 "Мне сказали подрезать электростолб", - ФСБ показала задержание в Крыму "украинского диверсанта" с пилой, гранатой и паспортом гражданина Украины. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, судя по видео, оккупанты застали "шпиона" прямо во время исполнения диверсионного акта с пилой в руках. Граната и украинский паспорт обнаружены при обыске вещей задержанного.
"Мне сказали подрезать электростолб", - рассказал "диверсант" о своем задании. Читайте также: Оккупанты в Крыму задержали правозащитницу Гемеджи
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а вот мы можем нагадить, необходимо что бы Ярош встретился с Удальцовым, два националиста им есть о чём поговорить, у них общий враг - кремль....
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Человек пошел.Попался.
Все сразу-не,не наш.Это нормально?
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с гранатой в руке,
пошел он подрывать столбы ФСБ...
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