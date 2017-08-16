 "Прибыл по заданию СБУ для подрыва телевышки", - террористы в Донецке тоже захватили "украинского шпиона". ВИДЕО

"Сотрудниками контрразведки СБУ подобрана и направлена в ДНР группа лиц, лидером которой являлся военнослужащий 8-го полка сил специальных операций ГУР МО Украины (г. Хмельницкий) - Сугерей Олег Викторович (16.11.1976 г.р., уроженец г. Харьков)", - сообщается на сайте "МГБ ДНР".
Загрузка видео...
Диверсионная группа якобы должна была подорвать телевышку в Петровском районе Донецка.
Террористы отмечают: "Стоит отметить, что представитель СБУ разъяснил Сугерею О.В., который никогда не был в г. Донецк, о том, что ситуация в "Донецкой Народной Республики" очень сильно отличается от той, которую он привык видеть по украинскому телевидению, в связи с чем ему необходимо выехать на место с целью адаптации и изучения реальной обстановки.
Утверждается, что Сугерей попал в Донецк по поддельному паспорту "в сопровождении остальных представителей ДРГ".
При получении очередной посылки непосредственно перед осуществлением ДТА, группа диверсантов и её лидер Сугерей О.В. задержаны.
При этом проведенными контрразведывательными мероприятиями установлено, что по заданию СБУ, с целью подготовки теракта, сбор информации о Петровском РТПЦ осуществлялся раннее задержанными "МГБ ДНР" гр.Бучок и гр.Ена, что свидетельствует о тщательной подготовке украинских спецслужб к проведению ДТА.
Ответить
Ответить
Ответить
он в футболке, в свитере, в легкой типа кожаной курточке- странное какое-то лето в Донецке
Ответить
Ответить
Чувак рассказывает очень спокойно, как сказку ребенку на ночь - это два.
Ну и посматривает влево и вниз от себя, видимо заглядывает в шпаргалку, чтобы не завтыкать текст - это три.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
может еще и со служ. удостоверением?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
від холодильника відводять даун-басітов!
Ответить
Ответить
Следующие укро ДРГ, по видимому, будут брать почту,телеграф и вокзалы...
Ответить
Ответить
Ответить
"Специалисты" перед кино его даже не обыскали?)))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Если бы готовили оправдательные действия для своих диверсий, они Донецкую вышку сами взорвали бы.
Ответить
Ответить
Ответить
Хотя, лучше в лаптях и тулупе - так легче затеряться в толпе ватников...
Ответить
Ответить
"Диверсант" в кожанке... (!), а мужик, который паспорт вначале держит - вообще в зимней куртке.
Ну и травы еще практически нет на земле...
Так что это съемки марта, максимум апреля.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить