дофуя))))
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"МГБ" эти придурки в луганде живут в рамках 1937 года, как вообще можно с ними подписывать что то в Минске? Это не лечится, это паралельная реальность.
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Не верю - пилы нет, визитки правого сектора нет , даже резиновых тапочек нет. Какой он ,без всего этого, укрдиверсант?
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Сперва достали его паспорт чтобы узнать его личность а потом про оружие спросили?😂😂😂😎😎😎🙈
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когда обыскали и изымали паспорт что оружие не обнаружили??????? что за мултики?????
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Прибыл по заданию СБУ для подрыва телевышки", - террористы в Донецке тоже захватили "украинского шпиона". ВИДЕО
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