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 "Киборги" - это история не о войне, а о современных героях. ВИДЕО официального тизера

В сети обнародован официальный тизер фильма "Киборги", премьера которого запланирована на декабрь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, авторы фильма говорят, что художественный фильм "Киборги" - это история не о войне, а о современных героях, которые создают нашу новую Украину.

В украинский кинопрокат фильм выйдет 6 декабря 2017 года. Режиссер киноленты Ахтем Сеитаблаев.

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слава героям... вате продолжать ссаться от слова "киборги". это наши "мальчики" и они вечно останутся в памяти
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АТОж, Шахтарськ не був взят, Ясинувата віддана, Іловайськ пав. Слідом впали аеропорт та Дебальцеве... І все швидким кроком пішло туди, куди й зараз прийшло...
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серьезно? Мариуполь - взят. Лисичанск - взят.
то что вы написали "не взят" причина одна - регуляры кацапстана. но они за это еще ответят
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Сепар вонючий! А чому Слов"янськ ,Краматорськ,Сєвєродонецьк,Лисічанськ,Маріуполь,Волноваха,Дружковка, Сєверськ український? Чи ти хотів щоб і вони "пав,не був взят"? А аєропорта більше немає! Він знищений повністю! Що там захищати?
А за Дебальцево і Іловайськ скажи щире дякую своїм друзям кацапським військам!
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гарне діло!, потрібно не мовчати і не чекати поки кацапи знімуть свое кіно про наш аеропорт і про наших кіборгів.... чому кіностудія ім Довженко з Голівудом ніяких контрактів не підписуе?? чи в нас нема чого знімати?? щоб увесь світ дізнався...
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есть кино. "Гвардия" та же... но кино будем снимать позже.. время прийдет
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Вата массово сдаёт путевки в Турцию . Путло пытается спасти крымскую пустыню . Минздрав раши предупредил о неизлечимости вируса "коксаки" . В прошлом году был обалденный отдых в Турции без ваты , надеюсь , что и в этом году всем повезёт , и туркам тоже .
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в ответ параша уговаривает Оливера Стоуна в дополнение к фильму про альфа-козла снять кинец про его стадо с названием "Быдлорги", чтобы возвеличить роль ордынской опричнины. Стоун колеблется, уж сильно свежи в памяти ворованные кадры с президентского смартфона
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Мои родители живут в раше . Пару дней назад звонили , предложили уехать к ним , чтобы спастись от "проклятой" хунты . Жаль , если в раше ничего не поменяется , то даже не смогу приехать на их похороны . Они уже очень старенькие .
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в рашке не поменятьтся ничего не надейтесь
я живу в рашке и я знаю что тут нечего менять
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Держись . В рашке всё очень быстро меняется . Умер Ленин - дерьмом залили , умер Сталин - дерьмом залили , умер Хрущев -дерьмом залили , умер Брежнев - дерьмом залили , ушел Горбачёв - дерьмом залили , умер Ельцин - дерьмом залили , умрёт путло - тоже дерьмом зальют .
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спасибо за совет
после того как зайлют дерьмом хуйла. придет новый вождь Навальный и потом его снова зальют дерьмо и так 100 и уже 101 год и дте
а воз и ныне там
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Не могу понять , зачем ещё 100 лет ждать ? Может надо психануть и уехать ? Это не так сложно , как кажется .
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я 100 лет и не буду ждать я не проживу стока
я просто сказал что 100 лет у нас вожди и ничег не меняется я уже психанул ,
осенью еду в Польшу работать ,
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Я считаю правильно снимать такие фильмы.
И по моему мнению стоит даже более героизировать и без того истынных героев Украиныю

При украшивание истории борьбы с кацапизмом будет только положительно играть на руку стране. Амеры воспитывают своих граждан партиотами, показывая десятилетиями фильмы, о том как они защищают свою страну. Украина должна делать тоже самое!
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Да Рашка одичала совсем.Никогда этот гнойник сам по себе не рассосётся.Когда ещё у человечества будет желание очистить своё тело хирургическим путём...Впрочем они себя сами укокошат намного шустрей!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Киборги" - это история не о войне, а о современных героях. ВИДЕО официального тизера
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