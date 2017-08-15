 "Киборги" - это история не о войне, а о современных героях. ВИДЕО официального тизера

Как сообщает Цензор.НЕТ
, авторы фильма говорят, что художественный фильм "Киборги"
- это история не о войне, а о современных героях, которые создают нашу новую Украину.
В украинский кинопрокат фильм выйдет 6 декабря 2017 года. Режиссер киноленты Ахтем Сеитаблаев
. Смотрите также: Родным передали идентифицированные фрагменты тел украинских воинов, погибших при обороне донецкого аэропорта, - Минобороны. ФОТОрепортаж
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то что вы написали "не взят" причина одна - регуляры кацапстана. но они за это еще ответят
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А за Дебальцево і Іловайськ скажи щире дякую своїм друзям кацапським військам!
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я живу в рашке и я знаю что тут нечего менять
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после того как зайлют дерьмом хуйла. придет новый вождь Навальный и потом его снова зальют дерьмо и так 100 и уже 101 год и дте
а воз и ныне там
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я просто сказал что 100 лет у нас вожди и ничег не меняется я уже психанул ,
осенью еду в Польшу работать ,
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И по моему мнению стоит даже более героизировать и без того истынных героев Украиныю
При украшивание истории борьбы с кацапизмом будет только положительно играть на руку стране. Амеры воспитывают своих граждан партиотами, показывая десятилетиями фильмы, о том как они защищают свою страну. Украина должна делать тоже самое!
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