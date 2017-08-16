 СБУ задержала сотрудницу ГФС Львовщины на взятке в 100 тысяч гривен. ФОТО+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

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Злоумышленница требовала сто тысяч гривен от предпринимателя за непроведение проверки и непринятие мер реагирования на нарушения налогового законодательства.





Правоохранители задержали ревизора-инспектора при получении всей суммы взятки.



