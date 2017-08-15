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Все про:Николай II (15) Россия (71856) Поклонская (90)

 "Мы берем икону святого государя и царской семьи. И они нам ничего не делают", - Поклонская о борьбе с "бандеровцами" на Донбассе. ВИДЕО

"Депутат" российской Госдумы Наталья Поклонская рассказала о новых свойствах иконы с изображением российского императора Николая Второго и его семьи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этих свойствах ей сообщили с оккупированных территорий Донбасса.

"Люди говорят: "Наталья Владимировна, мы в Донецке, когда захватывают наши храмы бандеровцы... У нас нет оружия. Мы мирные люди, мы никогда не брали оружие в руки. Мы старики, мы женщины, мы дети. Мы молодые ребята. Мы берем самое основное наше, самое святое - это икону. Это наша вера, это то, что нас еще держит. Мы берем икону святого государя и царской семьи. Безоружные идем к вооруженным бандеровцам. Без страха. И они нам ничего не делают", - рассказала Поклонская.

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В руцком мире было такое явление "кликуша" "кликушествовать"
Вот это точно про поклонскую 😀
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Заметьте себе, что они бандеровцы с ними это самое "ничего не делают" в самом Донецке и в самом Луганске! Во как.
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Совсем девка з глузду двинулась... Ну зато у нас есть Надя Савченко! Тоже...
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- Государь император небось одурел от всего этого, - заявил Швейк. - Умным-то он вообще никогда не был, но эта война его наверняка доконает. (с)
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самое смешное, что "Поклонских" хватает и у нас, идиоты выступают на тв, заседают в вр и тд... к примеру Кива или ДобкинО.... чуды-юды, прости Господи
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чуды юды в основном в шыкаладном цеху и кабмине. там 95% лиц щироукраинской реформаторской национальности.
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Поклонская мастурбирует на пуйла, именно его она видит царьком, Николашка 2 то отмазки)
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Да в каждом храме сидят. Вооруженные до зубов. И на мусоровозах с минометами разъезжают. А в лифты - вообще не заходи!
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Мы берем икону святого государя и царской семьи..", которых мы сто лет назад бездушно расстреляли, вместе с несовершеннолетними детьми, "..и они нам ничего не делают.."

Це вже дно?? Чи знизу ще хтось є???
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Ну ладно, она клиническая дура. Но такое количество идиотов вокруг нее...
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не просто "держит", а я бы сказал "не отпускает"
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Мы берем икону святого государя Источник: https://censor.net.ua/v451712

а криворотая то богохульница - московская церковь объявила Николашку страстотерпцем, но никогда не причисляла его к святым
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Не важно, русня и так схавает. Монголоиды в таких тонкостях не разбираются. А в ее "интервью" даже черту, который держал микрофон было стыдно находиться с ней в одном месте.
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Какие БАНДЕРОВЦЫ в Донецке?
Кисилёв выпил её моск???
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то шо жид засушенный лежит у мавзолее,который этого царя убил,сосалку не интересует?зачем печатать этих слабоумных?
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Она не сумасшедшая, она сознательно травит эти байки, на такого рода байках и сказках держится весь кремлевский режим. Народу они нужны, народ такой же как и они, Россия страна чудес.
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А ведь это чмо столько лет было прокурором...Хоть в крыму, но все же Украина...
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Мы берем икону святого государя и царской семьи. И они нам ничего не делают", - Поклонская о борьбе с "бандеровцами" на Донбассе. ВИДЕО
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