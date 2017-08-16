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Все про:рейдерство (828) стрельба (2511) Мельничук Сергей (38)

 "Ой, бл#дь, испугал, нах#й. Выходи стреляй!", - во время конфликта на столичной Троещине сильно поврежден автомобиль с нардепом Мельничуком. ВИДЕО

Вовремя конфликта на столичном жилмассиве Троещина его жители и активисты повредили автомобиль, в котором находился народный депутат фракции "Воля народа" Сергей Мельничук. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт сопровождался стрельбой. На видеозаписи инцидента, которую опубликовали активисты общества "Рішучі громадяни", видно разбитые окна автомобиля с нардепом. Несколько участников конфликта бьют автомобиль ногами и прокалывают шины машины. Нардеп никак не реагирует на их действия.

Активисты обвиняют Мельничука в содействии рейдерам, которые пытаются захватить часть детсада, находящегося на Троещине.

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Ситуация показывает что люди уже не боятся мусоров и всей душой ненавидят депутатов , судей , прокуроров ..
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Обратите внимание : вчера в СМИ вскользь упоминание, посмотрим, что скажут сегодня. Они уже заколебали Хряком межигорским, не можете ничего сделать, так закройте уголовные дела и скажите народу, что барыгам судить Хама невыгодно.
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Они его судят за измену родине . а боятся судить за экономические преступления и корупцию . а то прийдётся пересажать самих себя . всех прокуроров судей ..
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...чувствуется в людях напряжение и наэлектризованность,которая смывается только кровью.Шота никто не хочет осени ждать?Эти бляди уже сели народу на шею и ноги свесили...
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Когда будет разрешено ношение оружия - холопыСлуги Народа тоже будут стрелять в толпу?
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Самая опасная профессия в Украине депутат , судья , бриллиантовый прокурор =столько награбили у Украинского Народа что тварей ублюдков могут грохнуть в любом месте среди белого дня
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А что в центре печерска и на липках детского садика не нашлось, чтобы отжать?
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так он сидит и молчит . Если б был прав вышел бы к людям пообщался . А так видно что испуганный .видно что рыло в пушку . .
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А что же наш депутат без Надюхи приехал. Она бы им объяснила популярно матом.
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Она приезжала а потом уехала .Вчера на ньюс ване что то рассказывала про эту историю но я ничего не понял .Видать поняла что пахнет керосином .
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ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТУ МЕЛЬНИЧУКА - ЦИТАТИ. Ось де вона, зрада...

В інтерв'ю 30 січня, 2 та 3 лютого Сергій Мельничук сказав, що «по обидві сторони конфлікту воюють брати-слов'яни, а польові командири ополченців - це місцеві мешканці», і закликав до прямих переговорів з ними. «Потрібно домовлятися в різних форматах. Потрібно вести формати не тільки з Росією, але й залучати польових командирів. Тому що їх досить багато, і якщо їх все-таки переконати, то можна домовитися. Ми ж усі українці. Так, ми воювали, але про все можна домовитися й швидше зупинити цю вбивчу війну. Тому що з обох сторін гинуть наші. І навіть російські солдати, які гинуть, я думаю, повинні жити. Це наші брати-слов'яни»
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Отъявлений сепар из громади "Воля Народу", а к там керует этой "Воля Народу", а не тот ли случайно который другим колхозом руководил?
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Ладно, живи, гад. Сына благодари, жалко такого парня без отца оставлять. Сиди тихо, штаны суши.
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"Активисты обвиняют Мельничука в содействии рейдерам, которые пытаются захватить часть детсада, находящегося на Троещине."

Очередь в детсады в Украине составляет 65 тыс. детей, до 2020 ее не будет, - Гройсман
https://censor.net.ua/news/451739/ochered_v_detsady_v_ukraine_sostavlyaet_65_tys_deteyi_do_2020_ee_ne_budet_groyisman
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Везде пишут - Учителя, "громада Троэщины" и т.д. Стоп! А почему ни чего не пишут о родителях инвалидов, дети которых там учатся, а?
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Если бы не акцент, то сразу и не понятно - Украина или Россия! Наверное именно таких граждан имел ввиду хутенёнок, когда упоминал о братстве двух народов.
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напугал пацанов ,видевших войну,пукалкой...ему повезло,что полиция была,а так стандартно в одно место с проворотом...мушку же не успел спилять
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тю блін, таємниця.. Половина, або ще більше, нардепів, займаються рейдерством. Нещодавно наш Береза юрік, намагався рейдернуть на кіровоградщині сільскгосподарське приватне підприємство. Та ще і ато-шників привів з собою для захвата того підприємства, падлюка..
Сцуки, всіх тих "нардепів" потрібно підвісити за ноги на тиждень..
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А закончится всё тем, что он засудит тех, кто бил его машину и они до конца жизни будут выплачивать ему компенсацию в том числе за моральную травму.
Нет чтоб тихо его в подъезде придушить, надо было показушно так ещё и на камеру снимать, и с ментами, и возле школы...
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Люди, Вы прекрасны. ТОлько вместе, только объединившись, мы сможем победить. Аплодирую вам стоя за то, что вы небезразличны ко всему, что происходит. Браво.
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Мені цікаве інше - якого х... Менти так сюсюкають з чуваком що відкрив вогонь у житловому масиві???? Ах да, він же помічник депутата а не атошник...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Ой, бл#дь, испугал, нах#й. Выходи стреляй!", - во время конфликта на столичной Троещине сильно поврежден автомобиль с нардепом Мельничуком. ВИДЕО
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