 12 музыкальных шедевров, которые близки каждому с детства: "Киносимфония Украиника" будет представлена в киевской консерватории. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, организаторы называют событие "многожанровым произведением".
12 музыкальных шедевров, которые близки каждому с самого детства, прозвучат в исполнении Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины под управлением Николая Лысенко.
"Киносимфония Украиника" - это песни на стихи Тараса Шевченко, произведения из копилки народного творчества, боевые песни, и, конечно, государственный гимн. Это стихи и мелодии, сопровождающие украинский народ в разные периоды его истории, отмечают организаторы. Они уверяют: знакомые произведения прозвучат в профессиональных аранжировках. "Их можно с уверенностью сравнить с лучшими голливудскими работами", - говорят они.
Каждое произведение будет сопровождаться уникальным видеорядом, в котором отразятся важнейшие этапы в жизни Украины.
Монументальная "Киносимфония Украиника" призвана закрепить в сердцах людей любовь к своей земле, вызвать гордость за героев-соотечественников, напомнить о важнейших семейные и общественные ценности украинский.
Организаторы и участники "Киносимфонии Украиника" преследуют главную цель: в период сложный и порой горький для нации дать людям утешение в высоком искусстве.
Заказать или забронировать билеты можно здесь.
22 октября, 20:00.
Национальная музыкальная академия Украины им. П. Чайковского
Киев, ул.Архитектора Городецкого 1-3/11.
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