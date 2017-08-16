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 Политика Украины, Общество
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 "В АТО больше всего раздражает отсутствие цели", - Бутусов. ВИДЕО

Отсутствие у многих армейских управленцев четкого понимания поставленных задач и цели пребывания на должность достаточно серьезно влияет на общую ситуацию в ВСУ.

Об этом рассказал главный редактор Цензор.НЕТ в интервью в программе "Гордон", отвечая на вопрос о том, что больше всего раздражает в АТО на Донбассе.

"Отсутствие цели раздражало меня с самого начала и не только в АТО. В действительности, это проблема нашего государства... Почему происходит тот или иной процесс, каким образом и какая цель процесса. Это проблема отсутствия самостоятельных государственных традиций в обществе и государственном аппарате. Среди государственных управленцев главная проблема - отсутствие проектного мышления. Они работают, сидя в кабинетах, не понимая зачем этот кабинет создан, зачем такая система рассадки, кто создал этот аппарат, какие задания он должен выполнять и какая цель работы... Это кем-то, когда-то было создано для реализации определенных целей. Изменилось время, несколько поколений управленцев, изменилось государство, история и нужно понимать, когда ты вошел в этот кабинет, что все это, возможно, уже не нужно. Ты должен понимать цель в принципе... Это главная проблема во всем, а в АТО она видна лучше всего", - сказал Бутусов.
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Цель у власти набить карманы,во власти все миллионеры, а за войну они и не думают,за цели для государства даже не чухаются. Им что скажет ЕС и Америка,то и делают. Это не власть,а клоунада,а для народа -геноцид.
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Лора, или как там тебя, найди более уважаемую работу, а то ведь следующий шаг - на панель. "В АТО больше всего раздражает отсутствие цели", - Бутусов - Цензор.НЕТ 5834
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Тролль,иди хоть пообедай,а то вы все работаете и работаете ,умаялись уже,бедные.
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Цель у власти набить карманы,во власти все миллионеры, а за войну они и не думают,за цели для государства даже не чухаются. Им что скажет ЕС и Америка,то и делают.Своего ума нет. Это не власть,а клоунада,а для народа -геноцид.
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Им что скажет ЕС и Америка,то и делают.Своего ума нет.
Нічого подібного - вони роблять тільки те , що відповідає їх власним інтересам .
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"что скажет ЕС и Америка"
Ну ось ти і спалилась.
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Ау! Троллячье мясо,обеденный перерыв.
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Буду видеть твою вонь и спамить.
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Ти зробила велику помилку написавши цей коментар.
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Вот еще из их компашки)
Данило Галицький 1c1ee858

Только зря стараются, мы уже всю эту гниль по никам знаем
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Тролли,обеденный перерыв,расслабьтесь.
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в кацапів свої цілі в лугандонії, а в пеці інші - торгівля...вроттердам+ і тому подібна х..ня
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Гроші заробляти. Виступи там чималих грошей вартують. Правда, не для всіх- декому задля підняття рейтингу каналу слово надають.
Коротше- все як у Шустера.
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Ціль - сьогодні на сьогодні, а там куди сліпа вивезе. Так було всі роки.
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Це помилка, Юріє. Усе вони у кабінетах розуміють. А от бійці дійсно кинуті на призволяще.
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"Видеть цель. Не замечать препятствие. Верить в себя."!
Десь я вже це чув...
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Цель есть,и она продумана хуйлом,а исполняет ее Петро ,а состоит она в уничтожении патриотов.
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всеаниадинакавые,а ты адиннарот с кацапьем .шо вы эту тухлую методичку везде суете?
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А то шо? Ти станеш власником цього форуму?
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а шо,есть на примете какие то претенденты с целью? тогда не мешало бы проверить их цели на конституционность и непротиворечие упк .а также на совпадение с целями государства Украина.а потом уже менять шило на мыло...
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Парад-это пиар имени Пети
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Слава порошинку,ура!!!
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12.08.2017 года. Ликвидирована российская террористка Паутова Анастасия, город Новосибирск

https://inforesist.org/na-donbasse-likvidirovana-rossiyskaya-terroristka/
"В АТО больше всего раздражает отсутствие цели", - Бутусов - Цензор.НЕТ 7836

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Пусть в Аду погреется,а то сейчас холодно.
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Лысому губошлёпу надо определиться с "пугалками". Или "Россия готовит массовое вторжение" или "Скоро мы возьмём Москву". Дебилизм получается.
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с чего это ты Киселева вспомнил? Совпадение?
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Абсолютно верно сказано. Когда Верховный главнокомандующий не может объяснить ВСУ, чем они занимаются в АТО уже два года, и за что каждую неделю погибают бойцы, это беда.
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Что за АТО? Война и фронт.
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А ты можешь объяснить? Так объясни, прямо здесь.
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не, он им объяснил- они там в перемирие должны играть...
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Не, тактика понятна. Речь идет о стратегических целях.
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УТЬ ПОСТРЕЛ, - ВЕЗДЕ ПОСПЕЛ...
АТОвца ксиву заимел и...
ЕЩЁ Б И "ИХ" БЫ ПОУЧИЛ,
КАК ПРАВИЛЬНО ПРОИЗВОДИТЬ РАСПИЛ* ...
* бюджета

