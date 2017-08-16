 "Вы там держитесь. Денег все равно у вас нет", - одесситы обратились к крымчанам с переполненного городского пляжа. ВИДЕО

Один из одесситов опубликовал видеозапись переполненного городского пляжа и передал привет жителям оккупированного полуострова, поддержавших аннексию.
Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Infoport
, видеозапись была сделана на пляже Продмаш неподалеку от морского вокзала Одессы.
"Разгар сезона. А что там в Крыму? Как там, "намкрыши"? Много людей?.. Вы там держитесь. Денег все равно у вас нет", - обращается к крымчанам одессит. Смотрите также: "Загруженность - процентов 20. Дороги убиты. Кругом заборы. Но войск "Правого сектора" нет", - житель оккупированного Крыма показал ялтинский пляж. ВИДЕО
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й тім що за куйла кричали ,
а також тім що під ніс бурчали ,
тепер тримайте те що не чекали
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Просто ещё не сезон
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