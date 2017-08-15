 Активистке Femen Диаш, обнажившейся перед Лукашенко и Порошенко, объявили подозрение в подделке документов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.
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15 августа следователь Печерского управления полиции объявил активистке FEMEN Анджелине Диаш, которая провела акцию протеста перед президентами Украины и Беларуси, о подозрении в уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 358 УК Украины - использование заведомо поддельного документа.
Также полиция вызвала Диаш на допрос 18 августа по другому производству по статье о хулиганстве.
Кроме того, ее сегодня допросили в качестве подозреваемой по производству о подделке документов.
На данный момент полицией открыто два отдельных уголовных производства (подделка документов и хулиганство) в отношении Анжелины Диаш за одну проведенную ею акцию протеста.
Адвокат активистки Ярослав Яценко отметил, что они через канцелярию Печерского управления полиции подали ходатайство следователю о допросе в уголовном производстве в качестве свидетелей Президента Украины Петра Порошенко и Президента Беларуси Александра Лукашенко.
Активистка FEMEN Анжелина Диаш пришла в полицию за подозрением.
Диаш и ее адвокат Яценко.
Диаш после получения подозрения.
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.
Напомним, полуголая девушка выскочила к Порошенко и Лукашенко во время подписания официальных документов.
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это ж не ахметов, медведчук, вилкул и др. сепары + шокобанда, зверствующая в стране.
эти ж сами себе подозрение не объявят.
кто в здравом уме себе подозрение объявит в издевательстве над народом и страной?
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тоді би посміялись
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