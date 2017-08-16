 "Ой, бл#дь, испугал, нах#й. Выходи стреляй!", - во время конфликта на столичной Троещине сильно поврежден автомобиль с нардепом Мельничуком. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, конфликт сопровождался стрельбой. На видеозаписи инцидента
, которую опубликовали активисты общества "Рішучі громадяни", видно разбитые окна автомобиля с нардепом. Несколько участников конфликта бьют автомобиль ногами и прокалывают шины машины. Нардеп никак не реагирует на их действия.
Активисты обвиняют Мельничука в содействии рейдерам, которые пытаются захватить часть детсада, находящегося на Троещине. Читайте также: Делом о стрельбе на столичной Троещине с участием нардепа Мельничука займется военная прокуратура
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холопыСлуги Народа тоже будут стрелять в толпу?
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В інтерв'ю 30 січня, 2 та 3 лютого Сергій Мельничук сказав, що «по обидві сторони конфлікту воюють брати-слов'яни, а польові командири ополченців - це місцеві мешканці», і закликав до прямих переговорів з ними. «Потрібно домовлятися в різних форматах. Потрібно вести формати не тільки з Росією, але й залучати польових командирів. Тому що їх досить багато, і якщо їх все-таки переконати, то можна домовитися. Ми ж усі українці. Так, ми воювали, але про все можна домовитися й швидше зупинити цю вбивчу війну. Тому що з обох сторін гинуть наші. І навіть російські солдати, які гинуть, я думаю, повинні жити. Це наші брати-слов'яни»
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Очередь в детсады в Украине составляет 65 тыс. детей, до 2020 ее не будет, - Гройсман
https://censor.net.ua/news/451739/ochered_v_detsady_v_ukraine_sostavlyaet_65_tys_deteyi_do_2020_ee_ne_budet_groyisman
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Сцуки, всіх тих "нардепів" потрібно підвісити за ноги на тиждень..
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угу, ничего они не получат!
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Нет чтоб тихо его в подъезде придушить, надо было показушно так ещё и на камеру снимать, и с ментами, и возле школы...
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