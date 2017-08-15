 При тушении пожара в многоэтажном доме в Харькове эвакуировали 39 человек, - ГСЧС. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Сообщение о пожаре на крыше восьмиэтажного жилого дома по ул. Котляра, 8/10 в Харькове поступило 11:26. На момент прибытия спасателей огнем были охвачены деревянные конструкции перекрытия и крыши данного жилого дома на площади 60 кв.м.
Из-за угрозы жителям сразу была организована их эвакуация. Под наблюдением спасателей на свежий воздух оперативно выведены 37 человек. Во время проведения разведки внутри дома спасатели обнаружили 2 человек, которые не смогли самостоятельно покинуть его.
Мужчина, 1941 года, оказался заблокирован в лифте в районе 7-го этажа. Бойцы ГСЧС деблокировали его и помогли выйти наружу. На 8-м этаже в своей квартире находилась женщина, 1935 года рождения, по своему состоянию здоровья вообще не могла двигаться. Ее вынесли на улицу и передали медикам скорой помощи.
В 14:40 пожар был локализован в пределах 80 кв.м. Затем продолжались работы по разборке деревянных конструкций крыши и проливания отдельных очагов огня. В 16:10 пожар был полностью ликвидирован.
В тушении принимало участие 11 подразделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах, 4 автолестницы и 1 аварийно-спасательный автомобиль. Причина возникновения пожара выясняется.
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