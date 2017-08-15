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 Политика Украины, Общество
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 "Мне сказали подрезать электростолб", - ФСБ показала задержание в Крыму "украинского диверсанта" с пилой, гранатой и паспортом гражданина Украины. ВИДЕО

В оккупированном Крыму при задержании "украинского диверсанта", пытавшегося подпилить столб, ФСБ изъяла пилу, гранату и украинский паспорт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видео, оккупанты застали "шпиона" прямо во время исполнения диверсионного акта с пилой в руках. Граната и украинский паспорт обнаружены при обыске вещей задержанного.

"Мне сказали подрезать электростолб", - рассказал "диверсант" о своем задании.

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Ясно, как Божий день, что это рашистская инсценировка при помощи какого-то лугандоса. А нормальным украинцам нефиг шастать на Крысм, у нас чудесное море и замечательные, а главное БЕЗОПАСНЫЕ места отдыха в Одесской и Херсонской областях. Безо всякого риска для здоровья и свободы. Отдыхайте и наслаждайтесь!
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Самое главное для диверсанта - не забыть взять с собой украинский паспорт...
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это всё в предверье ватных учений ..... для чего пила???? не проще ли примотать гранату к столбу протянуть стальку на безопасное расстояние и дёрнуть.... фсбшным идиотам по планированию диверсий - зря зарплату платят! это как с мочёй, снова облажались...

а вот мы можем нагадить, необходимо что бы Ярош встретился с Удальцовым, два националиста им есть о чём поговорить, у них общий враг - кремль....
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Носить напоясную сумку в рюкзаке?............. русские, и вы еще над молдаванами смеетесь???
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Не, кацапы, без парашюта, визитки "Правого сектора" и фото на память с "Кровавым пастором" не убедительно.
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Что за народ остался в Украине..Все орут-смерть кацапам!!Делать диверсии!Партизанить!!
=============
Человек пошел.Попался.
Все сразу-не,не наш.Это нормально?
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Да и похоже, что футболку с момента получения паспорта, не снимал.
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Недаром американские инструктора работают с украинскими Силами специальных операций. Весь набор диверсанта : паспорт, пила, граната (чтобы при провале подорвать себя) и т.д. Единственный прокол-это отсутствие визитки Яроша, отсутствие приказа на выполнение задания подписанное самим Турчиновым, списки агентуры в Крыму.
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еще должна быть карта электросетей Крыма с пронумерованными столбами
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с пронумерованными деревянными опорами. его ж не с отбойным молотком и не с лобзиком "поймали".
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может, это и не первый столб у него был. Но пила подозрительно новая, только из магазина.
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бляя, понимаю взорвать или просто слить масло с трансформатора, а тут столб спилить, эти фсбешные балбесы просто удивляют своей "гениальностью" ))
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С пилою в кармане,
с гранатой в руке,
пошел он подрывать столбы ФСБ...
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С 2014 ни одного теракта в Крыму не было, ну по крайней мере нифига не слышно в интернете может вату там и вправду всё устраевает, а нормальные выехали или смирились.
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Нада брать с собой бобра на дело_ верное дело!!
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то то на ватных паблмках были албанские вопросы почему кондишены и жара днем а свет пропадает вечером? вон оно че михалыч столбы пилят ДЕРЕВЯННЫЕ !!!!!АСФАЛЬТ СНИМАЮТ!!! помойки у домов насыпают!!! ценники переписывают!!! талоны в больничках писдят!!!на два месяца вперьет!!
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Ыыыыыыы...диаерсант и паспорт с кодом с собой взял )))ну клоунада ...пора им отвечать тем же способом ...достали уже тупые орки..
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Гениально! Премию имени Дарвина ФСБ заслужила однозначно.
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"Мне сказали подрезать электростолб",---ХАХАХАХАХАХАХАХАХА!!! ОЙ! НЕ могу!!!! фсб всю ночь сидело возле этого столба!1 Ахахахахахах! Не могу !!! СЕЙЧАС ОБ П..СЯЮСЬ !!!!!!! а ВОЗЛЕ ДРУГОГО СТОЛБА НЕ БЫЛО ...АХАХАХАХАХАХАХ... ШПИОНА ...АХАХАХАХАХ... ИЗ КИЕВА ??????????????????? аХАХАХАХАХАХАХАХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ну вот, дождался он ночи, и потащил канистры к заветному столбу, звеня пилою. Но майор со взводом шел сзади неотступно, притворяясь группой отдыхающих.
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когда взорвали электроопору что шла в Крым из Херсона то активистов приехал Корд крепить с Кивой ....видос для ваты у которой нет в доме холодильника
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Кто не берет на дело украинский паспорт - тот не украинский шпион... Шоб всем понятно было...
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и где они такой столб нашли? кажется сейчас везде ж/б столбы стоят... ну разве что где-то на закинутой дороге в горах... и нафиг его подрезать, если с него оборванные провода висят? интересно, эту операцию в самом "центре" разрабатывали или это местная инициатива? ну, полные придурки...
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ВОТ ЧТО ИЗЪЯЛИ У ДИВЕРСАНТУ В КРЫМУ .НЕ УСПЕЛ ПРОГЛОТИТЬ. ИЗ ЗУБОВ ВЫРВАЛИ


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Подрезать электро столб ручной ножовкой? Столб наверно бетонный?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Мне сказали подрезать электростолб", - ФСБ показала задержание в Крыму "украинского диверсанта" с пилой, гранатой и паспортом гражданина Украины. ВИДЕО
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