 Выследить противника, защитить хозяина: на Львовщине провели соревнования среди служебных собак Нацгвардии. ВИДЕО

Выследить по следу противника и задержать его, проползти незамеченным и преодолеть любую преграду, найти оружие и защитить хозяина - это то, что они постоянно делают на службе.
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На соревнованиях по многоборью собаки преодолевают полосу препятствий - прыгают через двухметровый барьер, ползают под сеткой, а также лазают по лестницам.
Как отмечается, Некоторые из псов-участников побывали в зоне проведения АТО и умеют искать бомбы.
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Ты всегда пробуешь шо попало, не глядя и не принюхиваясь?
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Серьёзно или ради красного словца сказано?
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Мне реально интересно, шо ты там ожидал увидеть.
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Ладно - дело твое. Я просто за минуту до этого в СФ про этого спам-бота писал и удивился тому, шо нашелся тот, кто клюнул на него.
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А может у нас менталитет разный, я не объявляю человека сразу врагом или дураком, если он что-то говорит двусмысленно или недомолвка имеет разное толкование.
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Еще раз говорю - дело твое.
П.С. Вот после последнего твоего поста я таки призадумался насчет "все заведомо глупее меня".
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Ещё раз повторяю. Я лет пятнадцать не пользуюсь антивирусами, только когда говорят об опасном, а это раз в пять лет, т.е всего три раза за это время. И устанавливаю заплатки (нерегулярно, только тогда, когда сильно испугаюсь спросоня).
Ещё советы у тебя для меня будут?
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он тут набивает посещаемость - увидел такое, сразу в спам...
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Я плохо сделал?
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просто этого поца вряд-ли кто-то смотрит...
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