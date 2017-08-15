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Все про:Femen (588) Лукашенко (1678) Нацполиция (8384) Порошенко (13556) Олег Богачук (582)

 Активистке Femen Диаш, обнажившейся перед Лукашенко и Порошенко, объявили подозрение в подделке документов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активистка FEMEN Анжелина Диаш пришла в Печерское Управление полиции Киева для объявления ей подозрения, а также для подачи вместе со своим адвокатом ходатайств по делу.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.

15 августа следователь Печерского управления полиции объявил активистке FEMEN Анджелине Диаш, которая провела акцию протеста перед президентами Украины и Беларуси, о подозрении в уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 358 УК Украины - использование заведомо поддельного документа.

Также полиция вызвала Диаш на допрос 18 августа по другому производству по статье о хулиганстве.

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Кроме того, ее сегодня допросили в качестве подозреваемой по производству о подделке документов.

На данный момент полицией открыто два отдельных уголовных производства (подделка документов и хулиганство) в отношении Анжелины Диаш за одну проведенную ею акцию протеста.

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Адвокат активистки Ярослав Яценко отметил, что они через канцелярию Печерского управления полиции подали ходатайство следователю о допросе в уголовном производстве в качестве свидетелей Президента Украины Петра Порошенко и Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Активистке Femen Диаш, обнажившейся перед Лукашенко и Порошенко, объявили подозрение в подделке документов 01

Активистка FEMEN Анжелина Диаш пришла в полицию за подозрением.

Активистке Femen Диаш, обнажившейся перед Лукашенко и Порошенко, объявили подозрение в подделке документов 02Активистке Femen Диаш, обнажившейся перед Лукашенко и Порошенко, объявили подозрение в подделке документов 03Активистке Femen Диаш, обнажившейся перед Лукашенко и Порошенко, объявили подозрение в подделке документов 04

Диаш и ее адвокат Яценко.

Активистке Femen Диаш, обнажившейся перед Лукашенко и Порошенко, объявили подозрение в подделке документов 05Активистке Femen Диаш, обнажившейся перед Лукашенко и Порошенко, объявили подозрение в подделке документов 06

Активистке Femen Диаш, обнажившейся перед Лукашенко и Порошенко, объявили подозрение в подделке документов 07

Диаш после получения подозрения.

Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.

Напомним, полуголая девушка выскочила к Порошенко и Лукашенко во время подписания официальных документов.

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Ее надо поощрить. За то, что показала, что настоящие украинки ничего не боятся и не стесняются демонстрировать свободный украинский дух.
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Давно пора Пете объявить подозрение в измене родине ,шпионаже,геноциде,воровстве и коррупции ,на нём уже пробы ставить НЕГДЕ !!!
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Сіські нє сілікон??? Ато за поддєлку впаяют, маманєгорюй!!!
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Лишить гражданства эту попуаску и домой накуй
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Так у нее и справка есть, что она может подделывать что угодно. Как у Танюхи Черновол.
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Пусть домой едет рожать,в Украине ещё цветных не хватало
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А нашей стране просто так никто не помогает . Европе нужен карпатский лес и место , куда ещё можно распихать сирийских беженцев .
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Сирийский беженец сюда не поедет,он не сумасшедший
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на больничку косит, отправить в родное зимбабве пускай кокосы собирает, обезьяна мля....
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Жаль что у Заверюхи токого копья в своё время не было,может быть тогда и не посадили активистку???
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эту то штрафонут. может и посадят на суток 15 - месяцок.
это ж не ахметов, медведчук, вилкул и др. сепары + шокобанда, зверствующая в стране.
эти ж сами себе подозрение не объявят.
кто в здравом уме себе подозрение объявит в издевательстве над народом и страной?
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Тут недавно подняли кватрплату в 4 раза а они опять про ЛГБТ сообщества передают,вот про феминистку зарядили а еще про постоянные абстрелы в зоне АТО ,вобщем надо народу хлеба и зрелищ,но с первым как то не складывается а вот со вторым дела идут хорошо.
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та шо ця дєвушка)), от би адвоката її на Петра-ліксєїча випустили, в нєхлеше)),
тоді би посміялись
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Няше Поклонской камнем с неба шарахнуло, этой видать кокосом с пальмы...А эффект-результат одинаковый однако получился...Да простят меня феминистки - но голова у красавиц - довольно таки слабое место..Олечка Фреймунд опять же вспомнилась...
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понять, простить, дать денег на операцию по увеличению сисек
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныАктивистке Femen Диаш, обнажившейся перед Лукашенко и Порошенко, объявили подозрение в подделке документов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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