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 "Вам полиция руки вернула", - патрульные Ивано-Франковска разоблачили "безрукого" попрошайку в центре города. ВИДЕО

Патрульные Ивано-Франковска разоблачили "инвалида"-попрошайку в центре города.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, попрошайка с замотанными бинтами кистями рук, привлек внимание полицейских и те решили расспросить о том, что с ним случилось. Во время разговора у патрульных возникло подозрение в псевдоинвалидности.

Мужчину задержали и передали следователям. Он подозревается в мошенничестве.

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Еще бы полиция научилась конвоировать задержанного. Могли запросто получить нож в спину или задержанный мог убежать.
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БГГГГГГ Какой знакомый фейс!!! Этот калека-профессионал регулярно аскал в Одессе возле супермаркета Таврия. Потом ВНЕЗАПНО был встречен мною в центре Днепра. Потом опять вернулся в Одессу к Таврии но, видать, его быстро оттуда турнули. Только тогда он типа ходил на костылях. )))))))
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Ну и шо он противозаконного сделал, этот бомж ? А когда будут арестовывать тех, кто миллиарды с казны народной ворует. Цирк для лохов устроили в СМИ, бла.
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Не задекларировал руки, 2 шт.... И цинично пытался вызвать жалость...
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Не, не я, Мои по электричкам ходят на костылях.
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хардину видел я в инете в свое время твою морду...должен сказать, что ты попрошайничаньем разжалобил бы людей на деньги больше, чем заработаешь троллем-подхуйловником
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Вам полиция руки вернула", - патрульные Ивано-Франковска разоблачили "безрукого" попрошайку в центре города. ВИДЕО
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