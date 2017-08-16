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 "Мы доведем дело до раздела Украины. Вся юго-восточная часть будет наша", - Жириновский. ВИДЕО

Россия будет добиваться раздела Украины и попытается взять под контроль юго-восточную часть.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на радио "Эхо Москвы", об этом заявил депутат российской госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он заявил, что необходимо было захватывать всю территорию Украины в 2014 году, но Россия утратила такие возможности.

"Сейчас сложно. Сейчас, я думаю, какой будет вариант? Я не министр иностранных дел, но все таки мы доведем дело до раздела Украины. Вся левобережная, юго-восточная Украина - в Россию, а остальное - пусть решают", - заявил Жириновский.

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Это та задница, которая мечтала свои лапти в Индийском океане постирать? Невменяемое убожество
"Мы доведем дело до раздела Украины. Вся юго-восточная часть будет наша", - Жириновский - Цензор.НЕТ 6412
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К сожалению им до Индийского океана недалеко осталось. Иракское правительство хочет предложить России помочь в борьбе с ИГИЛ.
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Персидский залив еще не Индийский океан. И иракское горлышко - проход очень узкое
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Тренд на диградацию задан , ура товарищи,

даешь еще 20 лямо за чертой беднсти
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О ЖИРИНОВСКИЙ ТЕБЯ ЧЕРЬВИ НЕ ИЩУТ ,а давно пора .....шизофреник неизлечим, он и до Америки дошол с своим длинним язиком маразм старий.
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А Петро поспособствует
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Я уже ношенное такими ватнеГами как ты не примеряю.....
Так что увы и ах....бояра тебя таки спасет....
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Так даже лучше будет:



Носи на здоровье. Как раз для тебя и шилось. Плюс еще и награда, которая нашла героя. Шоколадные ведь своих не бросают...
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Жириновский ( в 1991-м году): Русский солдат будет мыть сапоги в Индийском океане!
Джордж Буш:Если русский солдат и будет мыть сапоги в Индийском океане, то это будут сапоги его американского господина.
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Русня! Юго-восточная Украина станет "вашей" только для тех , кого в ней закопают.
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Жириновский - представитель законодательной власти РФ - постоянно и публично призывает к ЗАХВАТУ ТЕРРИТОРИИ СУВЕРЕННОГО ГОСУДАРСТВА, а уголовный кодекс любой страны характеризует такое поведение, как тяжелейшее преступление. Однако, этому мудаку, уже напздвшму на два Ада, легко живётся среди людей. Подобная отеческая забота закона+Закона умиляет!
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ибо это Россия , там моно Жирику и милонову быть депутатами
Мединском быть в культуре

а бандиту и педафилу быть президентом
Как он он там анегдот то рассказывал

Чего не смеетесь . ?? Это Россея
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С какими людьми оно живёт? С волками жить - по-волчьи выть.
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То есть,если не всю,то часть заставим сидеть вместе в говне!Во радость!Не пойму почему ни один ведущий его не спросит:а как он себе это представляет,и кто ему позволит,и не заебутся ли они со..ть?!?Это как они уже дошли до Киева,Львова,и скоро возьмут Лондон?
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Лондон не трожь,его Саня Захер брать будет...
Лично и за щеку..
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Лично выйду "встречать" Кокомаршала - всеку от души по его тупому хлебальнику. Он хотя бы га Youtub'е посмотрел - что такое Британская армия, а потом бы кудахтал. Алкашня - что с него взять?
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он пока миркует,как взять донецкий аэроврот - двух дегенератов,которые брали аэроврот до него,прикопали возле собачьего кладбища...
а пока не возьмет - на Лондон дорога закрыта,разве что через Магадан...
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тоесть это все спецоперация расии? а как же гражданская война? жирик ты че несешь то такое, три года работы лавроконя и все насмарку.
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Кацапам, если бы у них хоть сколько-то было смекалки, могли бы продавать по всему миру "Русское шоу тупого клоуна Маразма". Спрос был бы колоссальный! Ведь Маразм искренне верит в то, что говорит - это просто невероятное зрелище! Он не иссякаем на бред, злобу, .... да, хрен его знает на что еще! А то сдохнет, захлебнувшись собственными слюнями и мы никогда не узнаем на что он бы еще сподобился. А судя по его речам - мозг всю хуже и хуже воспринимает реальную жизнь, а это верный признак угасания.
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Эту кремлядскую падаль смерть покакать отпустила, так оно на радостях усиленно портит воздух. Грустно, что в УКРАИНЕ нет спецслужб, которые навсегда бы заткнули его зловонную пасть.
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А зачем?Так мы себе хоть представляем желания,а в данном случае и подготовку кремля к определённым действиям.
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А шо так скромно?
Раньше кричал "Вся Украина".
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Тут вопрос надо ставить не как он себе это представляет.
Надо ставить вопрос : "А нахера тебе это, когда собственная страна по уши в . . ?"

Логический ответ только один - это для россии способ на несколько десятилетий отодвинуть демографический кошмар. Так влилось 45 млн. рабочих рук, белых и без языкового барьера - и классно. Причём более-менее грамотных и не ленивых + не рукожопых. Я другого объяснения не вижу. Потому что территория - так у них её задницей жри. Пахать некому.
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Купался б ты дальше на матрасе,гомодрила, в окружении голых бойфрендоф.. Интеллектуал
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возмолжно у жирика задача отвлчеч От Анексии Беларуси, вот он про украину и пиздит,
а тем времененм грузовики и солдаперы параши уде прибывают в Беларусь
"Мы доведем дело до раздела Украины. Вся юго-восточная часть будет наша", - Жириновский - Цензор.НЕТ 8006
https://charter97.org/ru/news/2017/8/16/259923/
https://charter97.org/ru/news/2017/7/24/257391/
очевидцы переадю что грузовики по лесам ездят
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В очередной раз цензор тащит говнецо в ленту
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Маразматик ездит по ушам кацапского лохтората
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Той, а как там идут дела с пуском Днепра в обход Украины?
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Я не перевариваю наших политиков, но таких феерических кретинов и в таком количестве как в Рашке я не всречал,ну, может Савченко, да и то после длительного пребывания в Мордоре. Они издохнут сами, без вмешательства извне, не мешайте олигофренам агонировать.
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В лугандоне уже своя собственная история. Особый путь: от древних динозавров до современных обезьян! "Мы доведем дело до раздела Украины. Вся юго-восточная часть будет наша", - Жириновский - Цензор.НЕТ 3255
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Жирик! сначала сапоги в Индийском океане помой,как 30 лет назад планировал.
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ідіот, як ти ще не захлинулося своїм же ядом, України ти, чмо пристаркувате, захотіло, земельки мало, приїжджай, знайдемо метр на два, старе, дурне, тупе ушльопіще. багато хто з задоволенням наб'є твою ненаситну утробу землею, щоб нажерся навіки, яка ж ти тварюка, скільки ненависті, шо вже не брати? сучара, здохни в муках, скотяра, хай земля під тобою горить, хай твоя отрута обернеться проти тебе
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Придворному шуту, как известно из истории, дозволяется говорить все. Даже в присутствии свиты. Совершенно безнаказанно. Он же шут?!
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Те, що цього козломордого вилупка шиза косе - факт, як і факт те, лишньохромосомних істот на паРаші, більш ніж 80%. Не розумію тих українців, які до сих пір ходять в козломорду гундяєвську секту мп і вважають кацапо-ординців - братами. Хто вони по життю: недоумки чи зрадники?
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Особи заселяющие так называемую рАсию (нынешний путлеростан) неизлечимо больны синдромом имперской дебилизации. Вместо того чтобы избавиться от дураков (читай жирик и прочая шваль) построить дороги и т.п., дебилоподобные твари кремлевского рейха грезят о захвате новых территорий. Лекарств от этого нет!
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Недаром Иван Аксаков заявил: «Ох как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства». (How difficult it is to live in Russia, this stinking centre of physical and moral perversity, meanness, deceit and evil.)
А живут же проклятые фашисты-лапотные, кровавые опричники фашиста )(уйла, эти ужасные примитивные зомбированные путлинским фашизмом скудоумные москали - кацапы. А ещё и мешают твари козломордые как оккупанты украинской земли Крыма и Донбасса и дргих стран нормально жить буквально всем народам соседних свободных суверенных демократических государств.
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От пидарюга.
Это сцуко даже не дно, это черная дыра.

Я представляю что бы было с любым укр политиком который бы додумался пиздонуть что Украина захватит пол Росии или пол Польши или пол Беларуси.

За такой пиздежь должна быть ответственность, полюбасу.
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Даже можно прислушаться к мнению Верки Сердючки, но что говорит Жириновский невозможно принимать серьезно, бред Седой кобылы. Таким, как Жириновский представитель Госдепа США Марк Тонер однозначно заявил, что санкции, наложенные на Россию, будут действовать до тех пор, пока Москва не вернет аннексированный Крым Украине.
«Относительно других санкций против России, связанных с её действиями на востоке Украины, то они будут действовать до полного воплощения минских соглашений», - сказал Тонер.
Если и будет раздел территории, то только РФ и на отдельные независимые государства.
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....
«Всё больше русским надобно земли,
Они всегда в пути, «первопроходцы»:
Не все ещё заплёваны колодцы…
Захапав же - насрали и ушли…».
(Сергей Терсимонов, русский поэт, 1953 - 2012 г.г.)
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Мы доведем дело до раздела Украины. Вся юго-восточная часть будет наша", - Жириновский. ВИДЕО
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