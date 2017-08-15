 "Выдворить всю эту нечисть с территории нашего государства", - для дестабилизации криминальной обстановки, в Украину из России проникло 29 "воров в законе". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, об этом заявил глава Нацполиции сергей Князев. Главная задача криминальных авторитетов - дестабилизация криминогенной обстановки.
"Последнее задержание в аэропорту Киева. Киевская полиция городская приняла. Четко все определили и доклад был прост - получили команду прибыть на территорию Украины. Зачем? Чтобы дестабилизировать не политическую ситуацию в государстве, а в первую очередь криминогенную ситуацию", - заявил Князев.
5167 66
Сейчас необходимо подавить криминал, и уголовная разведка поможет решить этот вопрос, - Князев(58)
Князев о зарплатах полицейских: "Какая страна, такая и зарплата"(72)
Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции. ФОТОрепортаж(87)
Князев об успехах подчиненных за два года: "Они росли на глазах и меняли правоохранительную систему изнутри"(31)
Памятник Телиге не единственный, который пострадал от красной краски(0)
Полиция Украины и Великобритании договорились о сотрудничестве в борьбе с преступностью. ФОТО(7)
Нацполиция направила 14 запросов об оказании международной правовой помощи в деле Шеремета, - Князев(6)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
За свои преступления он типа уже отсидел и садить его сразу после отсидки за этот статус, значит садить его вечно типа просто так.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.facenews.ua/news/2017/359589/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Зачем? На нары и длиннющие сроки. После этого? Креститься будут "доезщающие" и на Марс в "первопроходцы" - проситься будут! Вывод?
Ответить
Ответить
Ответить
Их надо в Сирию к повстанцам отправлять...
Х@йло донбасское гавно асаду шлёт, а мы будем мясо опозиции поставлять...
Ответить
Ответить
Ответить
Друзья пидерского окурка, это друзья липецкого шыкалада!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить