 "Мы берем икону святого государя и царской семьи. И они нам ничего не делают", - Поклонская о борьбе с "бандеровцами" на Донбассе. ВИДЕО

"Люди говорят: "Наталья Владимировна, мы в Донецке, когда захватывают наши храмы бандеровцы... У нас нет оружия. Мы мирные люди, мы никогда не брали оружие в руки. Мы старики, мы женщины, мы дети. Мы молодые ребята. Мы берем самое основное наше, самое святое - это икону. Это наша вера, это то, что нас еще держит. Мы берем икону святого государя и царской семьи. Безоружные идем к вооруженным бандеровцам. Без страха. И они нам ничего не делают", - рассказала Поклонская.
Загрузка видео...
Ответить
Ответить
Вот это точно про поклонскую 😀
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Це вже дно?? Чи знизу ще хтось є???
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а криворотая то богохульница - московская церковь объявила Николашку страстотерпцем, но никогда не причисляла его к святым
Ответить
Ответить
Кисилёв выпил её моск???
Ответить
Ответить
, или пусть так и ходит 3/14здоВАТОЙ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить