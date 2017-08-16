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 Политика Украины
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Все про:армия (8061) Минобороны (5285) еда (149) Полторак (922)

 Полторак о некачественном питании в ВСУ: Мы реагируем на каждый случай. По тушенке мы лично нашли проблему и показали ее. ВИДЕО

Министр обороны Степан Полторак считает, что на теме с некачественным питанием в Вооруженных Силах Украины спекулируют политические силы, исходя из собственных интересов.

Об этом он сказал в среду во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Мы реагируем на каждый случай, но у нас, к сожалению, некоторые политические силы используют это для того, чтобы показать, как они очень хорошо работают", - подчеркнул Полторак.

Он отметил, что возможности по проверке продукции у Минобороны ограничены.

"Министерство обороны проводит только торги и заключает контракты, по тушенке мы лично нашли проблему и показали ее и выставили претензии к фирме-поставщику, ведь, по закону, за качество продукции ответственность несет поставщик и производитель", - отметил Полторак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны Украины усилило контроль за качеством продуктов питания военных
По его словам, в каждой проблемной ситуации всегда нужно выяснить сначала, кто виноват.

Министр уверил, что готов выслушивать критику и работать над ее устранением.

"Но если за это отвечает поставщик, то нужно научиться давать правильную оценку", - отметил руководитель Минобороны.

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"ведь, по закону, за качество продукции ответственность несет поставщик и производитель Источник: https://censor.net.ua/n451910" - производитель и должен быть единственным поставщиком!!!
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к сожалению, вот от этих исключений и рождаются всякие но, может быть, возможно .....
а потащить за уши некого!! прокладки как правило организуют сами покупатели!!
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Бізнес складніший, ніж тобі це видається. Не завжди виробник має право сам реалізовувати свою продукцію.
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спасибо, что просветил!! я в бизнесе последние 20лет, пришлось побывать везде, от строительства до с/х .... !
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Буває... Бігати по бізнесу- не означає розумітися в ньому.
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Ешь ананасы, рябчиков жуй
Ты это можешь, ты в ВСУ..
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Абрикосовая дала обильную желтую пену, и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной.(c)
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Это не вы нашли проблему Полторак,это СОЛДАТЫ её нашли.Вашу проблему.
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более того, чиновники из МО сначала напрочь отрицали факты.. пока в ютубе и СМИ не увидели "проблему" (точнее они ютуб больше воспринимают как проблему, а не дерьмо-тушенку)
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Фалькона,шо показал как кормят в десне, порохоботы клюют по сей день,и агент уже и сепар, чего там только не льют на него,как почитаешь аж не верится, шо такие твари живут у нас в стране и за подачку та правду готовы смешать и обгадить любого
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При гнилом ссср вообще кормили всем подряд.
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81й, верблюжатина сухая как егитетская мумия,
чернильный штемпль - "год забоя 1948"
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74-76, ЮГВ, годували непогано, але було по різному, залежно від частини в якій служишь !!!))
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наверное вы правы.
я только за то говорю чем сам давился
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Я теж куштував і ржавого оселедця, який розповзається в руках і сушену картоплю!!!))
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При СССР солдат кормили хорошо,проверено на себе.
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Проблему з тушонкою виявили і довели (зробили експертизу за власний кошт) волонтери, відгкнувшись на скарги солдат. А ти засранець кабінетний маєш усунути цю проблему. А Матіос з Луценком мають посадити гандонів-виробників, які виробляли таку срану тушонку і повернути слачені державою кошти.
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Вы еще забыли тех крыс и Мтнобороны, которые этого поставщика выбрали и подписали с ним контракт. Как показало журн. расследование - в таких контрактах 70% откат. А остальные 30% - солдатикам.
Я б прошерстил активы и недвижимость чинуш МО и их родственничков. На чем ездят, где живут.
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чтоб ты гадина питаля до конца дней тем, чем твои подчиненны хенералы кормят пацанов на передке!!!
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да лан, не будем спекулировать на тушенке в ВСУ, а давайте глянем на цифры Госстат Украины.
Об этом факте коварной мести украинских предпринимателей лично Путину и стране-агрессору сообщил Госстат Украины.


