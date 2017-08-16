 Полторак о некачественном питании в ВСУ: Мы реагируем на каждый случай. По тушенке мы лично нашли проблему и показали ее. ВИДЕО

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"Мы реагируем на каждый случай, но у нас, к сожалению, некоторые политические силы используют это для того, чтобы показать, как они очень хорошо работают", - подчеркнул Полторак.
Он отметил, что возможности по проверке продукции у Минобороны ограничены.
"Министерство обороны проводит только торги и заключает контракты, по тушенке мы лично нашли проблему и показали ее и выставили претензии к фирме-поставщику, ведь, по закону, за качество продукции ответственность несет поставщик и производитель", - отметил Полторак.
По его словам, в каждой проблемной ситуации всегда нужно выяснить сначала, кто виноват.
Министр уверил, что готов выслушивать критику и работать над ее устранением.
"Но если за это отвечает поставщик, то нужно научиться давать правильную оценку", - отметил руководитель Минобороны.
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а потащить за уши некого!! прокладки как правило организуют сами покупатели!!
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Ты это можешь, ты в ВСУ..
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чернильный штемпль - "год забоя 1948"
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я только за то говорю чем сам давился
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Я б прошерстил активы и недвижимость чинуш МО и их родственничков. На чем ездят, где живут.
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Об этом факте коварной мести украинских предпринимателей лично Путину и стране-агрессору сообщил Госстат Украины.
Крупнейшим импортером Украины остается Российская Федерация, импорт российских товаров в первом полугодии 2017 увеличился на 41,5% и составил 2 млрд 985 400 000 долл. Об этом факте коварной мести украинских предпринимателей лично Путину и стране-агрессору сообщил Госстат Украины. Теперь у Путина кончатся все товары и он умрет с голоду. Увеличение объемов импорта российских товаров Украиной происходит на фоне санкций США и ЕЭС в отношении России, наказанной таким образом за оккупацию… украинского Крыма и помощь сепаратистам ОРДЛО.
Объем украинского экспорта товаров за январь-июнь 2017 составил 20 млрд 652,0 млн долларов, что на 24,2% больше аналогичного периода в 2016 году. Согласно данным Госстата, экспорт товаров в I полугодии 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 увеличился на 24,2% (на 4 млрд 029 600 000 долл.) И составил 20 млрд 652,0 млн долл. США. Импорт товаров в январе - июне 2017 года в сравнении с первым полугодием 2016 вырос на 29,9% (на 5 млрд 183 800 000 долл.) И составил 22 млрд 533 700 000 долл. Отрицательное сальдо внешнеторгового оборота составило 1881700000 долл. (В I полугодии 2016 также отрицательное - 727 500 000 долл.).
Крупнейшим покупателем украинских товаров стала Польша - экспорт в эту страну вырос на 25,9%, до 1 млрд 256 млрд. На втором месте - Италия - (+ 27,3%, 1 млрд 183 400 000 долл. США), а на третьем - Нидерланды (+ 48,5%, до 773 500 000 долл.).
В завершении хочу напомнить читателям, что согласно украинской традиции - Путин хуйло, а те украинцы, которые у него покупает товары для перепродажи в Украине - патриоты и меценаты, дай им Бог здоровья и долгих лет жизни. Слава Украине.
Олег МЕЙЕРХОЛЬД
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Есть же бессовестные.
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Шоб они сами только такое и жрали.
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ждём сюрпризов
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николай ІІ, бля выискался
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читайте подробнее на сайте "Диалог.UA" https://www.dialog.ua/news/67819_1443043154Криминальный авторитет Юра Енакиевский будет кормить украинских солдат
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Донецк, 15 авг - ДАН. Украинские силовики совершили попытку прорыва позиций сил ДНР на юге Донбасса, шестеро военнослужащих ВСУ погибли. Об этом сегодня заявили в республиканском командовании.
Посмотрим, брешут или есть хоть толика правды....
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