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Все про:Киев (17864) реконструкция (196) Олег Богачук (584)

 На Контрактовой площади в центре Киева началась масштабная реконструкция. ВИДЕО

На Контрактовой площади Киева началась масштабная реконструкция.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.

Накануне городские власти Киева анонсировали, что в рамках реконструкции Подола на Контрактовой площади четко отгородят пешеходную зону от проезжей, разобьют сад, создадут археологический музей, хаб, сквер, и многое другое.

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На данный момент сама Контрактовая площадь от ул. Спасской до Гостинного двора ограждена строительным забором, а на участке работает тяжелая техника, которая снимает старое асфальтное покрытие.

На Контрактовой площади в центре Киева началась масштабная реконструкция 01На Контрактовой площади в центре Киева началась масштабная реконструкция 02На Контрактовой площади в центре Киева началась масштабная реконструкция 03На Контрактовой площади в центре Киева началась масштабная реконструкция 04На Контрактовой площади в центре Киева началась масштабная реконструкция 05На Контрактовой площади в центре Киева началась масштабная реконструкция 06На Контрактовой площади в центре Киева началась масштабная реконструкция 07На Контрактовой площади в центре Киева началась масштабная реконструкция 08На Контрактовой площади в центре Киева началась масштабная реконструкция 09На Контрактовой площади в центре Киева началась масштабная реконструкция 10На Контрактовой площади в центре Киева началась масштабная реконструкция 11На Контрактовой площади в центре Киева началась масштабная реконструкция 12

Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.
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Зрада - єто 3 капремонта сквера за 5 лет, а 3 ремонта за 20 лет - это #незрада.
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Соевая банда планомерно уничтожает Киев ,да и Украину тоже.
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Извините уважаемые, пока только бардак вижу. А где же реконструкция?
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Обещанно Нью Васюки,пока похоже на Нью Гавнюки....тут у меня на Борщаговке в районе конечного скоростного трамвая тройки похожая картинка уже два года....год строили,теперь пол-года ломают
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Часто бываю в Вашем районе и все время задаюсь вопросом: кто ж это такой мудрый все строил на конечной третьего, и кто такой мудрый теперь все ломает? А когда начинали строить, о чем думали?
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Не поганий коментар. Короткий та точний , як постріл
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Ну на перемогу вроде совсем не похоже пока.
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Ну простите засранца Кличко, нет у него волшебного кольца. Перекинул с пальца на палец - и утром дворцы с мостами стоят.
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Я и написал "пока". Вне зависимости от наличия или отсутствия у кого-то волшебных колец - это пока что точно не перемога.
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На Контраутовій площі поставили страшний обідраний забор і поламали асфальт. Поки все.
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Київ має відповідати своєму статусу столиці- гарне діло ця реконструкція. Щасти.
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та там скоріше хочуть щось дуже висотне збудувати з 4-ма підземними поверхами
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Там . скоріше всього, протікає станція метро. От і буде реконструкція та ремонт
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красную площадь разроют артиллерийскими снарядами
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Во, как было. А справа и слева . похоже, общ.туалеты

На Контрактовой площади в центре Киева началась масштабная реконструкция - Цензор.НЕТ 6944
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що таке: "розіб'ють сад"? Це якою мовою? Мовою ЦЕНЗОРа?? Ця влада тільки те й робе, що все незаконно розбиває і забудовує.
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Це русизм. На жаль, не всі так гарно вчилися, щоб одразу знайти якісний і дотепний аналог українською.
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Наконец-то после многих лет застоя в Киеве что-то начали делать! Дороги ремонтируют, мосты, Подол!.. Как коренная киевлянка я очень рада
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А мне, как коренному киевлянину, стремно, чтобы не привлекли к этому делу опять какого-то харьковского строителя гаражей, который со своим "современным" видением испоганил Андреевский спуск.
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Господа, а почему такая реакция? Что мы видели не Контрактовой? Паркинг. Стихийный и грязный рынок. Огромный недострой. Вы считаете, это можно ухудшить?
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Ти вважаєш, що гидоту про цю новину кияни пишуть? Чи взагалі українці? Сумніваюсь...
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Как почему? Только шоколадный цех в реконструкции не способен отыскать зраду, а все остальные постоянно в засаде сидят.
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Я считаю, нужно дождаться конца реконструкции и посмотреть. Нам уже десять раз показывали макет площади и заявляли, что хотят сделать пешеходную зону. Может, стоит порадоваться, что НАЧАЛИ?
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годами заплеванніе гендельмані, кошка-шаурма, бабки с семечками-сигаретами,голубей прорва и всегда перед остановкой трамвая "гиганська калюга"! пОДИВИМОСЬ ЩО ЗМІНИТЬСЯ...
до речі ,реставрований після пожежі Жовтень, досить затишний,стильний дизайн зали, зручні меценатські крісла)
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Шавки воняют а караван идет. Виталий в добрый путь.
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тоннель под Днепром на левый берег строят вместо моста, на котором больше откатов не получить, мэрия теперь хитрая и если видит, что хуком нельзя, то норовит апперкотом
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Поки схоже на те, що Контрактову площу перетворюють на звалище...
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А по-вашему, она была похожа не что-то другое?
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на снимках видны остатки царских рекламных щитов.
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Грушевського обіцяв викласти..це точно..чи виконав?)
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиНа Контрактовой площади в центре Киева началась масштабная реконструкция. ВИДЕО
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