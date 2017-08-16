 "Мы доведем дело до раздела Украины. Вся юго-восточная часть будет наша", - Жириновский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на радио "Эхо Москвы
", об этом заявил депутат российской госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он заявил, что необходимо было захватывать всю территорию Украины в 2014 году, но Россия утратила такие возможности.
"Сейчас сложно. Сейчас, я думаю, какой будет вариант? Я не министр иностранных дел, но все таки мы доведем дело до раздела Украины. Вся левобережная, юго-восточная Украина - в Россию, а остальное - пусть решают", - заявил Жириновский. Смотрите также: "Мы - люди первого сорта, а они - второго. Потому, что мы сильнее", - Жириновский о европейцах. ВИДЕО
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даешь еще 20 лямо за чертой беднсти
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Так что увы и ах....бояра тебя таки спасет....
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Носи на здоровье. Как раз для тебя и шилось. Плюс еще и награда, которая нашла героя. Шоколадные ведь своих не бросают...
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Джордж Буш:Если русский солдат и будет мыть сапоги в Индийском океане, то это будут сапоги его американского господина.
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Мединском быть в культуре
а бандиту и педафилу быть президентом
Как он он там анегдот то рассказывал
Чего не смеетесь . ?? Это Россея
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Лично и за щеку..
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а пока не возьмет - на Лондон дорога закрыта,разве что через Магадан...
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Раньше кричал "Вся Украина".
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Надо ставить вопрос : "А нахера тебе это, когда собственная страна по уши в . . ?"
Логический ответ только один - это для россии способ на несколько десятилетий отодвинуть демографический кошмар. Так влилось 45 млн. рабочих рук, белых и без языкового барьера - и классно. Причём более-менее грамотных и не ленивых + не рукожопых. Я другого объяснения не вижу. Потому что территория - так у них её задницей жри. Пахать некому.
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а тем времененм грузовики и солдаперы параши уде прибывают в Беларусь
https://charter97.org/ru/news/2017/8/16/259923/
https://charter97.org/ru/news/2017/7/24/257391/
очевидцы переадю что грузовики по лесам ездят
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(С) Цензор
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А живут же проклятые фашисты-лапотные, кровавые опричники фашиста )(уйла, эти ужасные примитивные зомбированные путлинским фашизмом скудоумные москали - кацапы. А ещё и мешают твари козломордые как оккупанты украинской земли Крыма и Донбасса и дргих стран нормально жить буквально всем народам соседних свободных суверенных демократических государств.
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Это сцуко даже не дно, это черная дыра.
Я представляю что бы было с любым укр политиком который бы додумался пиздонуть что Украина захватит пол Росии или пол Польши или пол Беларуси.
За такой пиздежь должна быть ответственность, полюбасу.
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«Относительно других санкций против России, связанных с её действиями на востоке Украины, то они будут действовать до полного воплощения минских соглашений», - сказал Тонер.
Если и будет раздел территории, то только РФ и на отдельные независимые государства.
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«Всё больше русским надобно земли,
Они всегда в пути, «первопроходцы»:
Не все ещё заплёваны колодцы…
Захапав же - насрали и ушли…».
(Сергей Терсимонов, русский поэт, 1953 - 2012 г.г.)
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