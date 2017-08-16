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 Общество
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Все про:Львовщина (1585) собаки (149) соревнования (151) Национальная гвардия (1230)

 Выследить противника, защитить хозяина: на Львовщине провели соревнования среди служебных собак Нацгвардии. ВИДЕО

Во Львовской области служебные собаки Национальной гвардии соревновались в ловкости и выносливости.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

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Выследить по следу противника и задержать его, проползти незамеченным и преодолеть любую преграду, найти оружие и защитить хозяина - это то, что они постоянно делают на службе.

На соревнованиях по многоборью собаки преодолевают полосу препятствий - прыгают через двухметровый барьер, ползают под сеткой, а также лазают по лестницам.

Как отмечается, Некоторые из псов-участников побывали в зоне проведения АТО и умеют искать бомбы.

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Просмотрел до середины брехню. Кроме полутора секунд украинской заставки - рашистская пропаганда.
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Это спамбот, тычущий во все темы без разбора эту ссыль без коментариев.

Ты всегда пробуешь шо попало, не глядя и не принюхиваясь?
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"Ты всегда пробуешь шо попало, не глядя и не принюхиваясь?"

Серьёзно или ради красного словца сказано?
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Серьезно. Лежит ссыль без каких-либюо коментов (причем лежит во всех темах - явный спам). Ты ее без раздумий жмешь.
Мне реально интересно, шо ты там ожидал увидеть.
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А я не делаю выводы, как кацапы, по одному слову. Я сначала пытаюсь разобраться - что за форумчанин. Если этого раньше было незаметно, то я только что пояснил.
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Т.е. непойми какая ссыль, вброшенная просто так, тебя не настораживает. Ну тогда у тебя большое будущее с троянами, метями и прочими вирусными радостями.
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Ища информацию не надо включать всякие "вкусности", которые и помогают заражению, но это даже чайникам, которых я обучал, понятно...
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Чайникам понятно, что не надо открывать стремные ссылки и письма в почте. :D

Ладно - дело твое. Я просто за минуту до этого в СФ про этого спам-бота писал и удивился тому, шо нашелся тот, кто клюнул на него.
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Это естественно, ведь все заведомо глупее тебя...

А может у нас менталитет разный, я не объявляю человека сразу врагом или дураком, если он что-то говорит двусмысленно или недомолвка имеет разное толкование.
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Я про человека даже не говорил. Это банальная спам-бот - программа. Ты еще побеседуй с ней.
Еще раз говорю - дело твое.

П.С. Вот после последнего твоего поста я таки призадумался насчет "все заведомо глупее меня".
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Ещё раз повторяю. Я открыл и сказал другим о содержании.

Ещё раз повторяю. Я лет пятнадцать не пользуюсь антивирусами, только когда говорят об опасном, а это раз в пять лет, т.е всего три раза за это время. И устанавливаю заплатки (нерегулярно, только тогда, когда сильно испугаюсь спросоня).
Ещё советы у тебя для меня будут?
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ВКЛ - пора знать этого дерьмофлудильщика только по его постам...
он тут набивает посещаемость - увидел такое, сразу в спам...
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А я выяснил для себя и сообщил другим.

Я плохо сделал?
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с этой точки зрения нормально, да даже правильно...
просто этого поца вряд-ли кто-то смотрит...
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Смотря какие котики Вон недавно новость была, что бабушка приютила котика. Вырос, оказалось - манул. А когда к бабушке пришли какие-то черти ее грабить, он им горло перегрыз. И ладно то манул, а сколько случаев, когда обычные коты людей до смерти задирали. Когда-то давно рассказывали историю (не знаю, насколько правда), что к одним людям гости пришли. Один из них с котом неуважительно обошелся. Потом этот гость остался у хозяев на ночь, а котик пришел и ему сонную артерию перегрыз. Так что, котиков лучше не обижать
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Тада. Все знают про служебных верных и преданных котиков.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВыследить противника, защитить хозяина: на Львовщине провели соревнования среди служебных собак Нацгвардии. ВИДЕО
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