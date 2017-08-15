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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Днепропетровщина (1331) дороги (1770) Гройсман (3274)

 Президент инициировал строительство двух дорог в восточном направлении, - Гройсман. ВИДЕО

Дорожное хозяйство Украины будет качественно обновлено уже через 3-5 лет, и украинцы смогут ездить по хорошим дорогам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время проверки выполнения дорожных работ в Днепропетровской области.

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Глава Правительства находится с рабочей поездкой в ​​регионе и уже осмотрел два участка двух автомагистралей Н08 "Борисполь - Днепропетровск - Запорожье" и М04 "Знаменка - Луганск - Изварино". Он подчеркнул, что на дорожные работы в Днепропетровской области выделено более миллиарда гривен, и задача - эффективно использовать средства и обеспечить контроль и качество работ на дорогах, которые "десятилетиями не ремонтировались и не строились".

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"Ходом работ я пока доволен, нам надо больше привлекать ресурсов, чтобы завершать уже начатые проекты и начинать новые", - сказал Гройсман.

Он напомнил, что сейчас готовится Государственная стратегия развития дорожного хозяйства.

"Мы движемся дальше. Ряд дорог мы начали. На западе - это дорога "Львов - Одесса", на которую уже выделено согласно изменениям в бюджет 800 млн грн. И работы уже начинаются, - сказал глава Правительства. - Также по инициативе Президента мы будем строить две дороги в восточном направлении. Работы ведутся неплохими темпами и лучшего качества, чем в прошлом году. За 3-5 лет ситуация кардинально изменится в лучшую сторону. Украинцы должны и будут ездить по хорошим дорогам".

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Если-бы Президент инициировал строительство всех дорог во всех направлениях с Германскими или хотя-бы с Турецкими фирмами, а не с украинским воровским чиновничьим автодоровским дерьмом и прочей придорожной швали "близких к Банковой" ,то такому Президенту цены небыло-бы.

А так бла-бла-бла для распила государственных бабок между любими друзями. Размешают коровячьий кизяк с водой вместо нормального немецкого или хотя-бы турецкого асфальта а следущей весной опять за народные деньги начнут коров заставлять срать кизяком для "ремонта кизячих дорог" построенных любими друзями Президента в прошлом году.

И так каждый год, каждое десятилетие кучмизма с 1994 по 2017 одна и та-же мотня алигархическая.
Противно все это шо аж зло берет и меня, и всех моих друзей, знакомых и соседей.
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Мои друзья в этом году отдыхали в Болгарии, туда ехали с украинскими водителями, а назад с болгарами, бедный болгарин так причитал и убивался когда въехал в Украину, за автобус переживал и за нас, как можно вообще по таким дорогам передвигаться. Моей подруге так стыдно было и обидно за нас до сих пор отойти не может. Зато наше правительство на донбасс новые дороги прокладывае, нахрена этот безвиз сделали, чтобы позорится перед Европой?
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Юрий Голик Дмитро Максимик проблема в том, что должно быть сделано 29 км этой трассы на общую сумму порядка 520 млн грн. Выделено Укравтодором 78 млн. Работ выполнено на 196 млн. Разница в 118 млн. Не хотите тэгнуть главу Укравтодора с вопросом не пора ли продолжить финансирование?

Це цитата з відповіді заступника Дніпровської ОДА про НЕПРОВЕДЕННЯ робіт на М04 "Знаменка - Луганск - Изварино"
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Всевозможно через 3- 5 лет когда Гнойсмана и его команды Воров уже не будет в правительстве...
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Зачем строить дороги на окупированные территории в сторону Рашки? Пецо думает удирать на Ростов с комфортом?
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Это новая дорога к их дачам , бесплатная . Если бы они сделали дорогу в Конче Заспа платной , то дороги в Киеве можно было бы быстро отремонтировать. НО у нас бедные должны платить, а богатые не долбонутые что бы платить, и у них есть все возможности законные не платить .
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У нас в центре Киева от окружной (скоростного трамвая до подола) такие дороги что кажется их враждеские ДРГ строили.
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А без нього ми б і не зрозуміли, що дороги треба будувати. А сонце ще сходить без бариги, совки задрочені.
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Петя вже спец по дорогам? Цікаво, коли Трамп ініціює будівництво дороги Чікаго - Детройт ? )))
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та покажите ж кто нибудь этому еврею "трассу" Кривой Рог - Днепр!!!!!
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3-5лет! Всё, на выборы можно не идти результат очевиден
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПрезидент инициировал строительство двух дорог в восточном направлении, - Гройсман. ВИДЕО
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