Крупнейшим импортером Украины остается Российская Федерация, импорт российских товаров в первом полугодии 2017 увеличился на 41,5% и составил 2 млрд 985 400 000 долл. Об этом факте коварной мести украинских предпринимателей лично Путину и стране-агрессору сообщил Госстат Украины. Теперь у Путина кончатся все товары и он умрет с голоду. Увеличение объемов импорта российских товаров Украиной происходит на фоне санкций США и ЕЭС в отношении России, наказанной таким образом за оккупацию… украинского Крыма и помощь сепаратистам ОРДЛО.
Объем украинского экспорта товаров за январь-июнь 2017 составил 20 млрд 652,0 млн долларов, что на 24,2% больше аналогичного периода в 2016 году. Согласно данным Госстата, экспорт товаров в I полугодии 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 увеличился на 24,2% (на 4 млрд 029 600 000 долл.) И составил 20 млрд 652,0 млн долл. США. Импорт товаров в январе - июне 2017 года в сравнении с первым полугодием 2016 вырос на 29,9% (на 5 млрд 183 800 000 долл.) И составил 22 млрд 533 700 000 долл. Отрицательное сальдо внешнеторгового оборота составило 1881700000 долл. (В I полугодии 2016 также отрицательное - 727 500 000 долл.).
Крупнейшим покупателем украинских товаров стала Польша - экспорт в эту страну вырос на 25,9%, до 1 млрд 256 млрд. На втором месте - Италия - (+ 27,3%, 1 млрд 183 400 000 долл. США), а на третьем - Нидерланды (+ 48,5%, до 773 500 000 долл.).
В завершении хочу напомнить читателям, что согласно украинской традиции - Путин хуйло, а те украинцы, которые у него покупает товары для перепродажи в Украине - патриоты и меценаты, дай им Бог здоровья и долгих лет жизни. Слава Украине.
Олег МЕЙЕРХОЛЬД
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Такую гадость в армию поставлять...
Есть же бессовестные.
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Гроші не тхнуть. А тендер дуже кортіло виграти, а вже потім домовитися. Та не вийшло.
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Це злочин, важкий, підрив обороноздатності держави, за такі речі розстрілювати треба, особливо під час війни !!!)))
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Продукция ТОВ «ВІЗИТ» в Белой Церкви.
Шоб они сами только такое и жрали.
Полторак о некачественном питании в ВСУ: Мы реагируем на каждый случай. По тушенке мы лично нашли проблему и показали ее - Цензор.НЕТ 1920
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Це що , консервований мутант, з Чорнобильської зони ????)))
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Степан Полторак -- каски и броне жилеты которые можно прострелить из рогатки , обувь которая разваливается на третий день носки , форма которая горит как бензин , тушенка сделанная из говна мамонта , казармы , где не должны жить даже свиньи , полевые лагеря -- где грязи по уши , минометы , которые убивают своих !!! Не много ли ?? Не пора ли на ПЕНСИЮ -- если не хуже ??? И причем тут политика -- если у тебя в команде и Генштабе исходя из всего этого сидят или дебилы или Предатели -- которых ты сам подобрал себе в помощники ???? Пора Степан ---пора !!! Пока не пнули под зад . Или политики или люди с солдатами .
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Прекратите ненужную бойню ,хватит играть по сценарию на писаному в США.
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Що повертаємось до сценарію Московіі, га москалику???)))
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скоро будет зачётный фестиваль в кацапской мацкве,
ждём сюрпризов
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а шо ти кушаєш сам, палтарак? не думаю, що сухожилля та шкіру з шерстю, стидобище
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Их послушать -- они не кушают совсем -- они родиной сыты !!! Оклад по званию лейтенанта Украинской армии 110 гривен -- зато что он родину защищает и погибает за нее --- и через 5 гривен --оклад по званию генерал полковника украинской армии --150 гривен . Это после трех лет ВОЙНЫ с Россией . И кто скажет --что в Украине нормальный МО ???
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смоделируем похожую ситуацию-МинЗдрав закупило непонятно где каких-то лекарств..от применение которых погибли тысячи людей.И теперь во всё винят некое "ООО ЛТД".Вопроса почему заранее не проверили даже не ставлю.Вопрос другой-они реально считают людей за дебилов?
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А хто ті є, які мовчки сприймають таке відношення???)))
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Я не полятична сила і ні дояких партій відношення не маю, але мені болить! Ви на всіх кутках кричите про стандарти НАТО, а там в першу чергу думають про здоров'я військовослужбовців, а це на сам перед здорове харчування! Ви спихуєте на постачальників та їх контролювати треба на кожному кроці, а в міністерстві такі можливості є, бо отримують за це заробітну плату з наших же податків! А ваші кабінетні криси до тих постачальників як їдуть з перевіркою, то про це повідомляють для того, щоб пакетики і конвертики приготували! Крім тушонки інших проблем з продуктами не меньше! Я вже мовчу за закупівлі обмундирування, яке розкрадається деякою офіцерньою і здається в магазини і на базари! Фактично у нас є війна тобто особливе положення, за такі промахи до стіни (єдине в чому я виправдовую в свій час такі дії при Сталіні) !!!!!!!!!!! Набридло дивитися на цей бардак і безвідповідальність!!!!!! І нагодувати цими харчами весь генералітет начолі з Полтораком і президентом аж до гикавки!!!!!!!!!!!!
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Тут круговая порука. Фирмы которые поставляют еду ВСУ пренадлежат родственикам верхушки ЗСУ а Матиос и Луцнко за это получают солидный куш. В итоге все поозмущаются и забудут а кто-то получит миллионы на этом и не том...
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Криминальный авторитет Юра Енакиевский будет кормить украинских солдат

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA" https://www.dialog.ua/news/67819_1443043154Криминальный авторитет Юра Енакиевский будет кормить украинских солдат
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"...ми знайшли проблєму" - чому він бреше ? Це він створив проблєму , а знайшли її прості люди !
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Ватные ресурсы сообщают:

Донецк, 15 авг - ДАН. Украинские силовики совершили попытку прорыва позиций сил ДНР на юге Донбасса, шестеро военнослужащих ВСУ погибли. Об этом сегодня заявили в республиканском командовании.

Посмотрим, брешут или есть хоть толика правды....
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПолторак о некачественном питании в ВСУ: Мы реагируем на каждый случай. По тушенке мы лично нашли проблему и показали ее. ВИДЕО
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