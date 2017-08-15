 На Контрактовой площади в центре Киева началась масштабная реконструкция. ВИДЕО

Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.
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Накануне городские власти Киева анонсировали, что в рамках реконструкции Подола на Контрактовой площади четко отгородят пешеходную зону от проезжей, разобьют сад, создадут археологический музей, хаб, сквер, и многое другое.
На данный момент сама Контрактовая площадь от ул. Спасской до Гостинного двора ограждена строительным забором, а на участке работает тяжелая техника, которая снимает старое асфальтное покрытие.
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.
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до речі ,реставрований після пожежі Жовтень, досить затишний,стильний дизайн зали, зручні меценатські крісла)
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