 Активистке Femen Диаш, обнажившейся перед Лукашенко и Порошенко, объявили подозрение в подделке документов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент

с места событий.

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15 августа следователь Печерского управления полиции объявил активистке FEMEN Анджелине Диаш, которая провела

, о подозрении в уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 358 УК Украины - использование заведомо поддельного документа.

Также полиция вызвала Диаш на допрос 18 августа по другому производству по статье о хулиганстве.

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Кроме того, ее сегодня допросили в качестве подозреваемой по производству о подделке документов.

На данный момент полицией открыто два отдельных уголовных производства (подделка документов и хулиганство) в отношении Анжелины Диаш за одну проведенную ею акцию протеста.

Адвокат активистки Ярослав Яценко отметил, что они через канцелярию Печерского управления полиции подали ходатайство следователю о допросе в уголовном производстве в качестве свидетелей Президента Украины Петра Порошенко и Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Активистка FEMEN Анжелина Диаш пришла в полицию за подозрением.

Диаш и ее адвокат Яценко.

Диаш после получения подозрения.