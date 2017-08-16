 СБУ задержала сотрудницу ГФС Львовщины на взятке в 100 тысяч гривен. ФОТО+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
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Злоумышленница требовала сто тысяч гривен от предпринимателя за непроведение проверки и непринятие мер реагирования на нарушения налогового законодательства.
Правоохранители задержали ревизора-инспектора при получении всей суммы взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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Привіт старшому олігофрену зміни!
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Будинок на Світязі, 11 земельних ділянок, чотири магазини, два будинки, та квртирка, І це з доходом в 113000грн. на рік на двох з дружитною на яку все записав)
А це його коллега:
А це їх керівник:
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Вот что мне напомнило:
Фотоохота Шарика на дичь
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