.
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Это не в АТО раздражает, а вообще в ситуации Украины. Без идеи нет идеологии, без идеологии нет методологии, без методологии нет целеуказания, без целеуказания нет планирования, без планирования нет деятельности, без деятельности нет результативности, без результативности нет смысла, бессмысленность существования раздражает. По списку надой пройтись и устранить недостаток того, что обязано быть. Тогда и раздражения не будет, в том числе и в АТО, которая станет чем-то иным, нежели есть теперь.
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та все у них есть, если ты чего-то не знаешь или не понимаешь- то это не значит что у них этого нет
Основные цели- уже давно явно видны
1. сделать все чужими руками (что бы США и ЕС посильнее надавили на кацапию)
2. играть в перемирие, показывая что мы соблюдаем Минск

а какой ценой все это будет достигнуто- для них это не сильно важно
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чушь. В данном случае все играют свою игру и каждый преследует свои интересы, упаковывая ситуацию в более-менее благопристойный вид. Следствия такой упаковки - чьи-то потери. Ну так и кто теряет больше всех? Тот, кто менее остальных определился и не заявил свои намерения и тем более не отстаивает их. США начали давить на эрэфию после того как стало очевидно, что народ(!) Украины не примет противоречивое развитие ситуации. Про "давление" ЕС просто анекдот, на ЕС самих США давит, иначе бы был грузинский вариант №2. Но только вот неуступчивость украинского народа в вопросах обустройства Украины - это слишком мало для того, чтобы делать реальную политику. Должны быть сформулированы принципы, с этими принципами должны были бы быть ознакомлены союзники, которые после обсуждения и согласования должны были бы признать их и после того паковать ситуацию исключительно за счет агрессора. Но всего этого не происходит и в этом конечно же виновата украинская власть, которая делает недостаточно, меньше необходимого.
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1. а можно более аргументированно рассказать в чем "чушь"?
2. а то дальше ты не привел никакой конкретики, а просто водичку полил- ниочем, просто абстрактные рассуждения и философия
3. "Должны быть сформулированы принципы, с этими принципами должны были бы быть ознакомлены союзники,"- союзники и так ознакомлены- это Минск.
Поэтому где я что-то сказал не так?
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1. заявление про "Основные цели- уже давно явно видны" явная чушь, видны только тенденции, о которых у каждого свое понимание, и цели будут меняться по мере развития ситуации, это живой процесс
2. тенденции важнее фактов, а не "водичку полил"
3. в минске нет никаких принципов, и вообще минск - это отмазка, созданная в целях упаковки.
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1. "цели будут меняться по мере развития ситуации, это живой процесс"- а что ситуация развивается? С начала Минска не считая новых санкций, ситуация как-то развилась?
Я не заметил- расскажи мне где ты увидел "развитие ситуации и живой прогресс"?
2. Тенденции важнее фактов?)
Ты опять водичку льешь- факты это то что уже произошло, тенденция- это не факт, и необязательно что это произойдет. Факт- это констатация уже свершившегося, тенденция- может трактоваться по-разному.
3. Но сейчас минск, как раз и является основным принципом, вместе с санкциями- почти все говорят, что он не выполняется, но продолжают твердить что его нужно выполнять))
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Петеботы уже вкрай обнаглели. Сидеть на Цензоре Бутусова и уже и его обвинять в "зраде", это уже верх цинизма. Подорвали свои зады и свалили в знак протеста! Привыкли, как кацапы, срать и в своем доме и чужом.
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Первая в мире операция АТО,которая длится более трёх лет и в результате которой погибло в общей численности более 10 тысяч украинцев.Сотни населённых пунктов находящихся под дулом агрессора - Российской Федерации,а по документам временно оккупированные территории.Совсем непонятная терминалогия.Как-то очень странно это всё.
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странно только для тех кто новейшей истории не знает и учить три, сука, года не хочет!
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Бутусов,объясняю - цели аж три,первая сохранение власти барыг.вторая воровство на крови,третья уничтожение лучших из лучших .Неужели не понятно ....
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Бутусову не понятны цели АТО? Ни войны ни мира - это мечта каждого мародера от власти.. Они бы так еще 100 лет готовы... , в московии это вкурили тоже, что это чертовски выгодно... , - бабло в одни офшоры гонят, что шоколадные, что ху-ловцы...
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а бутусов что уже в АТО?
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В чому об'єктивність? Жодна посада чи прізвище не названі.
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Саша,
читайте со слов:"они работают, сидя в кабинетах......"(с)
Конкретных фамилий/должностей нет, т.к. большинство "чиновников" так и работают
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Я завжди уважно читаю. Залишуся при своїй думці.
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Как впрочем ни национального лидера, ни национальной идеи. Страна в войне....
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От все вам "лідера" не вистачає ... ((
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У нас идет позиционная война на истощение. То есть те кто кричит
- барыги!
- эта война выгодна барыгам во власти!
- надо срочно менять власть!
- все плохо!
- все очень плохо!

Ну и так далее, банальный враг государства Украина, потому как повторюсь.
Война идет на истощение.

Все у нас есть, и все у нас хорошо, и Украина смогла выстоять против одной из самых сыильных армий мира, не имея своей регулярной армии практически никакой, и идея национальная у нас есть, причем прошу заметить позитивная.
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Вот этот бред можно отлично продать рашке, КНДР.... А в цивилизованных странах учитесь жить с критикой власти. Не можете? Тогда в рашку, КНДР....! Где можно ознакомиться с нашей национальной идеей?
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Слышь, умник истощенный, а про Роттердам++ не хочешь что-нить брякнуть?
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у солдат цель есть, у волонтеров цель есть, у сознательных граждан цель есть, у одного бутусова бедняжки цели нету!!!
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В чем цель? Сидеть в окопах под обстрелами и соблюдать очередное хлебное-арбузное-шоколадное перемирие? Посидел бы ты -- запел бы по-другому!
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посидел бы ты, сука, не задавал бы дебильных вопросов!
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И все, что можешь сказать, петешлюшка? Не удивлен!
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"АТО" уже 2 года как превратилось в позиционную войну на истощение: либо Украина додавит рашу с помощью мировых санкций до дефолта, брожения и недовольства режимом пуйла, либо рашка додавит Украину своим тупым упрямством по снабжению лугандона и расшатыванием изнутри. А выполнить минские соглашения в том виле в каком они сейчас это значит получить вместо "сектора Газа" второе "приднестровье" в составе Украины.
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А мета , і в Кремля і в Банкової , лише одна - на крові своїх громадян втриматись у при владі !!!
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"Целей" - множество, особенно, для тех, у кого развязаны руки в использовании тяжелого вооружения под гарантиями "минских договоренностей". АТО - это АТстОйник, куда перенаправляются протестные настроения украинского народа. Честность -
https://maidanfire.blogspot.com/2017/08/blog-post_16.html
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Цель АТО должен обьяснять перед военнослужащими главный главнокомандующий и председатель РНБО,от которого кроме истерии о скором нападении РФ больше ничего не услышишь.
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ПОЧЕМУ "атошники" превращаются в "афганцев" или про донбасскую "Сечь" с одной стороны и донбасское "Сафари" с другой. Дело вот в чём... Оборонительная война за Независимость должна касаться ВСЕГО народа! Она не может касаться только части людей: контрактников (наёмников), волонтёров, добровольцев и т.п. Ибо в этом случае война превращается из святого дела всей нации в РАБОТУ отдельный людей.И бизнес отдельных чиновников. И именно это мы видим сегодня. В зону АТО направляют только контрактников. То есть взрослых мужиков, которым не сидится дома, со своей семьёй. Все знают, что на востоке идёт позиционная война. То есть ничего не меняется. Нет ни наступления ни отступления. АТО превращается в некое подобие пионерской военной игры "Зарница" эпохи совка. В современную Сечь, куда бегут от рутины современные украинские казаки. А роССийские ублюдки едут в донбасское Сафари, пострелять украинцев! В зоне АТО, опытные контрактники 30-40 лет попадают под командование 23 летних украинских лейтенантов. Естественно, этих неопытных, "зелёных" командиров посылают на йух. То есть дисциплина ниже плинтуса, процветает пьянство. Отсюда столько небоевых потерь. Для военных операций за рубежом нужна контрактная профессиональная армия. Именно поэтому такая армия у США. Для защиты своей Родины подходит только призывная полупрофессиональная армия! Потому, что защита страны ДОЛЖНА КАСАТЬСЯ ВСЕХ ГРАЖДАН! Именно поэтому в передовой военной державе Израиль в армии служат все! Включая девушек!!! До сих пор советские ветераны войны в Афганистане ("афганцы") жалуются на отсутствие уважения к их подвигу. На это часто слышат в ответ, что они там (в Афганистане) Родину не защищали, в отличии от ветеранов Второй мировой. А занимались непонятно чем и непонятно зачем. Я боюсь того, что скоро подобные слова услышат наши АТОшники. Им могут сказать, что она САМИ пошли на контракт! То есть САМИ согласились ехать в АТО! И значит ПРОСТО ДЕЛАЛИ СВОЮ РАБОТУ! За которую получали зарплату и льготы!! Печальный факт в том, что ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ Украины от роССии и народ Украины были единым целым только весной и летом 2014. После они стали разбегаться в стороны...Всё дальше и дальше...
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Лідером в Украіні має бути верховенство права і закону справедливе і ЗАКОН один для всіх!!
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Цель одна - усилить армию и вылечить страну от ватной болезни . В миграционной службе давка , все жители нашей страны хотят получить биометрический паспорт . Для этого необходимы время и деньги (своих нет) . Время - главный козырь Украины .
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атошники на передовой говорят как только начнется буза сразу шоколадных будут валить без разбора .
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"В АТО больше всего раздражает отсутствие цели", - Бутусов. ВИДЕО
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