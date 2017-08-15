 Президент инициировал строительство двух дорог в восточном направлении, - Гройсман. ВИДЕО

Глава Правительства находится с рабочей поездкой в регионе и уже осмотрел два участка двух автомагистралей Н08 "Борисполь - Днепропетровск - Запорожье" и М04 "Знаменка - Луганск - Изварино". Он подчеркнул, что на дорожные работы в Днепропетровской области выделено более миллиарда гривен, и задача - эффективно использовать средства и обеспечить контроль и качество работ на дорогах, которые "десятилетиями не ремонтировались и не строились".
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"Ходом работ я пока доволен, нам надо больше привлекать ресурсов, чтобы завершать уже начатые проекты и начинать новые", - сказал Гройсман.
Он напомнил, что сейчас готовится Государственная стратегия развития дорожного хозяйства.
"Мы движемся дальше. Ряд дорог мы начали. На западе - это дорога "Львов - Одесса", на которую уже выделено согласно изменениям в бюджет 800 млн грн. И работы уже начинаются, - сказал глава Правительства. - Также по инициативе Президента мы будем строить две дороги в восточном направлении. Работы ведутся неплохими темпами и лучшего качества, чем в прошлом году. За 3-5 лет ситуация кардинально изменится в лучшую сторону. Украинцы должны и будут ездить по хорошим дорогам".
А так бла-бла-бла для распила государственных бабок между любими друзями. Размешают коровячьий кизяк с водой вместо нормального немецкого или хотя-бы турецкого асфальта а следущей весной опять за народные деньги начнут коров заставлять срать кизяком для "ремонта кизячих дорог" построенных любими друзями Президента в прошлом году.
И так каждый год, каждое десятилетие кучмизма с 1994 по 2017 одна и та-же мотня алигархическая.
Противно все это шо аж зло берет и меня, и всех моих друзей, знакомых и соседей.
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Це цитата з відповіді заступника Дніпровської ОДА про НЕПРОВЕДЕННЯ робіт на М04 "Знаменка - Луганск - Изварино"
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