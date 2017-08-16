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 Политика Украины, Общество
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Все про:Крым (20452) курорт (107) Одесса (5830)

 "Вы там держитесь. Денег все равно у вас нет", - одесситы обратились к крымчанам с переполненного городского пляжа. ВИДЕО

Один из одесситов опубликовал видеозапись переполненного городского пляжа и передал привет жителям оккупированного полуострова, поддержавших аннексию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Infoport, видеозапись была сделана на пляже Продмаш неподалеку от морского вокзала Одессы.

"Разгар сезона. А что там в Крыму? Как там, "намкрыши"? Много людей?.. Вы там держитесь. Денег все равно у вас нет", - обращается к крымчанам одессит.

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Респектище автору видео))))))))))))Троллинг "родной"говени)))
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і тім кримчанам що мовчали ,
й тім що за куйла кричали ,
а також тім що під ніс бурчали ,
тепер тримайте те що не чекали
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"Разгар сезона. А что там в Крыму? Как там, "намкрыши"? Много людей?.."

Просто ещё не сезон
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Вы там держитесь. Денег все равно у вас нет", - одесситы обратились к крымчанам с переполненного городского пляжа. ВИДЕО
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