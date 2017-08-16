EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  1717  13
Материалы по теме:
Все про:взятка (4366) Львовщина (1585) ГФС (3144)

 СБУ задержала сотрудницу ГФС Львовщины на взятке в 100 тысяч гривен. ФОТО+ВИДЕО

Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и внутренней безопасностью ГФС разоблачили во взяточничестве старшего государственного ревизора-инспектора одного из районных налоговых инспекций управления фискальной службы Львовской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.


Загрузка видео...
Злоумышленница требовала сто тысяч гривен от предпринимателя за непроведение проверки и непринятие мер реагирования на нарушения налогового законодательства.

Правоохранители задержали ревизора-инспектора при получении всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

 перейти на форум
 
   
TUVwTVVYUTVSMUF3V1V4UmRuUkhTREJNTTFGMVRrTTJNRXhuZGt4NU9IWXdURXhSZERsSFVEQlpURkYxZEVOM1prNURWREJMVkZGdldIcFJiVGxIVFRCTVRGRjJkRU41TUZsdVVYVk9Remt3VEVFOQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пока не будут задержаны порошенко,гройсман,мартыненко,пашинский,яценюк толку будет ровно НОЛЬ !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сначала надо кацовату напалмом выжечь, а потом дальше будем разбираться (украинцы!)...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нічого, ще за планом два схрони з 120 мм мінами у 80 км. від лінії фронту сьогодні повинні знайти)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У таможенников Львовщины такие виллы,как у президента Америки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ти де тут про митників почув? Читати навчися- і не тільки заголовки.
Привіт старшому олігофрену зміни!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та Волинь ще круче)

Будинок на Світязі, 11 земельних ділянок, чотири магазини, два будинки, та квртирка, І це з доходом в 113000грн. на рік на двох з дружитною на яку все записав)

СБУ задержала сотрудницу ГФС Львовщины на взятке в 100 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 3747
А це його коллега:
СБУ задержала сотрудницу ГФС Львовщины на взятке в 100 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 4412
А це їх керівник:
СБУ задержала сотрудницу ГФС Львовщины на взятке в 100 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 5207
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Проведут с чиновницей фотосессию и отпустят. Как всегда.
Вот что мне напомнило:
Фотоохота Шарика на дичь
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСБУ задержала сотрудницу ГФС Львовщины на взятке в 100 тысяч гривен. ФОТО+ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти