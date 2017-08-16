 "В АТО больше всего раздражает отсутствие цели", - Бутусов. ВИДЕО

"Отсутствие цели раздражало меня с самого начала и не только в АТО. В действительности, это проблема нашего государства... Почему происходит тот или иной процесс, каким образом и какая цель процесса. Это проблема отсутствия самостоятельных государственных традиций в обществе и государственном аппарате. Среди государственных управленцев главная проблема - отсутствие проектного мышления. Они работают, сидя в кабинетах, не понимая зачем этот кабинет создан, зачем такая система рассадки, кто создал этот аппарат, какие задания он должен выполнять и какая цель работы... Это кем-то, когда-то было создано для реализации определенных целей. Изменилось время, несколько поколений управленцев, изменилось государство, история и нужно понимать, когда ты вошел в этот кабинет, что все это, возможно, уже не нужно. Ты должен понимать цель в принципе... Это главная проблема во всем, а в АТО она видна лучше всего", - сказал Бутусов.
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Нічого подібного - вони роблять тільки те , що відповідає їх власним інтересам .
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Ну ось ти і спалилась.
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Данило Галицький 1c1ee858
Только зря стараются, мы уже всю эту гниль по никам знаем
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Коротше- все як у Шустера.
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Десь я вже це чув...
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https://inforesist.org/na-donbasse-likvidirovana-rossiyskaya-terroristka/
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перемириедолжны играть...
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АТОвца ксиву заимел и...
ЕЩЁ Б И "ИХ" БЫ ПОУЧИЛ,
КАК ПРАВИЛЬНО ПРОИЗВОДИТЬ РАСПИЛ* ...
* бюджета
.
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Основные цели- уже давно явно видны
1. сделать все чужими руками (что бы США и ЕС посильнее надавили на кацапию)
2. играть в перемирие, показывая что мы соблюдаем Минск
а какой ценой все это будет достигнуто- для них это не сильно важно
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2. а то дальше ты не привел никакой конкретики, а просто водичку полил- ниочем, просто абстрактные рассуждения и философия
3. "Должны быть сформулированы принципы, с этими принципами должны были бы быть ознакомлены союзники,"- союзники и так ознакомлены- это Минск.
Поэтому где я что-то сказал не так?
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2. тенденции важнее фактов, а не "водичку полил"
3. в минске нет никаких принципов, и вообще минск - это отмазка, созданная в целях упаковки.
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Я не заметил- расскажи мне где ты увидел "развитие ситуации и живой прогресс"?
2. Тенденции важнее фактов?)
Ты опять водичку льешь- факты это то что уже произошло, тенденция- это не факт, и необязательно что это произойдет. Факт- это констатация уже свершившегося, тенденция- может трактоваться по-разному.
3. Но сейчас минск, как раз и является основным принципом, вместе с санкциями- почти все говорят, что он не выполняется, но продолжают твердить что его нужно выполнять))
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Он не понимает о чём ты пишешь.
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читайте со слов:"они работают, сидя в кабинетах......"(с)
Конкретных фамилий/должностей нет, т.к. большинство "чиновников" так и работают
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- барыги!
- эта война выгодна барыгам во власти!
- надо срочно менять власть!
- все плохо!
- все очень плохо!
Ну и так далее, банальный враг государства Украина, потому как повторюсь.
Война идет на истощение.
Все у нас есть, и все у нас хорошо, и Украина смогла выстоять против одной из самых сыильных армий мира, не имея своей регулярной армии практически никакой, и идея национальная у нас есть, причем прошу заметить позитивная.
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https://maidanfire.blogspot.com/2017/08/blog-post_16.html
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