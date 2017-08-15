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 Политика Украины, Общество
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Все про:вор в законе (179) Нацполиция (8386) Россия (71862) Князев (129)

 "Выдворить всю эту нечисть с территории нашего государства", - для дестабилизации криминальной обстановки, в Украину из России проникло 29 "воров в законе". ВИДЕО

За последние семь месяцев, по указке российского руководства, в Украину прибыло 29 "воров в законе".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, об этом заявил глава Нацполиции сергей Князев. Главная задача криминальных авторитетов - дестабилизация криминогенной обстановки.

"Последнее задержание в аэропорту Киева. Киевская полиция городская приняла. Четко все определили и доклад был прост - получили команду прибыть на территорию Украины. Зачем? Чтобы дестабилизировать не политическую ситуацию в государстве, а в первую очередь криминогенную ситуацию", - заявил Князев.



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Зачем выдворять? Посадить в СИЗО пока не сгниют.
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Лучше "опустить" с видео фиксацией и можно отпускать
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Да Вы эстэт Только через введение монтажной пены как средство от геммороя
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Российское ФСБ коронует своих агентов и внедряет их в Украину. Одно из проявлений гибридной войны.
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Этих королей предписано заслать в Молдову и Беларусь...
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Ну так упрощенный вьезд, чего не прокатиться?
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если бы хоть одного пришили или поломали капитально, больше бы гостей и не было бы!!!
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Так он того, переходил границу (домой) и упал, в итоге сломался...
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Тю, так это ж бандиты! Ясный хрен, что не поделили сферы влияния и друг друга постреляли
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Нормальный вариант, весьма гибридный, с соображаловкой у наших туговато...
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Не смеши . Европа уже бунтует от шока. После безвиза они в шоке. Маты, бухалово, мордобои. наших-то везде видно за три версты. Будучи на плаже Турции и Египта, наши ОООООООООчень видно среди иностранцев. это мерзко.
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я -то не из России, но ....Украину видно....еще как видно. поэтому стараюсь поселиться в отеле подальше от наших, дабы не позориться. На жаль
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Кацапскую вонь не спутаешь ни с чем, лишнехромосомное. Пшел!
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Та да. Быдло рассуждает о ненависти к себеподобным)))
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Врать то не нать, вот кого ненавидят и видно сразу так это кацапье, к Украинцам отличное отношение.
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немножечко....всего несколько раз. а это имеет отношение к новостям???
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Конечно! Когда хотели принять закон о том что бы за статус "вор в законе" был срок то ВР это провалила.
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Как они против себя будут голосовать? Ты прям фантаст...
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если посчитать воров попов и бизнесменов с их охраной и друзьями ,то будет ох как много.
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Потому, что это противоречит принципам права.
За свои преступления он типа уже отсидел и садить его сразу после отсидки за этот статус, значит садить его вечно типа просто так.
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Не проникло,а въехало на законных основаниях,как граждане дружественной Барыге страны,по безвизу.
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А разве они не отстреливались при задержании? А вы хорошо прислушивались?
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С парашии ничего хорошего прийти не может! Визы в студию! Сколько можно мычать "как всё сложно"??
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их проблемы, но невведение виз с оккупантом - это предательство народа
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а почему бы тихонько не вывезти их в лесок поблизости и не прикопать как в 90-е. и какие это авторитеты если они подчиняются власти?
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сейчас копать в незнакомых местах стремновато))))))
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"Выдворить всю эту нечисть с территории нашего государства"...

Зачем? На нары и длиннющие сроки. После этого? Креститься будут "доезщающие" и на Марс в "первопроходцы" - проситься будут! Вывод?


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Примите закон, как в Грузии и проблема изчезнет.
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Зачем в россию-то?
Их надо в Сирию к повстанцам отправлять...
Х@йло донбасское гавно асаду шлёт, а мы будем мясо опозиции поставлять...
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Пусть теперь кто-нибудь расскажет, что нам не нужен визовый режим с РФ.
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н-да... и ведь по понятиям воры не могут состоять на службе у мужеложцев, а москали как раз и есть такие мужеложцы начиная со времен монаха Филофея, куда мир только катится
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Шо творят, шо творят!!!
Друзья пидерского окурка, это друзья липецкого шыкалада!!
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я правильно понял, что воров в законе депортируют а не сажают (и разработки по ним не проводятся)..? Если так, то у них дипломатический иммунитет выходит, да? Уважаемые люди...
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Скажу больше - в одну Верховную Раду проникло больше 400 воров-беспредельщиков. А сколько их в Администрации президента и Кабмине сам черт не знает...
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А чого це цих бандитів повертають назад, а не садять на довічне або у лісосмузі не прикопають по тихому?
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торговые партнеры жеж, как их сажать или прикапывать
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их нужно либо садить у нас, либо тихонько прикапывать где-то на донбасе. Лучше конечно второй вариант.
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Шире ворота открывайте, так к вам не только воры в законе, но во воры вне закона толпами попрут. Хотя чего вам бояться? У вас же этих воров и простых и в законе. и в Раде. и в Аппарате Президента хоть косой коси.
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не выдворять а вырезать нужно всю эту кацапскую шваль !
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Пуйло этим законом Савченко тоже расшатывал криминогенную обстановку в Украине, чем ближе к выборам тем больше будет шатунов криминальных с параши. Но либерасты побоятся всё равно ввести визы с парашей.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Выдворить всю эту нечисть с территории нашего государства", - для дестабилизации криминальной обстановки, в Украину из России проникло 29 "воров в законе". ВИДЕО
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