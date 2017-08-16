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 12 музыкальных шедевров, которые близки каждому с детства: "Киносимфония Украиника" будет представлена в киевской консерватории. ВИДЕО

22 октября в Киевской консерватории состоится "Киносимфония Украиника".

Как сообщает Цензор.НЕТ, организаторы называют событие "многожанровым произведением".

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12 музыкальных шедевров, которые близки каждому с самого детства, прозвучат в исполнении Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины под управлением Николая Лысенко.

"Киносимфония Украиника" - это песни на стихи Тараса Шевченко, произведения из копилки народного творчества, боевые песни, и, конечно, государственный гимн. Это стихи и мелодии, сопровождающие украинский народ в разные периоды его истории, отмечают организаторы. Они уверяют: знакомые произведения прозвучат в профессиональных аранжировках. "Их можно с уверенностью сравнить с лучшими голливудскими работами", - говорят они.



Каждое произведение будет сопровождаться уникальным видеорядом, в котором отразятся важнейшие этапы в жизни Украины.

Монументальная "Киносимфония Украиника" призвана закрепить в сердцах людей любовь к своей земле, вызвать гордость за героев-соотечественников, напомнить о важнейших семейные и общественные ценности украинский.

Организаторы и участники "Киносимфонии Украиника" преследуют главную цель: в период сложный и порой горький для нации дать людям утешение в высоком искусстве.

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Заказать или забронировать билеты можно здесь.

22 октября, 20:00.

Национальная музыкальная академия Украины им. П. Чайковского

Киев, ул.Архитектора Городецкого 1-3/11.

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душа народная украинская прекрасная, нет у украинцев камня за пазухой для угощения ближнего как у орды, и злобы на людей нет, потому и порождает Украина образы и музыку замечательные
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новости12 музыкальных шедевров, которые близки каждому с детства: "Киносимфония Украиника" будет представлена в киевской консерватории. ВИДЕО
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