 "Вам полиция руки вернула", - патрульные Ивано-Франковска разоблачили "безрукого" попрошайку в центре города. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на департамент коммуникаций МВД
, попрошайка с замотанными бинтами кистями рук, привлек внимание полицейских и те решили расспросить о том, что с ним случилось. Во время разговора у патрульных возникло подозрение в псевдоинвалидности.
Мужчину задержали и передали следователям. Он подозревается в мошенничестве. Читайте также: Львовские патрульные трижды за ночь составили протокол за нетрезвое вождение на водителя микроавтобуса
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ТимурАрсенйовбак и его команда".
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https://www.youtube.com/watch?v=EQEWwOXdcbU
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